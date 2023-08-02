Льоренте перейдет в «Аль-Ахли» из «Атлетико» за 20 млн евро
Маркос Льоренте может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации Get Spanish Football News, достигнуто полное соглашение о переходе Льоренте в саудовский «Аль-Ахли».
В ближайшее время полузащитник «Атлетико» пройдет медицинское обследование.
По данным The Athletic,мадридский клуб получит около 20 млн евро.
В сезоне-2022/23 Маркос Льоренте провел за «Атлетико» 22 матча в Ла Лиге, отметившись голом и двумя результативными передачами.
Подробная статистика 28-летнего испанца доступна здесь.
Своего слова ещё не сказал в Европе полноценно.. Мог бы в тот же Ливерпуль поехать, там сейчас беда с полузащитой.. Клопп за ним пару лет бегал как раз..
Понимаю, когда такие игроки как Бензема уходят, но 28 лет и будучи достаточно добротным игроком уезжать - очень странно.
А ценник вообще какой-то смешной
Надеюсь желтуха:/