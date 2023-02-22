Агент Азмуна: «Три клуба РПЛ интересовались. Переход всегда возможен»

Агент Сердара Азмуна оценил вероятность его возвращения в Мир .

Ранее форвард « » выступал за « », «Ростов» и «Рубин».

— Были какие-то конкретные предложения из России?

— Конкретных предложений не поступало. Но многие клубы из России проявляли интерес к Сердару.

— Многие — это сколько?

— Три клуба. Я не могу называть их, но догадаться не так сложно (вероятно, речь идет о «Зените», « » и « » – прим. Sports.ru).

— Возможен ли летний трансфер в Россию?

— Возможен, да. Посмотрим, как Азмун сыграет до лета, сколько получит минут в Леверкузене. Но переход всегда возможен, – сказал Арманд Дурн.