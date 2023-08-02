Льоренте перейдет в «Аль-Ахли» из «Атлетико» за 20 млн евро

Маркос Льоренте может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Get Spanish Football News, достигнуто полное соглашение о переходе Льоренте в саудовский « ».

В ближайшее время полузащитник «Атлетико» пройдет медицинское обследование.

По данным The Athletic,мадридский клуб получит около 20 млн евро.

В сезоне-2022/23 провел за « » 22 матча в , отметившись голом и двумя результативными передачами.

Подробная статистика 28-летнего испанца доступна здесь.