За Тикнизяна «Вердер» предлагал 2,5 млн евро, «Локо» отказал (Metaratings)
«Локомотив» отказался продать Наира Тикнизяна «Вердеру».
Немецкий клуб предлагал за 24-летнего игрока сборной Армении 2,5 млн евро, но эта сумма железнодорожников не устроила, сообщает Metaratings.ru.
Ранее стало известно об интересе к Тикнизяну со стороны «Сосьедада», «Болоньи» и «Эмполи».
Накануне полузащитник забил гол в матче 1-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:2). Подробнее его статистика – здесь.
А тут 2,5 за лидера сборной Армении и сильно прогрессирующего защитника Локо.
Прш