Зарплата Мане в «Аль-Насре» – 40+ млн евро в год чистыми. «Бавария» платила ему 25 млн до уплаты налогов
Трансфер Садьо Мане из «Баварии» в саудовский «Аль-Наср» согласован.
По информации Sky Sport Deutschland, мюнхенский клуб получит за нападающего менее 30 миллионов евро с учетом бонусов.
В «Аль-Насре» Мане будет получать более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов. В «Баварии» он получал более 25 млн евро в год с учетом бонусов за количество матчей и трофеи до уплаты налогов.
Отмечается, что Садьо очень хотел остаться в «Баварии». Его уход спровоцирован давлением со стороны руководства мюнхенцев. Кроме того, тренер Томас Тухель не рассчитывает на Мане.
Утром в субботу сенегалец попрощался с партнерами по «Баварии». Вероятно, сегодня он пройдет медосмотр для «Аль-Насра», за который уже выступают Криштиану Роналду, Марцело Брозович, Алекс Теллес и Секо Фофана.
Мане провел в «Баварии» один сезон – прошлым летом он перешел из «Ливерпуля». У него 12 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за клуб.
Полную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
Если Садьо со своих 10+ млн умудрялся нехило помогать на родине.. То с чистыми 40 он просто там Ваканду отстроит..
Не стоило ему уходить из Ливерпуля
Раньше было за счастье поиграть в супер-клубе, а сейчас уже нет.