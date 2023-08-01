Хейлунд пройдет медосмотр в «МЮ» сегодня. Форвард подпишет контракт по схеме «5+1»

Расмус Хейлунд завершает переход в «Манчестер Юнайтед».

Нападающий отправился в Англию, чтобы пройти медосмотр в новом клубе, сообщает Фабрицио Романо. Футболист подпишет контракт с « » на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит «Аталанте» 75+10 млн евро за трансфер датчанина.

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.