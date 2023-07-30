«Бавария» продаст Мане в «Аль-Наср» за 28-30 млн евро. Садьо пройдет медосмотр в понедельник

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане деньги Футбол

«Бавария» и «Аль-Наср» согласовали сумму трансфера Садьо Мане.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» получит за сенегальского вингера 28-30 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

Ожидается, что Мане пройдет медобследование для «Аль-Насра» в понедельник в Дубае.

Мане перешел в «Баварию» прошлым летом. В сезоне-2022/23 сенегалец провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач. Его подробная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noti22
Ответ Marina_Greta
Мане конечно знатно в Баварии обделался.
Вы сегодня решили установить рекорд по комментариям?)
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mykytka
Жаль.
Мог еще многие клубы европейские усилить, даже близкие к топам…
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ noti22
Вы сегодня решили установить рекорд по комментариям?)
Просто выходной день, завтра вы уже меня не увидите, ну или редко очень, надоела уже? 🥲
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Да, в Баварии конечно не получилось. Ну Аль-Наср в 31 год тоже неплохо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mykytka
Ответ OldRedWhite
Троллинг ? Два последних сезона - совсем никуда … Своя собственная бледная тень - Терек он бы мог сегодня усилить . Но это не точно !
Нет, не троллинг.

Да, он сдал, бесспорно.
Однако он пару лет назад был одним из лучших атакующих в мире, поэтому набрать форму хотя бы на 70-80% вполне можно.

Я не говорю про клубы типа Сити или Реала, где есть свои незаменимые лидеры в атаке, но клубы 3-4 мест в топ чемпионатах усилить мог бы вполне.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ songbilong
мне кажется или вы мне уже нравитесь? 😁 жаль, что не сливочная, а из аристократов :))
Ну, кстати, в Ла Лиге я поддерживаю Реал, не болею, но чисто предпочтение, даже футболка есть 🤗 с Кришом)
Знатно нам досталось от вас в ЛЧ, ну силы были не равны)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стаут
Ответ OldRedWhite
Черти они ! Не обращайте внимания ! Мы то с Вами помним , что во всём Сорос виноват !
А вот и первый симп появился
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ GuruFutbola
Наконец-то Можно будет форточку не открывать
Тогда, придется весь день быть снова с вами)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Удачи Садьо, так будет лучше для всех. Не пошло, бывает. Ужасный сезон в Баварии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
алиллуйа, один из самых худших трансферов Баварии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Васильевич
Арабы конечно не в чем меры не знают ,сначала им подавай гаремы по 15 жен,теперь топ футболистов пачками,бедуины позорные!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити 3 требл
Ну а теперь будет получать у шейхов млн 50 за сезон, тоже неплохо в конце карьеры ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ Marina_Greta
Просто выходной день, завтра вы уже меня не увидите, ну или редко очень, надоела уже? 🥲
Наконец-то
Можно будет форточку не открывать
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Мане конечно знатно в Баварии обделался.
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити 3 требл
Зря ушёл из Ливерпуля
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Стаут
А вот и первый симп появился
Имя нам - легион ! )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
songbilong
Ответ Marina_Greta
Просто выходной день, завтра вы уже меня не увидите, ну или редко очень, надоела уже? 🥲
мне кажется или вы мне уже нравитесь? 😁 жаль, что не сливочная, а из аристократов :))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ songbilong
хм... а вам нравится имя Карим? 🙈🙈🙈😁 я кое что написал про это имя ранее в комментариях :))
Ну ассоциации с Бензема сразу всплывают 😂😊 а что?) А что написали то кстати?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
songbilong
Ответ Marina_Greta
Ну ассоциации с Бензема сразу всплывают 😂😊 а что?) А что написали то кстати?)
если не трудно, прочтите сами ))) в моих комментариях
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ songbilong
если не трудно, прочтите сами ))) в моих комментариях
Почитала ваши комментарии, так и ничего не поняла признаться честно, что вы имели ввиду под именем и что писали) Так что, я даже незнаю, что сказать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Ответ Mykytka
Жаль. Мог еще многие клубы европейские усилить, даже близкие к топам…
Также как усилил Баварию?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
Ответ Mykytka
Жаль. Мог еще многие клубы европейские усилить, даже близкие к топам…
Не мог он уже ничего. Отработанный материал, ожидаемо уходит доигрывать, в ином случае висел бы якорем в Баварии ещё пару лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Алексеев
Этот год был очень плохим, переход был ошибкой для всех
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Mykytka
Нет, не троллинг. Да, он сдал, бесспорно. Однако он пару лет назад был одним из лучших атакующих в мире, поэтому набрать форму хотя бы на 70-80% вполне можно. Я не говорю про клубы типа Сити или Реала, где есть свои незаменимые лидеры в атаке, но клубы 3-4 мест в топ чемпионатах усилить мог бы вполне.
Пару лет назад - 100 % согласен !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий