Анчелотти о том, что «Реал» 5 раз попал в каркас ворот «Барсы»: «Казалось, там была стена. Без номинального центрфорварда все равно создаем моменты»

Карло Анчелотти высказался о том, что «Реал» пять раз попал в каркас ворот «Барселоны».

Главный тренер мадридцев выразил мнение после товарищеского матча, завершившегося победой «блауграны» (3:0).

«Такое случается довольно редко. Не думаю, что такое когда-либо происходило в моей карьере. Казалось, перед воротами «Барсы» была стена.

У нас новая команда, новички адаптируются, и неплохо. В этом плане так и нужно продолжать. Без номинального центрфорварда мы все равно создаем моменты, так что будем и дальше играть по такой схеме», – сказал .