4 августа стартует новый футбольный сезон в Нидерландах. В первой игре сезона сыграют «Фейеноорд» — ПСВ. Игра за Суперкубок Нидерландов пройдет в Роттердаме на поле стадиона «Де Куйп». Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

В матче за Суперкубок сыграют действующий чемпион Нидерландов и обладатель Кубка страны. ПСВ в прошлом сезоне к Кубку добавил второе место в Эредивизи. Фаворитом Суперкубка считается чемпион Нидерландов «Фейеноорд».

На официальном уровне соперники провели 144 матча. Незначительное преимущество по победам у «Южного клуба» 57:50 при 37 ничьих. Преимущество по голам уже у ПСВ 230:211. У ПСВ всего одна победа в 10 последних очных встречах при 5 ничьих и 4 победах «Фейеноорда». На домашней арене «Южный клуб» играет слабее: 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Игра за Суперкубок не первая в истории команд. В этом турнире преимущество на стороне ПСВ — три победы в основное время. «Фейеноорд» выиграл два титула: одна победа в основное время, одна в серии пенальти. Все пять игр в Суперкубке прошли на ТМ2,5. Последний раз команды играли за Суперкубок пять лет назад в 2018 году.

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Рекомендованная ставка: «обе забьют — да», ТБ2,5, победа ПСВ по итогам матча.

Фейеноорд

«Фейеноорд» завершил прошлый сезон победой в чемпионате Нидерландов. Команда заняла первое место с 82 очками в 34 встречах. Ближайшего преследователя ПСВ «Южный клуб» обошел на 7 очков. Команда проиграла всего два матча в чемпионате. По пропущенным голам «Фейеноорд» стал вторым клубом после «Твенте». У чемпиона 30 мячей, у «Твенте» 27. Забила команда 81 мяч. Больше голов у «Аякса» 86 и ПСВ 89. В Лиге Европы «Южный клуб» добрался до четвертьфинала где уступил «Роме», проиграв 1:4 в гостях и победив 1:0 дома.

В рамках подготовки к новому сезону команда провела шесть товарищеских игр: три победы, две ничьи и поражение. В последней встрече «Фейеноорд» обыграл «Бенфику» 2:1. Голы на счету лучшего бомбардира прошлого сезона Сантьяго Хименеса и Игора Пайшана.

Результаты «Фейеноорда» в пяти играх:

Товарищеский, «Фейеноорд» — «Бенфика» 2:1;

Товарищеский, «Фейеноорд» — «Вильярреал» 1:1;

Товарищеский, «Хоффенхайм» — «Фейеноорд» 4:2;

Товарищеский, «Фейеноорд» — «Юнион Сент-Жиллуаз» 0:0;

Товарищеский, «Фейеноорд» — «Брюгге» 2:0.

На официальном уровне команда не играет вничью в 10 встречах: семь побед и три поражения. На домашней арене нет ничьих: восемь побед и два поражения.

Интересные статистические факты по игре «Фейеноорда»:

Последние 4 домашние встречи прошли на ТБ2,5;

«Фейеноорд» победил в 16 из 20 матчах;

«Фейеноорд» победил в 8 из 10 играх дома;

«Фейеноорд» забивает более гола в 4 очных встречах;

«Фейеноорд» забивает более гола в 5 очных матчах дома;

5 из 6 очных матчей прошли на ТБ2,5;

В 7 из 8 очных матчах в Роттердаме забивают обе команды.

«Фейеноорд» пропускает от ПСВ в 11 домашних матчах.

В межсезонье состав роттердамского клуба покинули Данило, Оркун Кекчю и Себастьян Шиманьский. Все трое набрали более 15 результативных действий в прошлом сезоне. У Данило 14+4, у Кекчю 12+4, у Шиманьского 10+7. Из усиления состава можно выделить приход опорного полузащитника Рамиза Зерруки из «Твенте» и Кэлвина Стенгса из «Ниццы».

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ПСВ

В прошлом сезоне ПСВ отстал от чемпиона на семь очков. В 34 встречах команда набрала 75 очков, при этом стала самой результативной в турнире. На счету ПСВ 89 забитых мячей. Успешно команда сыграла в Кубке Нидерландов. В финале турнира красно-белые обыграли «Аякс» в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью 1:1. В Лиге Европы красно-белые выступили неудачно. Команда заняла второе место в группе, пропустив вперед «Арсенал». В 1/16 финала ПСВ попал на будущего триумфатора: домашняя победа 2:0 над «Севильей» и поражение 0:3 в гостях.

В рамках подготовки к новому сезону команда провела пять игр: поражение и четыре победы. Победой завершились четыре последние встречи. Последним поверженным соперником стал «Ноттингем Форест». Победа со счетом 1:0. Единственный мяч забил Йохан Бакайоко.

Результаты ПСВ в пяти последних встречах:

Товарищеский, ПСВ — «Ноттингем Форест» 1:0;

Товарищеский, ПСВ — «Эйндховен» 3:1;

Товарищеский, «Аугсбург» — ПСВ 1:2;

Товарищеский, «БВ Линц» — ПСВ 1:2;

Товарищеский, ПСВ — «Сент-Труйден».

На официальном уровне команда не проигрывает в 10 матчах: девять побед и ничья. На выезде красно-белые проиграли один матч из 10. В остальных встречах 7 побед и 2 ничьи.

Интересные статические факты по игре ПСВ:

ПСВ не проигрывает в 9 гостевых встречах;

ПСВ не проигрывает в 10 играх;

ПСВ победил в 13 из 16 и 9 из 10 матчах;

ПСВ выиграл второй тайм в 6 встречах;

ПСВ забивает во втором тайме в 10 встречах;

ПСВ забивает во втором тайме в 6 гостевых играх;

ПСВ забивает «Фейеноорду» в 11 гостевых матчах.

В межсезонье в ПСЖ перешел лучший бомбардир ПСВ прошлого сезона Хави Симонс. На счету 20-летнего полузащитника 21 гол и 11 голевых передач. Гус Тиль и Люк Де Йонг остались в команде. На счету первого 10 голов и 5 ассистов, у второго 18+8. Покинул команду 28-летний полузащитник Эрик Гутьеррес. Из усиления состава можно выделить Ноа Ланга из «Брюгге» и Рикардо Пепи из «Аугсбурга».

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Нидерландов Фейеноорд — ПСВ

Последние очные матчи команд богаты на голы. «Фейеноорд» забивает в 10 играх, а ПСВ в 11 гостевых. В 9 из 10 матчах отличились обе команды. В четырех последних очных матчах было забито как минимум четыре гола.

Коэффициенты на матч «Фейеноорд» — ПСВ от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Фейеноорда» — 2,17;

Ничья — 3,55;

Победа ПСВ — 3,26;

ТБ2,5 — 1,76;

ТМ2,5 — 2,08;

«Обе забьют — да» — 1,64;

«Обе забьют — нет» — 2,25.

ПСВ пятый год кряду играет в матче за Суперкубок. В два последние года ПСВ крупно побеждает «Аякс». До этого поражение от «Аякса» 0:2 и поражение «Фейеноорду» в серии пенальти. Состав «Фейеноорда» обновился сильнее. Команду покинули три из четырех самых результативных игроков прошлого сезона. ПСВ потерял Хави Симонса, но купил двух игроков в линию атаки. Последние очные матчи получились результативными. Обилие голов ждем и от этой встречи. Ставка на игру: ТБ2,5 и «Обе забьют — да». Букмекерская контора BetBooom предлагает коэффициенты 1,76 и 1,64 на эти исходы.

Где смотреть матч Фейеноорд – ПСВ

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