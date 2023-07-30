«Бавария» продаст Мане в «Аль-Наср» за 28-30 млн евро. Садьо пройдет медосмотр в понедельник
«Бавария» и «Аль-Наср» согласовали сумму трансфера Садьо Мане.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» получит за сенегальского вингера 28-30 миллионов евро с учетом возможных бонусов.
Ожидается, что Мане пройдет медобследование для «Аль-Насра» в понедельник в Дубае.
Мане перешел в «Баварию» прошлым летом. В сезоне-2022/23 сенегалец провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач. Его подробная статистика доступна здесь.
Мог еще многие клубы европейские усилить, даже близкие к топам…
Да, он сдал, бесспорно.
Однако он пару лет назад был одним из лучших атакующих в мире, поэтому набрать форму хотя бы на 70-80% вполне можно.
Я не говорю про клубы типа Сити или Реала, где есть свои незаменимые лидеры в атаке, но клубы 3-4 мест в топ чемпионатах усилить мог бы вполне.
Знатно нам досталось от вас в ЛЧ, ну силы были не равны)
Можно будет форточку не открывать