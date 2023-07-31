Зарплата Мане в «Аль-Насре» – 40+ млн евро в год чистыми. «Бавария» платила ему 25 млн до уплаты налогов

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Томас Тухель Садьо Мане деньги Футбол

Трансфер Садьо Мане из «Баварии» в саудовский «Аль-Наср» согласован.

По информации Sky Sport Deutschland, мюнхенский клуб получит за нападающего менее 30 миллионов евро с учетом бонусов.

В «Аль-Насре» Мане будет получать более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов. В «Баварии» он получал более 25 млн евро в год с учетом бонусов за количество матчей и трофеи до уплаты налогов.

Отмечается, что Садьо очень хотел остаться в «Баварии». Его уход спровоцирован давлением со стороны руководства мюнхенцев. Кроме того, тренер Томас Тухель не рассчитывает на Мане.

Утром в субботу сенегалец попрощался с партнерами по «Баварии». Вероятно, сегодня он пройдет медосмотр для «Аль-Насра», за который уже выступают Криштиану Роналду, Марцело Брозович, Алекс Теллес и Секо Фофана.

Мане провел в «Баварии» один сезон – прошлым летом он перешел из «Ливерпуля». У него 12 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за клуб.

Полную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

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36 комментариев

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dr. cage
Лицо главы администрации родной деревни Мане сейчас представили?

Если Садьо со своих 10+ млн умудрялся нехило помогать на родине.. То с чистыми 40 он просто там Ваканду отстроит..
+90
-3
+87
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Акира_1
Ответ ZA.RMA
Мда, буквально год назад был вторым за ЗМ, а сейчас…жаль, конечно. Не стоило ему уходить из Ливерпуля
Мане точно не жаль. Все что мог - выиграл, а теперь может кучу денег поднять, чтоб строить больницы и школы в своем городе или чем он там занимается на них.
+40
-2
+38
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Отец Абду
Ответ ZA.RMA
Мда, буквально год назад был вторым за ЗМ, а сейчас…жаль, конечно. Не стоило ему уходить из Ливерпуля
Ничего, обладатель ЗМ 22 тоже ушёл:)
+34
-5
+29
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Акира_1
Норм соберёт деньги на строительство домов в своей деревне в Сенегале.
+12
-1
+11
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ZA.RMA
Мда, буквально год назад был вторым за ЗМ, а сейчас…жаль, конечно.
Не стоило ему уходить из Ливерпуля
+12
-6
+6
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поколение пепси
Ответ dr. cage
Лицо главы администрации родной деревни Мане сейчас представили? Если Садьо со своих 10+ млн умудрялся нехило помогать на родине.. То с чистыми 40 он просто там Ваканду отстроит..
Он сам будет главой администрации и управлять дистанционно
+5
0
+5
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undomiel
Пока все обсуждают переход РФС в Азию, Аравия станет играть под эгидой УЕФА. С такими то тратами и составами.
+3
0
+3
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brace
Деньги решают почти всё.
Раньше было за счастье поиграть в супер-клубе, а сейчас уже нет.
+1
0
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as009595@icloud.com
Наконец то купит нормальный телефон
+1
0
+1
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Адлан Ахмедов
Ответ dr. cage
Лицо главы администрации родной деревни Мане сейчас представили? Если Садьо со своих 10+ млн умудрялся нехило помогать на родине.. То с чистыми 40 он просто там Ваканду отстроит..
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🔥
+1
0
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Born is the King
Нормально он Баварию на 25+ млн разводил оказывается
+2
-1
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Владислав Романов
Ответ dr. cage
Лицо главы администрации родной деревни Мане сейчас представили? Если Садьо со своих 10+ млн умудрялся нехило помогать на родине.. То с чистыми 40 он просто там Ваканду отстроит..
Получается он с Лероем за трон сражались😁
+1
0
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Александр Кучер
Ответ dr. cage
Лицо главы администрации родной деревни Мане сейчас представили? Если Садьо со своих 10+ млн умудрялся нехило помогать на родине.. То с чистыми 40 он просто там Ваканду отстроит..
В голос!)))
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ZA.RMA
Ответ Акира_1
Мане точно не жаль. Все что мог - выиграл, а теперь может кучу денег поднять, чтоб строить больницы и школы в своем городе или чем он там занимается на них.
Не думаю, что он ушел бы так рано на «заработки»,если бы не скандал, который произошел
+1
-1
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NottinghamForest79
заслужил
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0
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Михо
Отличное решение для всех!
+2
-2
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Мяти
Ответ KMR
17 лярдов пилят быстрыми темпами. Та и до 26- го года не хватит,а планировали до 2030
21 лярд же вроде
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Ilnur Hasanov
Зачем его бавария брала, изначально было понятно что он чистая 9
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architect
Пранк с Саудовской лигой вышел из под контроля
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Caniball
Очень удачно его Бавария пристроила.
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Azamat Jumanazarov
вот это зарплаты, кайфуют ребята
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KMR
17 лярдов пилят быстрыми темпами. Та и до 26- го года не хватит,а планировали до 2030
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Ann Tretiakova
достойная пенсия )! всегда радуюсь за людей ,которые получают хорошую зп за свою работу )!
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MstAndreev
Мане: "Всё было не зря!"
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Alexander Tryapyshko
Немцы нищеброды пожалели воды чтобы деньги отмыть
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