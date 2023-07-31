Мбаппе интересен «Челси». Боули пытается договориться о трансфере (Independent)
«Челси» претендует на Килиана Мбаппе.
Лондонцы стали одним из клубов, проявляющих интерес к французскому нападающему «ПСЖ».
Отмечается, что на трансфере настаивает совладелец «Челси» Тодд Боули. Он пытается договориться о переходе.
Также, как пишет Independent, Килиана Мбаппе хочет подписать и «Барселона», предлагающая обмен футболистами. Каталонцы были готовы отдать Усмана Дембеле, Гави и Рафинью Диаса. Парижане отказали.
В подписании Мбаппе также заинтересован «Реал».
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