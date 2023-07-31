Мбаппе интересен «Челси». Боули пытается договориться о трансфере (Independent)

«Челси» претендует на Килиана Мбаппе.

Лондонцы стали одним из клубов, проявляющих интерес к французскому нападающему « ».

Отмечается, что на трансфере настаивает совладелец « » . Он пытается договориться о переходе.

Также, как пишет Independent, хочет подписать и «Барселона», предлагающая обмен футболистами. Каталонцы были готовы отдать Усмана Дембеле, Гави и Рафинью Диаса. Парижане отказали.

В подписании Мбаппе также заинтересован «Реал».