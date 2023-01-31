Азмун не вернется в «Зенит»: «Ни с Сердаром, ни с «Байером», ни с агентом не было никаких контактов»

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Сердар Азмун Футбол

«Зенит» сделал заявление о возможном возвращении Сердара Азмуна в клуб.

«Никаких контактов ни с Сердаром Азмуном, ни с «Байером», ни с агентом игрока по возможному возвращению нападающего в «Зенит» не было», – заявила пресс-служба сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что 28-летний иранский форвард может вернуться в «Зенит», если не успеет уйти в клуб из Европы до закрытия окна.

В этом сезоне у 28-летнего нападающего нет голов в 13 матчах за «Байер» (в сумме он отыграл 356 минут). Полную статистику игрока можно найти здесь.

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26 комментариев

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Captain_Noname
Одним гомосеком в городе гомосеков меньше, фух
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Ar Monohrom
Кто ни будь удивлен?
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Носитель культуры
Ответ Зелёный гопник
У москвичей траур, Малком остаётся😁
Да плевать москвичам на твой питер и зинид🤣🤣🤣🤣 а вот ваши комплексы наружу, обязательно про столицу пишите🤣🤣
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TheSportNik
Да Бердыеву нужен больше Азмун, тот для него, как сын.
У Ротенберга тоже денег , куры не клюют.
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Valentin Kompaneytsev
Не уверен, что Азмун нужен Зениту.
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Максим Пантелеев
Знаете кто это Карпов? Бич с пропитой рожей. Если у него и есть инсайды -то по свежему пиву. Работает генератором вбросов.А Спортс делает на этом траффик. Остерегайтесь этих мошенников.
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Максим Пантелеев
Ответ Виталий Желтоусов
А кто такой этот Иван Карпов? Видимо амбассадор спама на спортс!!!
Фейсом работает, делает вбросы для Спортса,чтобы он рубил траффик.
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Зелёный гопник
Ответ ТрактоПоктер
Он уже стрельнул про тройные премиальные для игроков зенита .... И ведь многие москвичи повелись как дети малые....
У москвичей траур, Малком остаётся😁
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Onion
Больше хайпа! Пошкус не вернётся в Зенит! Пюигренье не вернётся в Зенит! И, наконец - сегодня играет Ширл!!!)
+1
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Виталий Желтоусов
А кто такой этот Иван Карпов? Видимо амбассадор спама на спортс!!!
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Злодей Спб
Ха!
До закрытия трансферного окна еще 4ре часа.
Можно и успеть провести :))
Диктуйте номер агента, я записываю.
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В Питере Пять
Ответ Александр Смирнов
Карпов в очередной раз доказал что он звездобол
Это аксиома, она не требует доказательств.
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OldRedWhite
Ответ feelthedroom@mail.ru
Все таки в Челси…
Ни с Азмуном , ни с Байером - напомнило :
Ни тушкой , ни чучелом )),
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EVERGREEN
Ответ Gordon Brown
Да в Сочи он перейдёт. Тут к гадалке не ходи.
Вполне вероятно, а вот почему коммент заминусован- непонятно
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Гладбах
Не дурак
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Михаил1970
Если Азмун не едет в Зенит, тогда Дзюба перейдет в Байер) Потому-что.
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ТрактоПоктер
Ответ Stas Politik
Подумал я, что Ванечка Карпов может хоть раз в году стрельнуть! Но нет, даже такое невозможно...
Он уже стрельнул про тройные премиальные для игроков зенита ....
И ведь многие москвичи повелись как дети малые....
+18
-7
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Александр Смирнов
Карпов в очередной раз доказал что он звездобол
+24
0
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Stas Politik
Подумал я, что Ванечка Карпов может хоть раз в году стрельнуть! Но нет, даже такое невозможно...
+22
-2
+20
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Антон Чугунов
В Сочи ему будут рады. Тренер знает, что с ним делать
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-2
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Wiley Fox
Нет дзюпы - нет азмуна
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-5
-5
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feelthedroom@mail.ru
Все таки в Челси…
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Великий Алонсо
Зачем ему в Зенит без Дзюбы?....
0
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Кан и Баллак сидят в баре
Не,ну это повод еще 10 новостей настрочить про этот псевдопереход. И 5 статей на тему "кому это было выгодно" с подробнейшей аналитикой)
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Игорь Замаруев
Печально. Сейчас бы не помешал
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