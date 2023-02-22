Агент Азмуна: «Три клуба РПЛ интересовались. Переход всегда возможен»

Теги Локомотив Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Сердар Азмун Сочи Футбол

Агент Сердара Азмуна оценил вероятность его возвращения в Мир РПЛ.

Ранее форвард «Байера» выступал за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

— Были какие-то конкретные предложения из России?

— Конкретных предложений не поступало. Но многие клубы из России проявляли интерес к Сердару.

— Многие — это сколько?

— Три клуба. Я не могу называть их, но догадаться не так сложно (вероятно, речь идет о «Зените», «Сочи» и «Локомотиве» – прим. Sports.ru).

— Возможен ли летний трансфер в Россию?

— Возможен, да. Посмотрим, как Азмун сыграет до лета, сколько получит минут в Леверкузене. Но переход всегда возможен, – сказал Арманд Дурн.

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6 комментариев

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Дмитрий9779
Есть оф инфа,а не фантазии(прим) автора:
https://m.sports.ru/football/1114859707-azmun-ne-vernetsya-v-zenit-ni-s-serdarom-ni-s-bajerom-ni-s-agentom-ne-.html
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arsenal.ave
Азмун это настоящая бездарность, глядя на то, как он, будучи нападающим, НЕЩАДНО ТРАНЖИРИТ голевые моменты, порой просто УБОЙНЫЕ, невольно думаешь, парень, форвард это не твоя позиция на поле
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Balt39
Сочи, Зенит и Оренбург)))))))))
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-1
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Виталий Желтоусов
Азмун попытался - не получилось. Добро пожаловать в Сочи к Бердыеву.
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Фут.Боль
К Дзюбе в пару в Локо.
+5
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avcgloronalduMU
очередной игрок из рос чемпа провалился в европе
+4
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