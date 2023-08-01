Хейлунд пройдет медосмотр в «МЮ» сегодня. Форвард подпишет контракт по схеме «5+1»

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд завершает переход в «Манчестер Юнайтед».

Нападающий отправился в Англию, чтобы пройти медосмотр в новом клубе, сообщает Фабрицио Романо. Футболист подпишет контракт с «Юнайтед» на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит «Аталанте» 75+10 млн евро за трансфер датчанина. 

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

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59 комментариев

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CyberUnited
Раз уж дали 75, можно было бы и за Кейном идти. С другой стороны, хоть это кот в мешке и огромный риск, но когда мю в последний раз подписывал девятку, которому не за 30? И даже не 25. Фалькао, Ибра, Игало, Кавани, Роналду, Вегхорст и только Лукаку можно выделить как игрока, который мог стать только сильнее. Чувства от этого трансфера смешанные. В любом случае держим кулачки за то чтобы хотя бы 10-15 голов затолкал за сезон.
+34
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+32
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Тухель
Это даже забавно Санчо за 85, Антони за 95 этот за 75, Марсьяль за 60, а все равно все надежды МЮ в нападение будут связанны с Рашфордом.
+28
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+24
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Censormorum
Ответ CyberUnited
Раз уж дали 75, можно было бы и за Кейном идти. С другой стороны, хоть это кот в мешке и огромный риск, но когда мю в последний раз подписывал девятку, которому не за 30? И даже не 25. Фалькао, Ибра, Игало, Кавани, Роналду, Вегхорст и только Лукаку можно выделить как игрока, который мог стать только сильнее. Чувства от этого трансфера смешанные. В любом случае держим кулачки за то чтобы хотя бы 10-15 голов затолкал за сезон.
Попытка хождения за Кейном обречена на Дисаси. Тоттенхэм вероятно не продаст его в другую лигу, а уж с клубами АПЛ даже разговаривать не будут.
+14
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Mekanych Red Devil
Ответ CyberUnited
Раз уж дали 75, можно было бы и за Кейном идти. С другой стороны, хоть это кот в мешке и огромный риск, но когда мю в последний раз подписывал девятку, которому не за 30? И даже не 25. Фалькао, Ибра, Игало, Кавани, Роналду, Вегхорст и только Лукаку можно выделить как игрока, который мог стать только сильнее. Чувства от этого трансфера смешанные. В любом случае держим кулачки за то чтобы хотя бы 10-15 голов затолкал за сезон.
Никто бы не продал Кейна в МЮ. Только если бы договориться с Кейном, чтобы свободным агентом, но и это было бы сложно, так как свободным Кейном интересовались бы абсолютно все клубы. А зп по слухам он запросил огромную, речь про 550к в неделю. У Хойлуна 4,5 ляма евро. Огромная разница. Одному 20 лет, другому 30 лет. Если бы катарцы были владельцами, возможно и пошли бы за Кейном, но с Глейзерами никаких шансов.

Я бы больше хотел, чтобы Гринвуда оставили и наигрывали на ЦФ. Но опять же руководство тянет даже с этим вопросом до последнего.
+11
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НРИ
Ответ madaev
Новый Марсьяль
Марсьяль был хорош , с хорошей техникой , дриблингом и координацией , а этот трансфер же выглядит как новый Вегхорст
+18
-9
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GuruFutbola
Наш ответ Манчестеру на Холланда)
+9
0
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Разрыв Пуканов
У Хейлунда есть все качества суперфорварда - скорость, физика, дриблинг, приличный удар. 20-летних ребят такого уровня на его позиции в мире от силы человек 5, если хорошо поскрести. Отсюда и ценник.
+8
-1
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Yaki
Ответ Манковский
Интересно просто чтобы сказали местные искперды про Анри у которого была стата 38 матчей 4 гола в сезоне 98-99. Тоже бы написали, г*овно, провал, кто это.
Не поверишь, но именно так и говорили, и вообще это провалившийся в Италии юниор который пришёл на замену Анелька, ну что за бред.
Как то так там было.
+3
0
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Joker17
Ответ CyberUnited
Раз уж дали 75, можно было бы и за Кейном идти. С другой стороны, хоть это кот в мешке и огромный риск, но когда мю в последний раз подписывал девятку, которому не за 30? И даже не 25. Фалькао, Ибра, Игало, Кавани, Роналду, Вегхорст и только Лукаку можно выделить как игрока, который мог стать только сильнее. Чувства от этого трансфера смешанные. В любом случае держим кулачки за то чтобы хотя бы 10-15 голов затолкал за сезон.
За Кейна Леви у Баварии просит 115 млн евро, для английских клубов ценник будет 150 млн. Между 75 млн и 150 млн разница ощутима
+3
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Разрыв Пуканов
Уверен, Хейлунд многих удивит. В первый сезон в чемпе 15-20 наколотит.
+3
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Today I feel Qatari
Ответ red hikkikomori
А ещё можно было попробовать купить Ришарлиссона, в Эвертоне был неплох, если бы шпоры его в районе 30 отдали бы, или того же Тареми за 30. Все таки при провале - 30 не особо жалко было, да и давления на них было бы меньше, могли бы заиграть. А вот за сумму с Хейлунда спрос будет большой, да и денег жалко, если провалится
А они играли в Голландии? А агенты у них кто? То-то же...
+4
-1
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Акира_1
Удачи Холанду с Алиэкспресс. 👍
+4
-2
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red hikkikomori
А ещё можно было попробовать купить Ришарлиссона, в Эвертоне был неплох, если бы шпоры его в районе 30 отдали бы, или того же Тареми за 30. Все таки при провале - 30 не особо жалко было, да и давления на них было бы меньше, могли бы заиграть. А вот за сумму с Хейлунда спрос будет большой, да и денег жалко, если провалится
+3
-1
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Today I feel Qatari
Топ за свои деньги! Точнее топ-5 в истории самых дорогих трансферов МЮ. Чуть-чуть не дотянул до несравненного Антони
+4
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Заяцволк
Нормальный чел, будет расти, чего тут возмущаются ? Если не проявит себя, можно будет обменять на нашего Дарвина в наш Ливерпуль
+4
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NIRVANA
Ответ madaev
Новый Марсьяль
Сколько матчей видел Расмуса в составе МЮ? Как смотрелся?
+8
-6
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madaev
Ответ Today I feel Qatari
А они играли в Голландии? А агенты у них кто? То-то же...
А Каземиро играл в Голландии ? А Хейлунд ? А агенты кто у них ?
+1
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Тухель
Ответ LosBlancos
я тоже очень хотел бы Кейна,но тут вряд-ли ттх продаст ниже 130 млн и вряд-ли в клуб апл . ему 30 ,да он спортик и держит форму ,но много рисков , к примеру Азар ,который начал травмироваться после 30. да и зарплату под 600к в неделю запросил . это ну овердофига
То есть сейчас Кейн получает 220-250 тыс в неделю исходя из разных источников, а запросил 600 тыс в неделю? Ты сам в этот бред веришь? Если 600 тыс до уплаты налогов, то ок, но это меньше зарплаты Рашфорда в МЮ.
А так никаких 600 тыс в неделю после уплаты налогов у Кейна в Баварии не будет 100%, там больше 355 тыс в неделю нет ни у кого ЗП.
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Разрыв Пуканов
кстати, по манере игры напоминает раннего Суареса, времен Аякса
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Mekanych Red Devil
Ответ red hikkikomori
А ещё можно было попробовать купить Ришарлиссона, в Эвертоне был неплох, если бы шпоры его в районе 30 отдали бы, или того же Тареми за 30. Все таки при провале - 30 не особо жалко было, да и давления на них было бы меньше, могли бы заиграть. А вот за сумму с Хейлунда спрос будет большой, да и денег жалко, если провалится
Да нее, надеюсь это шутка была. Ришарлисон это провал, никакой он не ЦФ. Понтов выше крыши к тому же. Забил за весь сезон пару голов, зато праздновал так, будто рекорды устанавливал.
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Разрыв Пуканов
у парня xg90 0,5, у хваленого Кейна, у которого в партнерах всё-таки игроки повыше уровнем, 0,6.
Да, год возможно на раскачку уйдет, но потенциально этот парень очень силён и может закрыть позицию на многие годы вперёд.
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avcgloronalduMU
дорого пипец,
снова взяли среднего игрока за большие деньги под огромную зарплату, а потом ниикому не смогут его продать
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Тухель
Ответ Манковский
Интересно просто чтобы сказали местные искперды про Анри у которого была стата 38 матчей 4 гола в сезоне 98-99. Тоже бы написали, г*овно, провал, кто это.
А почему ты не взял для примера Феликса? Пол года сильного футбола и трансфер в топ клуб за овер дофига. Дифирамбы что это новый Роналду и похвала от каждого португальца в округе. Ну и имеем, что Гризманн в свои 32 намного полезнее этого супер топа и молодого таланта из Португалии.
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Eric_Cartman
За парня платят 85€, а в профите даже фото нет 🤓
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ivannumber1
Судя по тому, что я видел, мы получаем большого таланта, который пока не обладает стабильностью.

Если Тен Хаг сможет его раскрыть - честь ему и хвала. Однако, пока трансферы при Тен Хааге за оверпрайсы не сильно оправданы.

По Каземиро вопросов нет. Но, там и уровень был понятен и стабилен многие годы.
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