За Тикнизяна «Вердер» предлагал 2,5 млн евро, «Локо» отказал (Metaratings)

Теги Локомотив Вердер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Наир Тикнизян Футбол

«Локомотив» отказался продать Наира Тикнизяна «Вердеру».

Немецкий клуб предлагал за 24-летнего игрока сборной Армении 2,5 млн евро, но эта сумма железнодорожников не устроила, сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно об интересе к Тикнизяну со стороны «Сосьедада», «Болоньи» и «Эмполи».

Накануне полузащитник забил гол в матче 1-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:2). Подробнее его статистика – здесь.

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16 комментариев

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Гоша Петров
2,5 млн это смешно,посмотрите какого уровня в Европе покупают игроков за 2,5 млн это даже близко не уровень Тикнизяна.За годичную аренду Крала Вест Хэм отдавал 5,2 млн,как играл Крал думаю вспоминать не стоит.За Старфельта Селтик отдал Рубину 5 млн,ну не был он лидером обороны казанцев,первый сезон вообще на скамейке просидел.
А тут 2,5 за лидера сборной Армении и сильно прогрессирующего защитника Локо.
+32
-4
+28
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bro0da
Ответ Джорджио Че
За 5 никто не возьмёт, так что фантазии Рангника пусть остаются при нем
Какого-такого Рангника? Он про вас забыл уже давно.
+12
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Гоша Петров
Ответ Вячеслав Клименко
а чо сразу не 25? Ребят, ну серьёзно. таких, как Наир, куча в Европе. и дешевле
что бы не гонять воздух,приведи пример игроков как Тикнизян за 2,5 млн очень интересно
+9
-1
+8
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mergenchiki
Тикнизяна за 5 миллиона купили, логично дороже продадут

Прш
+7
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+7
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последний год играет здорово, что не говори...
+4
-1
+3
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Гоша Петров
Ответ Джорджио Че
За 5 никто не возьмёт, так что фантазии Рангника пусть остаются при нем
а если возьмут?ты извинишься и признаешь что гоняешь воздух?или как те кто писал что Хвича никому в Европе не нужен сольешься
+2
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+2
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s_kapa
Я думаю, такие неадекватные предложения нашим клубам сейчас приходят, чтобы прощупать игрока, если он сильно хочет уехать, возможно, будет давить на клуб. Вообще, такая разновидность мародерства
+2
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Balt
Локо: Данные Трансфермакрта не показатель!
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Домоседов
Ответ Гоша Петров
2,5 млн это смешно,посмотрите какого уровня в Европе покупают игроков за 2,5 млн это даже близко не уровень Тикнизяна.За годичную аренду Крала Вест Хэм отдавал 5,2 млн,как играл Крал думаю вспоминать не стоит.За Старфельта Селтик отдал Рубину 5 млн,ну не был он лидером обороны казанцев,первый сезон вообще на скамейке просидел. А тут 2,5 за лидера сборной Армении и сильно прогрессирующего защитника Локо.
Крал и Старфельт европейцы и легионерами не являются, а вот Тикнизян - это легионер, и будет занимать дефицитное место, поэтому на него в Европе такого спроса нет
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