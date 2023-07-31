Зарплата Мане в «Аль-Насре» – 40+ млн евро в год чистыми. «Бавария» платила ему 25 млн до уплаты налогов

Трансфер Садьо Мане из «Баварии» в саудовский «Аль-Наср» согласован.

По информации Sky Sport Deutschland, мюнхенский клуб получит за нападающего менее 30 миллионов евро с учетом бонусов.

В « » Мане будет получать более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов. В «Баварии» он получал более 25 млн евро в год с учетом бонусов за количество матчей и трофеи до уплаты налогов.

Отмечается, что очень хотел остаться в «Баварии». Его уход спровоцирован давлением со стороны руководства мюнхенцев. Кроме того, тренер не рассчитывает на Мане.

Утром в субботу сенегалец попрощался с партнерами по «Баварии». Вероятно, сегодня он пройдет медосмотр для «Аль-Насра», за который уже выступают Криштиану Роналду, Марцело Брозович, Алекс Теллес и Секо Фофана.

Мане провел в «Баварии» один сезон – прошлым летом он перешел из «Ливерпуля». У него 12 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за клуб.

Полную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.