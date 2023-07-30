Анчелотти о 0:3 от «Барсы»: «Обидно проигрывать. «Реал» играл очень хорошо на протяжении часа»
Карло Анчелотти оценил поражение «Реала» от «Барселоны» (0:3) в товарищеском матче.
«Сегодня было много позитивного. В целом мы играли неплохо, хорошо прессинговали, у нас были моменты, показали мобильность…
Из негатива – в первом тайме у нас не получались стандарты, в концовке мы много атаковали, и это стоило нам двух пропущенных голов. Обидно проигрывать, но были и позитивные моменты. На протяжении часа команда играла очень хорошо», – сказал главный тренер «Реала».
У меня большие вопросы по барсе, к центру поля, который не мог никак создать опасность, подержать мяч, и тд. У барсы проблемы в позиционной игре. Но порадовал молодняк - Лопес. Прям очень желаю ему побыстрее влиться в первую команду, хорошо и стабильно играть.