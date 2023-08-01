Хейлунд пройдет медосмотр в «МЮ» сегодня. Форвард подпишет контракт по схеме «5+1»
Расмус Хейлунд завершает переход в «Манчестер Юнайтед».
Нападающий отправился в Англию, чтобы пройти медосмотр в новом клубе, сообщает Фабрицио Романо. Футболист подпишет контракт с «Юнайтед» на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит «Аталанте» 75+10 млн евро за трансфер датчанина.
Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
Я бы больше хотел, чтобы Гринвуда оставили и наигрывали на ЦФ. Но опять же руководство тянет даже с этим вопросом до последнего.
Как то так там было.
А так никаких 600 тыс в неделю после уплаты налогов у Кейна в Баварии не будет 100%, там больше 355 тыс в неделю нет ни у кого ЗП.
Да, год возможно на раскачку уйдет, но потенциально этот парень очень силён и может закрыть позицию на многие годы вперёд.
снова взяли среднего игрока за большие деньги под огромную зарплату, а потом ниикому не смогут его продать
Если Тен Хаг сможет его раскрыть - честь ему и хвала. Однако, пока трансферы при Тен Хааге за оверпрайсы не сильно оправданы.
По Каземиро вопросов нет. Но, там и уровень был понятен и стабилен многие годы.