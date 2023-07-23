За Тикнизяна «Вердер» предлагал 2,5 млн евро, «Локо» отказал (Metaratings)

«Локомотив» отказался продать Наира Тикнизяна «Вердеру».

Немецкий клуб предлагал за 24-летнего игрока сборной Армении 2,5 млн евро, но эта сумма железнодорожников не устроила, сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно об интересе к со стороны «Сосьедада», «Болоньи» и «Эмполи».

Накануне полузащитник забил гол в матче 1-го тура Мир с «Рубином» (2:2). Подробнее его статистика – здесь.