«Болонья» и «Эмполи» просматривали Тикнизяна на матчах Армении («СЭ»)

Наир Тикнизян интересен двум итальянским клубом.

Защитник « » входит в списки возможных новичков «Болоньи» и « », сообщает « ».

Скауты итальянских команд следили за игрой футболиста в матчах сборной Армении в квалификации чемпионата Европы-2024 против Уэльса (4:2) и Латвии (2:1). В первой игре защитник отдал результативную передачу, а во второй забил гол.

В прошлом сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.