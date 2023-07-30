«Бавария» продаст Мане в «Аль-Наср» за 28-30 млн евро. Садьо пройдет медосмотр в понедельник

«Бавария» и «Аль-Наср» согласовали сумму трансфера Садьо Мане.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, « » получит за сенегальского вингера 28-30 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

Ожидается, что Мане пройдет медобследование для « » в понедельник в Дубае.

Мане перешел в «Баварию» прошлым летом. В сезоне-2022/23 сенегалец провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач. Его подробная статистика доступна здесь.