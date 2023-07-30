Анчелотти о том, что «Реал» 5 раз попал в каркас ворот «Барсы»: «Казалось, там была стена. Без номинального центрфорварда все равно создаем моменты»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Класико Футбол

Карло Анчелотти высказался о том, что «Реал» пять раз попал в каркас ворот «Барселоны».

Главный тренер мадридцев выразил мнение после товарищеского матча, завершившегося победой «блауграны» (3:0).

«Такое случается довольно редко. Не думаю, что такое когда-либо происходило в моей карьере. Казалось, перед воротами «Барсы» была стена.

У нас новая команда, новички адаптируются, и неплохо. В этом плане так и нужно продолжать. Без номинального центрфорварда мы все равно создаем моменты, так что будем и дальше играть по такой схеме», – сказал Анчелотти.

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18 комментариев

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Cruel Snake
Тут сейчас уже глорики сине-гранатовых прибегут, конкретно Гюрюфутбола. Напомните им, что это предсезонка, последний матч в Кубке Испании. Ну если уж так важны эти матчи, то про 5 от «Арсенала» совсем недавно пускай вспомнят
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Maricone
Ответ GuruFutbola
Когда тебя громит 3 состав соперника играя второй матч летом и после поноса + Хави лично выделил винисиусу личного ассистента в роле Деста, чтобы тот ему организовывал голевые, то тут уже никакие 100 млн чумени и билингемы не помогут🤣🤣🤣🤣
тебе рецепты из психушки хоть выписывают?
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ARIGAMI ARIGAMI
Как качество игры? Результаты в товарняках это мелочь
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ljolik888
Устроили хорошее шоу . Счёт мог быть совсем другим . Барселону с победой !
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Savarona25
Уже без "номинального центрфорварда"? Недавно же было, что состав полностью укомплектован и никто не нужен. В целом после просмотре матча подтвердилось мнение - забивать (завершать) некому, на поле в атаке бессмысленное мельтешение не профильных игроков, если никого не купят, то будут сплошные проблемы. В погоне за Мбаппе упустили много возможностей закрыть позицию ЦН. По игрокам пока делать выводы бессмысленно, но к тому же Винисиусу есть много вопросов.
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AnMe
Опять помои читать на ветке вместо адекватных комментариев.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Cruel Snake
Тут сейчас уже глорики сине-гранатовых прибегут, конкретно Гюрюфутбола. Напомните им, что это предсезонка, последний матч в Кубке Испании. Ну если уж так важны эти матчи, то про 5 от «Арсенала» совсем недавно пускай вспомнят
так почему ваши черные черкаши ломали футболистов Барсы? от бессилия, или из за важности матча?
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Cruel Snake
Тут сейчас уже глорики сине-гранатовых прибегут, конкретно Гюрюфутбола. Напомните им, что это предсезонка, последний матч в Кубке Испании. Ну если уж так важны эти матчи, то про 5 от «Арсенала» совсем недавно пускай вспомнят
Да, выдавать результат ТМ за серьёзное - диагноз
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belikovda.90
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Ответ Cruel Snake
Тут сейчас уже глорики сине-гранатовых прибегут, конкретно Гюрюфутбола. Напомните им, что это предсезонка, последний матч в Кубке Испании. Ну если уж так важны эти матчи, то про 5 от «Арсенала» совсем недавно пускай вспомнят
Помню, когда Реал отскочил от Баварии в 1/2 ЛЧ, местные глоры говорили, что у игроков Баварии проблемы в мастерстве Тут тоже самое Низкий класс игроков Реала
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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Питомец пусть скажет спасибо своему хозяину, что тот не выпустил Великого Гави наводить порядок среди мчкшных костоломов)
«Питомец, хозяину». Господи, Гуру, что с тобой не так? Люди добились в мире футбола невероятных успехов, миллионеры, успешные люди, смешно когда человек, который по сравнению с ними не достиг ничего поливает людей только из-за клубных пристрастий. Выздоравливай.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ AnMe
Опять помои читать на ветке вместо адекватных комментариев.
Особенно от гурудубиду
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