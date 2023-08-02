Жена Зобнина: «Отдавала вещи людям в тяжелой ситуации. Вместо этого волонтер выкладывала фото в моей одежде. Я в шоке»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Роман Зобнин соцсети девушки и спорт Благотворительность Футбол

Жена Романа Зобнина рассказала, как стала жертвой мошенников.

По словам Рамины, волонтер в течение нескольких лет оставляла себе вещи, которые супруга полузащитника «Спартака» отправляла на благотворительность.

«Друзья, я в шоке! Около 10 лет я периодически отдавала одежду волонтеру, закупала канцтовары, одежду – как для взрослых, так и для детей.

Юля (имя волонтера – Sports.ru) должна была передавать это людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. А вместо этого… выкладывает фото в моей одежде!

На сыне Юлии – одежда моего Роберта. Вещи были отданы в 2018-2019 году. То есть, человек 4-5 лет хранил одежду, которая так и не дошла до деток.

Моя подруга написала ей, и знаете что? Человек ответил, что страницу ведет ассистент! 10 лет вела диалог с Юлией, а тут ассистент появился?

Вещи, которые она оставила себе, заставили ее отправить нам курьером – «ассистент» спорить не стала, так как сама Юлия понимает, что натворила. Далее передадим лично нуждающимся деткам.

И да, костюм Moncler Юлия оставила себе. Видимо, ей он нужнее, чем людям, у которых сгорел дом… Зачем им такой костюм, да?» – написала Рамина в инстаграме.

 

 

Изображения: instagram.com/zoobninaaa

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76 комментариев

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fbd
Одежда сына Роберта. Где она сейчас?
+135
-4
+131
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T622222
Ответ Алексей Туроверов
Давно известно, что большинство волонтерских организаций и сбора помощи банальные мошенники и аферисты. Жена Зобнина будто в другой стране живет
Самые большие мошенники во всем мире - пенсионные фонды миллиарды собирают и не отдают ничего! И все это знают…
+98
-10
+88
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Алексей Туроверов
Давно известно, что большинство волонтерских организаций и сбора помощи банальные мошенники и аферисты. Жена Зобнина будто в другой стране живет
+71
-24
+47
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Mark Safa
Ответ fbd
Одежда сына Роберта. Где она сейчас?
У Роберта Левандовского
+47
-1
+46
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Mark Safa
Открыть новый персонаж: Жена Зобнина🤭
+54
-18
+36
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Dan Kennedy
Я считаю всем нуждающимся по костюму монклер выдавать надо)))
+31
-1
+30
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IlyaGrain
Благотворительность это замечательно , но надо же хоть немножко проверять через какой фонд ты собралась это делать! Что за детсад?!🤦🏻‍♂️
+20
0
+20
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T622222
Ответ fbd
Одежда сына Роберта. Где она сейчас?
На Авито )
+15
0
+15
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avcgloronalduMU
кому нужны бренды в любой ситуации, подавала бы одежду, а мани переводила куда надо?
смешно отдавать Гуччи погорельцам например
+18
-4
+14
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Алексей Туроверов
Ответ T622222
Самые большие мошенники во всем мире - пенсионные фонды миллиарды собирают и не отдают ничего! И все это знают…
Тоже верно. Умные люди еще в молодости понимают, что на достойную пенсию в этой стране можно заработать только самому.
+20
-7
+13
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Andrei
Ответ avcgloronalduMU
кому нужны бренды в любой ситуации, подавала бы одежду, а мани переводила куда надо? смешно отдавать Гуччи погорельцам например
1. Что мешает погорельцу Гуччи продать?))
2. Да и если у человека например сгорели все вещи, то ему насрать....дают ему Гуччи или какой-нибудь "Белорусский трикотаж"....он рад всему.
+12
-3
+9
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Artmann
Ответ IlyaGrain
Благотворительность это замечательно , но надо же хоть немножко проверять через какой фонд ты собралась это делать! Что за детсад?!🤦🏻‍♂️
Она погорельцам "Монклер" сдаёт. О чём вообще речь? Человек в принципе не связан с жизнью тех, кому "помогает".)
+11
-2
+9
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карабашка
Вообще-то костюмчик монклер стоит тыщу евро.Зачем он погорельцам?
+9
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Ярик01
Ответ avcgloronalduMU
кому нужны бренды в любой ситуации, подавала бы одежду, а мани переводила куда надо? смешно отдавать Гуччи погорельцам например
Какая разница, что отдаешь. Одежда и есть одежда.

Можешь сам деньгами отдать, хотя такие критиканы никогда и копеечкой не поделятся с "погорельцами".
+10
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Caniball
Ответ Mark Safa
Открыть новый персонаж: Жена Зобнина🤭
Так он уже давно открыт)
Это вы запоздали))
+9
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Owen_the_Simple
Ответ Алексей Туроверов
Давно известно, что большинство волонтерских организаций и сбора помощи банальные мошенники и аферисты. Жена Зобнина будто в другой стране живет
>будто в другой стране живет

Вы хотите уверить, что мошенничество под видом благотворительности изобрели в России?
+12
-6
+6
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Jonny
Ответ Алексей Туроверов
Давно известно, что большинство волонтерских организаций и сбора помощи банальные мошенники и аферисты. Жена Зобнина будто в другой стране живет
Можно подумать ,что в других странах такого нет. Страна тут не причем это везде такое происходит и будет происходить. Нужно если решил отдать что то нуждающимся ,делай это сам ,а не через какие то непонятные организации и незнакомых людей.
+4
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Owen_the_Simple
Ответ Алексей Туроверов
Тоже верно. Умные люди еще в молодости понимают, что на достойную пенсию в этой стране можно заработать только самому.
Что-то вас заклинило на формуле про "эту страну".
+8
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TulskayaSova
Человек: просто старается быть неравнодушным.
Комментаторы на Спортсе: закидывают 💩 просто потому что
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Кринженян
девушка привлекла внимание относительно широкой аудитории к проблеме - комментарии в стиле "ну так ясно что все благотворительные фонды лохотрон, че тупая что ли", "а зачем дорогие костюмы на благотворительность отдавать, надо было продать и денюжку скинуть" итд итп. это наверное чтобы другим людям неповадно было помогать кому-то? тогда отличная стратегия
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Digger86
Ответ карабашка
Вообще-то костюмчик монклер стоит тыщу евро.Зачем он погорельцам?
Чтобы продать и купить что-то необходимое. Хотя не уверен, что найдётся кто-то, кто купит с рук подобный подержаный костюм
+4
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Виктор Ш.
Ответ Owen_the_Simple
Что-то вас заклинило на формуле про "эту страну".
Ну такова задача видимо, все ж просто)
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bolt_thrower
Она большой молодец, что неравнодушна
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DrDro
Ответ Artmann
Она погорельцам "Монклер" сдаёт. О чём вообще речь? Человек в принципе не связан с жизнью тех, кому "помогает".)
Вот эти жёны футболистов создали такой образ, что из всего текста складывается впечатление, будто пост делался для того, чтоб показать как она костюмы Монклер отдаёт в благотворительность.
Для чего вообще писать марку? Если бы костюм Пума был, то тогда она не так сильно бы обиделась?
Блин, как я скучаю по временам, когда был холост, и о всех этих глупостях, что за зверь такой Монклер и сколько он стоит, даже не догадывался...
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Trash Talking
Тот случай, когда пост с речью жены футболиста в Инсте имеет право на существование, потому что пропитан призывом к несправедливой ситуации, а не какой-то гламурной токсичностью.
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