Анчелотти о 0:3 от «Барсы»: «Обидно проигрывать. «Реал» играл очень хорошо на протяжении часа»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Класико Футбол

Карло Анчелотти оценил поражение «Реала» от «Барселоны» (0:3) в товарищеском матче.

«Сегодня было много позитивного. В целом мы играли неплохо, хорошо прессинговали, у нас были моменты, показали мобильность…

Из негатива – в первом тайме у нас не получались стандарты, в концовке мы много атаковали, и это стоило нам двух пропущенных голов. Обидно проигрывать, но были и позитивные моменты. На протяжении часа команда играла очень хорошо», – сказал главный тренер «Реала».

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18 комментариев

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ljolik888
Что сказать . Результат останется , про перекладины все забудут .
+16
-5
+11
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Алексей Ненахов
Ответ ljolik888
Что сказать . Результат останется , про перекладины все забудут .
Да никому этот товарняк не нужен , а в ЛаЛиге другое дело
+9
-3
+6
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Davron Mamadzhanov
Состав укомплектован говоришь?
+5
-2
+3
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Артём Поддубный
не знаю где они там хорошо у него играли. в обороне был настоящий проходной двор у Реала. в целом никто не понимал что делать на поле. Анчелотти в очередной раз показал свою не способность перестраивать команду по ходу матча. все моменты у Реала возникли лишь благодаря тому что у Барселоны такой же бардак в обороне как и у Реала, я не увидел ни одной хорошей атаки у Реала. ещё вопрос, у кого хватило ума поставить Винисиуса бить пенальти? неужели из 10 человек не нашлось исполнителя получше, бред полнейший. плюс в очередной раз убедился что Винисиус железобетонный бровочник, и он не сможет играть в схеме 4-4-2. из позитивного могу отметить лишь Орильена Чуамени, который провел отличный матч на высоком уровне, все остальные полный провал.
+3
-1
+2
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Aymammet Baylyyew
Ответ Alexander Sragovich
Комментарий удален модератором
После игры вини добивается чтобы каркас и мяч была в другом цвете ато невыносимый расизм пенальти реализовать мешает
+4
-2
+2
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Нормальную такую плюшку отхватили от Фермина Лопеса). В общем, Мадриду нужен Мбаблоппе, иначе недокомплект в атаке.
+3
-3
0
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TJ tigra
Временами реал играл хорошо. И это товарняк. Чё вы все расстроились, мадридцы, товарка для этого и существует, выявлять слабости в том числе.
У меня большие вопросы по барсе, к центру поля, который не мог никак создать опасность, подержать мяч, и тд. У барсы проблемы в позиционной игре. Но порадовал молодняк - Лопес. Прям очень желаю ему побыстрее влиться в первую команду, хорошо и стабильно играть.
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Alexander Sragovich
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
Не знаю как вам , но это классика была лучшей из последних 2 или 3 матчей. Моменты, драки, споры, перекладины,перекладины,перекладины....
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Tanabay
Ответ Aymammet Baylyyew
После игры вини добивается чтобы каркас и мяч была в другом цвете ато невыносимый расизм пенальти реализовать мешает
главное что в тм нет расизм
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войд
Ответ ljolik888
Что сказать . Результат останется , про перекладины все забудут .
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Flylink
Ответ войд
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Это правильно такое нельзя забывать, лучше ещё записывать!
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