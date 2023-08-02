Жена Зобнина: «Отдавала вещи людям в тяжелой ситуации. Вместо этого волонтер выкладывала фото в моей одежде. Я в шоке»

Жена Романа Зобнина рассказала, как стала жертвой мошенников.

По словам Рамины, волонтер в течение нескольких лет оставляла себе вещи, которые супруга полузащитника « » отправляла на благотворительность.

«Друзья, я в шоке! Около 10 лет я периодически отдавала одежду волонтеру, закупала канцтовары, одежду – как для взрослых, так и для детей.

Юля (имя волонтера – Sports.ru) должна была передавать это людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. А вместо этого… выкладывает фото в моей одежде!

На сыне Юлии – одежда моего Роберта. Вещи были отданы в 2018-2019 году. То есть, человек 4-5 лет хранил одежду, которая так и не дошла до деток.

Моя подруга написала ей, и знаете что? Человек ответил, что страницу ведет ассистент! 10 лет вела диалог с Юлией, а тут ассистент появился?

Вещи, которые она оставила себе, заставили ее отправить нам курьером – «ассистент» спорить не стала, так как сама Юлия понимает, что натворила. Далее передадим лично нуждающимся деткам.

И да, костюм Moncler Юлия оставила себе. Видимо, ей он нужнее, чем людям, у которых сгорел дом… Зачем им такой костюм, да?» – написала Рамина в инстаграме.

Изображения: instagram.com/zoobninaaa