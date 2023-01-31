Азмун не вернется в «Зенит»: «Ни с Сердаром, ни с «Байером», ни с агентом не было никаких контактов»
«Зенит» сделал заявление о возможном возвращении Сердара Азмуна в клуб.
«Никаких контактов ни с Сердаром Азмуном, ни с «Байером», ни с агентом игрока по возможному возвращению нападающего в «Зенит» не было», – заявила пресс-служба сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что 28-летний иранский форвард может вернуться в «Зенит», если не успеет уйти в клуб из Европы до закрытия окна.
В этом сезоне у 28-летнего нападающего нет голов в 13 матчах за «Байер» (в сумме он отыграл 356 минут). Полную статистику игрока можно найти здесь.
У Ротенберга тоже денег , куры не клюют.
До закрытия трансферного окна еще 4ре часа.
Можно и успеть провести :))
Диктуйте номер агента, я записываю.
Ни тушкой , ни чучелом )),
И ведь многие москвичи повелись как дети малые....