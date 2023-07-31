Мбаппе интересен «Челси». Боули пытается договориться о трансфере (Independent)

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Тодд Боули Футбол

«Челси» претендует на Килиана Мбаппе.

Лондонцы стали одним из клубов, проявляющих интерес к французскому нападающему «ПСЖ».

Отмечается, что на трансфере настаивает совладелец «Челси» Тодд Боули. Он пытается договориться о переходе.

Также, как пишет Independent, Килиана Мбаппе хочет подписать и «Барселона», предлагающая обмен футболистами. Каталонцы были готовы отдать Усмана Дембеле, Гави и Рафинью Диаса. Парижане отказали.

В подписании Мбаппе также заинтересован «Реал».

17 комментариев

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RG26
За гранью фантастики
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Акира_1
Ответ llolishe
В клуб без еврокубковых соревнований лезть зачем Мбаппе Легче Ливерпулю Клоппа+Гомез на Мбаппе обменять так еще ПСЖ доплатит за такого топ ЦЗ
А Ливерпуль в еврокубках? Для Мбаппе что ЛЕ, что отсутствие еврокубков в принципе будет решающим фактором для отказа.
+6
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madaev
Удачи
+6
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QWertY
Давай, Тед. Ты обязан оформить этот трансфер)
+4
-1
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Василий Васильевич
Ответ Святослав Федорович
А как у них там с ФФП???
для Челси его не существует
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headmaster
Был бы супер трансфер для каждого болельщика Челси. Но, боюсь, нереально
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