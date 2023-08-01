Корнеев о Бонгонда: «Настолько заряжен на ворота, что готов бить со всех позиций. Этого не хватало «Спартаку»

Теги Спартак Игорь Корнеев премьер-лига Россия Тео Бонгонда Матч ТВ Футбол

Игорь Корнеев объяснил, почему Тео Бонгонда усилил «Спартак».

«Это усиление. Видно, почему Абаскаль так настаивал на его приобретении. Бонгонда — один из игроков, у которого есть не только скорость и умение обыграть. Это человек, который настолько заряжен на ворота, что готов бить со всех позиций. Этого не хватало [«Спартаку»].

С одной стороны, мы видим конкретику Промеса, теперь мы видим ее с правого фланга», — сказал бывший спортивный директор «Зенита».

Огненный старт Бонгонда – никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче. Топ-трансфер?

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9 комментариев

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Артем Гладских
пока, по двум матчам рано судить игрока. вот как пройдёт половина сезона вот тогда и можно говорить. Но по первым матчам у меня хорошие впечатления о нём.
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IgorBudda
Весна покажет..
Пока действительно положительное впечатление производит и Тео, и команда, и руководство!
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GtSwan
Всё хорошо в разумных пределах.
Если у партнера позиция лучше, то нужно всё же пас отдавать...

А так и нацеленность на ворота, и умение обыграть, и ... много чего ещё говорят в его пользу. Будем надеяться, что он порадует зрителей своей игрой на долгой дистанции.
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Mega• Battman
Как же горит у хейтеров Рона. после его гола у них не останавливается желочь. а что будет когда спортс наконец даст новость о том что Роналду установил рекорд по голам головой.
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Василий Аникин
Бонгонду везёт ,это раз. Бонгонда нацелен на ворота, это два. Бонгонда просто мастер! Он быстрый и одновременно терпелив . Будет звездой Спартака.
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пока хорошее впечатление от его игры, но сыграно ещё очень мало времени...
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Ильдар Фарукшин
Хороший игрок. Плюс два Антона, Медина. В том году были ситуации на флангах играть было некому
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