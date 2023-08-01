Корнеев о Бонгонда: «Настолько заряжен на ворота, что готов бить со всех позиций. Этого не хватало «Спартаку»
Игорь Корнеев объяснил, почему Тео Бонгонда усилил «Спартак».
«Это усиление. Видно, почему Абаскаль так настаивал на его приобретении. Бонгонда — один из игроков, у которого есть не только скорость и умение обыграть. Это человек, который настолько заряжен на ворота, что готов бить со всех позиций. Этого не хватало [«Спартаку»].
С одной стороны, мы видим конкретику Промеса, теперь мы видим ее с правого фланга», — сказал бывший спортивный директор «Зенита».
Огненный старт Бонгонда – никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче. Топ-трансфер?
Пока действительно положительное впечатление производит и Тео, и команда, и руководство!
Если у партнера позиция лучше, то нужно всё же пас отдавать...
А так и нацеленность на ворота, и умение обыграть, и ... много чего ещё говорят в его пользу. Будем надеяться, что он порадует зрителей своей игрой на долгой дистанции.