Льоренте перейдет в «Аль-Ахли» из «Атлетико» за 20 млн евро

Теги Атлетико Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Маркос Льоренте Футбол

Маркос Льоренте может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Get Spanish Football News, достигнуто полное соглашение о переходе Льоренте в саудовский «Аль-Ахли».

В ближайшее время полузащитник «Атлетико» пройдет медицинское обследование.

По данным The Athletic,мадридский клуб получит около 20 млн евро.

В сезоне-2022/23 Маркос Льоренте провел за «Атлетико» 22 матча в Ла Лиге, отметившись голом и двумя результативными передачами.

Подробная статистика 28-летнего испанца доступна здесь.

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32 комментария

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Mezomorf
Кто последний из Европы будет улетать к саудитам, пусть выключит свет в аэропорту
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Жечка Дырова
Очень печально, если правда, игрок очень классный
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Постой...Я тебя знаю!
Ответ Cearvm
Вот это прям кринж, уже футбольный менеджер пошел. А УЕФА с ФИФА сидят развесив уши.
А причем тут УЕФА?
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Гоп-стоп
Каким же сумасшедшим топом он был в сезоне 20/21, затем начали постоянно мучать травмы. Но даже в таком состоянии он своей работоспособностью и универсализмом приносит огромную пользу Атлетико. Да и покупали его за 40. Сейчас продают за 20? Очень странно.
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Gündoğan
Ему то точно рано уходить в СА
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dr. cage
Эх, ну ты то куда?

Своего слова ещё не сказал в Европе полноценно.. Мог бы в тот же Ливерпуль поехать, там сейчас беда с полузащитой.. Клопп за ним пару лет бегал как раз..
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nemerov.s.v@icloud.com
Полный бред, если и перейдет, то минимум за 50
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Gündoğan
Ответ Нико Росберг
Утка, Атлетико в добром здравии никогда в жизни Льоренте за 20 млн не продаст, а уж в Саудовскую Аравию минимум 80-100 потребует
За кого в данный момент саудиты переплатили? Они покупают у клубов за рыночную стоимость. Зарплаты это другое
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Ермек Жолдаспаев
Сначала подумал,что Фернандо Льоренте вернулся в футбол.
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ZA.RMA
Что? Ему вообще рано уходить в СА..

Понимаю, когда такие игроки как Бензема уходят, но 28 лет и будучи достаточно добротным игроком уезжать - очень странно.

А ценник вообще какой-то смешной

Надеюсь желтуха:/
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<~Inter~>
Ответ Cearvm
Вот это прям кринж, уже футбольный менеджер пошел. А УЕФА с ФИФА сидят развесив уши.
А что УЕФА с ФИФА им сделают? Весь спорт в стране спонсируется государством и ФИФА не может вмешиваться во внутренние дела
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Нико Росберг
Ответ Гоп-стоп
Каким же сумасшедшим топом он был в сезоне 20/21, затем начали постоянно мучать травмы. Но даже в таком состоянии он своей работоспособностью и универсализмом приносит огромную пользу Атлетико. Да и покупали его за 40. Сейчас продают за 20? Очень странно.
Да там, источник какой-то сомнительный, не продаст Атлетико за 20 млн его. Если вдруг и продаст, то за большую сумму. Он у них один из универсалов, и в центре может сыграть, и справа бровку закрыть, и ближе к атаке справа играл. Такие игроки Симеоне обычно больше всех нужны.
+3
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CriminalJoint62
Хозяин нашего Ливерпуля покидает Европу. Спасибо за все, легенда!
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sashafan2
Эм.. что?
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Руслан Узденов
Я помню, когда Роналду переходил - все, кому не лень, стебались, мол уйдёт в небытие - кто его там смотреть будет? Я думаю новый сезон саудовской лиги будет не менее популярен, чем сезон АПЛ.
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Ғолиб Хошимов
Ответ Ермек Жолдаспаев
Сначала подумал,что Фернандо Льоренте вернулся в футбол.
Можно подумать не следишь футбол 10-15 лет
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Гоп-стоп
Ответ Нико Росберг
Да там, источник какой-то сомнительный, не продаст Атлетико за 20 млн его. Если вдруг и продаст, то за большую сумму. Он у них один из универсалов, и в центре может сыграть, и справа бровку закрыть, и ближе к атаке справа играл. Такие игроки Симеоне обычно больше всех нужны.
У него зарплата в Атлетико всего 1млн. евро чистыми, в то время как у Сауля, который закончился уже 3 года как футболист ЗП в 6 раз выше. Очевидно, что в СА ему дадут ЗП в многократно больше его нынешней.
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Кулёс
Это тот самый, что пару лет назад ливер похоронил в лч?)
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Direct free kick
Спасибо за унижение ливерпуля на енфилде
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Итачи Учиха
А смысл так дёшево его продавать. Может подменить Молину на позиции правого заща, в центре вместе с Де Полем и Коке самый сильный игрок, + чуть повыше может сыграть. Если уж и продавать кого-то из полузащиты, так это Сауля и давать больше времени Бариосу
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Shadow1882
Жаль, но это позволит купить Хёйбьерга
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cukken
Маркосу ещё пахать и пахать. Куда ты ты собрался…
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NartApsua
Слишком дёшево за такого шикарного игрока.
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Blue Monster
Решил закончить с футболом пораньше
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