Карло Анчелотти: «Игрок с большим эго предпочитает выигрывать индивидуальные титулы, а другой ставит свои качества на службу команде. В этом разница между хорошим игроком и чемпионом»
Карло Анчелотти рассказал, в чем заключается разница между хорошими игроками и чемпионами.
– Игроки сейчас больше заинтересованы в деньгах, чем в титулах?
– На рынке кое-что изменилось. Игрок обладает большей властью, чем раньше. На поле все остается по-прежнему.
Игрок, чье эго немного больше, предпочитает выигрывать индивидуальные титулы, а другой хочет поставить свои качества на службу команде. В этом и заключается большая разница между хорошим игроком и чемпионом», – сказал главный тренер «Реала».
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