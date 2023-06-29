«Болонья» и «Эмполи» просматривали Тикнизяна на матчах Армении («СЭ»)

Теги Локомотив Эмполи премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы сборная Армении по футболу Болонья квалификация Евро-2024 Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Футбол

Наир Тикнизян интересен двум итальянским клубом.

Защитник «Локомотива» входит в списки возможных новичков «Болоньи» и «Эмполи», сообщает «Спорт-Экспресс». 

Скауты итальянских команд следили за игрой футболиста в матчах сборной Армении в квалификации чемпионата Европы-2024 против Уэльса (4:2) и Латвии (2:1). В первой игре защитник отдал результативную передачу, а во второй забил гол.

В прошлом сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

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6 комментариев

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воробей джек
Изначально Марадишвили казался куда перспективнее.
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Алексей Дольский
Так то оказался неплохим приобретением немцев.
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sebastian1410
Ответ s_kapa
Ни те, ни другие скорее всего не потянут этот трансфер
Болония вполне может заплатить 10-15 млн за игрока. Но вряд ли они столько предложат за Тикнизяна. Максимум 5-6 млн.
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Dmitry Orlov
Ответ Алексей Дольский
Так то оказался неплохим приобретением немцев.
Да у немцев кроме Раконьяца и не было откровенно провальных приобретений, в отличие от прошлого руководства.
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Tigranodovar
Ответ sebastian1410
Болония вполне может заплатить 10-15 млн за игрока. Но вряд ли они столько предложат за Тикнизяна. Максимум 5-6 млн.
Там новости были, что за Тикнизяна 2 млн предлагают. Думаю там и зарплата аналогичная маленькая будет.
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