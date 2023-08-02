Карло Анчелотти: «Игрок с большим эго предпочитает выигрывать индивидуальные титулы, а другой ставит свои качества на службу команде. В этом разница между хорошим игроком и чемпионом»

Карло Анчелотти рассказал, в чем заключается разница между хорошими игроками и чемпионами.

– Игроки сейчас больше заинтересованы в деньгах, чем в титулах?

– На рынке кое-что изменилось. Игрок обладает большей властью, чем раньше. На поле все остается по-прежнему.

Игрок, чье эго немного больше, предпочитает выигрывать индивидуальные титулы, а другой хочет поставить свои качества на службу команде. В этом и заключается большая разница между хорошим игроком и чемпионом», – сказал главный тренер « ».