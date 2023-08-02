Карло Анчелотти: «Игрок с большим эго предпочитает выигрывать индивидуальные титулы, а другой ставит свои качества на службу команде. В этом разница между хорошим игроком и чемпионом»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти рассказал, в чем заключается разница между хорошими игроками и чемпионами.

– Игроки сейчас больше заинтересованы в деньгах, чем в титулах?

– На рынке кое-что изменилось. Игрок обладает большей властью, чем раньше. На поле все остается по-прежнему.

Игрок, чье эго немного больше, предпочитает выигрывать индивидуальные титулы, а другой хочет поставить свои качества на службу команде. В этом и заключается большая разница между хорошим игроком и чемпионом», – сказал главный тренер «Реала». 

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34 комментария

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Русланф
Ответ george1991
Сказал бы эти слова Карло, если Криштиану играл за Реал сейчас? 😅
А почему ты думаешь что это адресовано Роналду?
Рон входит в семёрку самых титулованных футболистов, и тут не уместно говорить об этом.
Рон бесился что не забивает, и это ещё больше помогало команде.
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george1991
Сказал бы эти слова Карло, если Криштиану играл за Реал сейчас? 😅
+26
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Dexter Morgan
Ответ george1991
Сказал бы эти слова Карло, если Криштиану играл за Реал сейчас? 😅
Роналду всего себя отдал Реалу. Его потрясающая игра, постоянная мотивация принесли клубу всё. Роналду бил рекорды, клуб побеждал. Все в выигрыше. Точно так же и Месси, Роналдиньо, Кака, Зидан, Роналдо и другие играли в своих клубах.
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mootoo
Ответ george1991
Сказал бы эти слова Карло, если Криштиану играл за Реал сейчас? 😅
наверняка сказал бы, это не против Криша
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Aleksey Yashin
Роналду и Модрич?
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<~Inter~>
Ответ george1991
Сказал бы эти слова Карло, если Криштиану играл за Реал сейчас? 😅
Ну так-то с Криштиану связан один из самых успешных периодов в истории Реала
+4
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ML26
Ответ george1991
Сказал бы эти слова Карло, если Криштиану играл за Реал сейчас? 😅
Роналду идеально совмещал и индивидуальные награды и службу команде
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca_mania
сколько из них фейковые?
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Тухель
Да хватит этого бреда. Когда Модрич всеми силами пытался сбежать из Хорватии он действовал в интересах команды или в своих интересах? Какой нибудь Дани Алвес тоже исходил из своих интересов всю карьеру. Легко быть игроком, который думает о команде, когда твой клуб это пиковая Барса или пиковый МЮ или нынешний МС, а если ты топ игрок который появился в Бразилии, в Хорватии или просто в топ лигах, но не в топ клубах, то чтобы попасть в топ клуб ты обязан думать о своих интересах. Грилиш или Марез никогда бы ЛЧ не выиграли, если бы не думали в первую очередь о себе. Да и тот же Холланд единоличник, обожающий внимание с гигантским эго, но это не плохо, для ЦН было бы странно не желать личного успеха и внимания.
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red hikkikomori
То есть Роналду когда думал об индивидуальных наградах и получал их не приносил пользу Реалу?
Старичок Анчи уже старческим маразмом стал страдать
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Геннадий Тимченко
Ответ Barca_mania
это намек на то, что Анчелотти не хочет Мбаппе в команде. Поэтому трансфер будет только в следующем году, когда будет новый тренер, да и то не факт, что будет трансфер
ну как бы в ПСЖ после ЧМ только двое демонстративно противопоставляли себя команде и тренеру... и Мбаппе среди них не было☝️
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Marcus-light
Из свежих примеров Холланд и Мбаппе вполне неплохо подминает команду под свой стиль и становятся чемпионами
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DolJun
Ответ atomio
Все верно. Арабский принц (он же босяк из Мадейры) - просто хороший игрок. Аргентинский гений - чемпион по жизни. Все сходится. Поэтому на последнем ЧМ один играл всегда в старте и получил медаль, а второго посадили на лавку, чтобы не мешал КОМАНДЕ.
если уж на то пошло, то месси 2012 тоже подходит под описание.
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Акира_1
Иными словами, куда бы не пришёл Мбаппе, он везде будет качать права, потому что уже приучен к такому поведению и видел все выгоды от него. ПСЖ превратили его в капризную звезду, которая не смотря на свой талант, принесёт не меньше проблем, чем пользы.
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Mr.sgi87
на кого он начинает
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Gordon Brown
Ответ Aleksey Yashin
Роналду и Модрич?
Роналду и Месси.
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-5
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Геннадий Тимченко
Ответ Barca_mania
Один из них Бензема?
Бензема по вашему играл за ПСЖ❓🤔
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Barca_mania
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Ответ Геннадий Тимченко
Бензема по вашему играл за ПСЖ❓🤔
Не знаю, ноунейм какой-то
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Не знаю, ноунейм какой-то
Получается, всякие ноунеймы кладут хет-трики «Барселоне» на «Камп Ноу»😂😂😂
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Геннадий Тимченко
Ответ Barca_mania
Не знаю, ноунейм какой-то
Как так❓а за карьерой Месси следите❓ так вот - единственное полезное дело, за которое футбольные болельщики могут сказать СПАСИБО Месси периода его игры за ПСЖ, так это его странный пенальти в первом матче с Реалом в плей-офф ЛЧ, ведь именно благодаря Месси Бензема смог выиграть ЗМ: если бы Месси пенальти забил, то дальше пошел ПСЖ и ЗМ никто из игроков Реала не получил бы ☝️
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
сколько из них фейковые?
1 (2013)
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
стало быть всего 4, против 8 у Месси
Ага, против 28🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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