Агент Азмуна: «Три клуба РПЛ интересовались. Переход всегда возможен»
Агент Сердара Азмуна оценил вероятность его возвращения в Мир РПЛ.
Ранее форвард «Байера» выступал за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».
— Были какие-то конкретные предложения из России?
— Конкретных предложений не поступало. Но многие клубы из России проявляли интерес к Сердару.
— Многие — это сколько?
— Три клуба. Я не могу называть их, но догадаться не так сложно (вероятно, речь идет о «Зените», «Сочи» и «Локомотиве» – прим. Sports.ru).
— Возможен ли летний трансфер в Россию?
— Возможен, да. Посмотрим, как Азмун сыграет до лета, сколько получит минут в Леверкузене. Но переход всегда возможен, – сказал Арманд Дурн.
https://m.sports.ru/football/1114859707-azmun-ne-vernetsya-v-zenit-ni-s-serdarom-ni-s-bajerom-ni-s-agentom-ne-.html