Анчелотти о 0:3 от «Барсы»: «Обидно проигрывать. «Реал» играл очень хорошо на протяжении часа»

Карло Анчелотти оценил поражение «Реала» от «Барселоны» (0:3) в товарищеском матче.

«Сегодня было много позитивного. В целом мы играли неплохо, хорошо прессинговали, у нас были моменты, показали мобильность…

Из негатива – в первом тайме у нас не получались стандарты, в концовке мы много атаковали, и это стоило нам двух пропущенных голов. Обидно проигрывать, но были и позитивные моменты. На протяжении часа команда играла очень хорошо», – сказал главный тренер « ».