«Спартак» хочет защитника «Клермона» Боржеса, интересующего ЦСКА. От покупки Рябчука у «Олимпиакоса» отказались (Metaratings)

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Клермон Олег Рябчук Нето Боржес Футбол

Нето Боржес вместо ЦСКА может оказаться в «Спартаке».

По данным Metaratings, красно-белые рассматривают возможность подписания защитника «Клермона», которым ранее заинтересовались армейцы.

При этом «Спартак» отказался от продолжения переговоров по Олегу Рябчуку с «Олимпиакосом».

Сообщалось, что за Боржеса «Клермон» рассчитывает получить 5 млн евро.

В минувшем сезоне бразилец забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 34 матчах за клуб во всех турнирах. Подробную статистику можно найти здесь.

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
И тут на горизонте появляется Зенит)
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
Меня, как болельщика Спартака, раздражает этот чайка-скаут. Вместо того, чтобы самим искать игроков, рассматривают только тех, кого агенты предлагают
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Аркадич
Ответ Three Days Grace
Меня, как болельщика Спартака, раздражает этот чайка-скаут. Вместо того, чтобы самим искать игроков, рассматривают только тех, кого агенты предлагают
Да вы запарили уже с этим. Никто чайкой не бегает за другими клубами, просто в сегодняшней ситуации круг игроков, готовых поехать в РПЛ и команд, готовых с нашими клубами вести дела сузился настолько, что все клубы примерно по одному кругу ходят за одними и теми же игроками.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Тюмин
Еще одни пакостники на все готовое
+25
-19
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Домецкий
Ответ Юрий Тюмин
Еще одни пакостники на все готовое
Ну как подскажи рукаводству кого надо взять
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexus-1990
Ответ SMART789
Внимание Перевод стрелок Спартак тащит игроков у всех клубов рпл как в ситуации с Жиго
Жиго это единичный случай, а зенит этим занимается систематически
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Всё закончится Зенитом.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pivas@posal.na.boloto
Купить пора уже защитника ! Время идет а у нас проходной двор и индеец 😅
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cmorblr
За Клермон там один рыжий играет…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юр Бас
Думаю наши Бразилы должны ему позвонить и на пальцах объяснить, что лучше играть с ними, чем против них!😆❤️💙
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Huawei
Ответ Юрий Тюмин
Еще одни пакостники на все готовое
Как с ними, так они.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чингиз Зайнуллин
Ответ SMART789
Внимание Перевод стрелок Спартак тащит игроков у всех клубов рпл как в ситуации с Жиго
по жиго его агент всё разложил по полочкам. там краснодар сами начудили, прыгая через головы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ Marina_Greta
Ну Мойзес и Роша надеюсь так же будут выступать, как в прошлом сезоне, а вот Боржес как раз будет в тему, ну и ждём нападающего!
Он болельщик Спартака, наш индеец - Дуарте)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vdm23
Ответ Юрий Тюмин
Еще одни пакостники на все готовое
ты или не умный или просто футболом не интересуешься..
Клубы могут вести одного и того же игрока, это бывает что тем или иным футболистом интересуются два а то и три клуба с одной страны или с разных стран. Сам подумай, если игрок хорошо себя проявил то к нему есть интерес. Судя по твоему глупому комментарию то если игроком интересуется один клуб то никто другой не может на него глаз положить ?? не тупо ли ??
И что значит "на всё готовое" ??
Каждый клуб делает свою работу по интересующему ему игроку
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
soyuzconsalt@gmail.com
Ответ Юрий Тюмин
Еще одни пакостники на все готовое
Ты гений? Это нормальная тема, в отличии от Зенита который то имеет какое-то право приоритетного выкупа, то предлагает кучу денег легендам одного из главных его соперников
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ леннорыч-абрамович
Всё закончится Зенитом.
Не, ну это уже будет вот прям совсем некрасиво)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ King_X
В итоге купит ЦСКА, а Спартак устроит истерику, что увели игрока))
Ещё и Санчеса заберем у них!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
В итоге купит ЦСКА, а Спартак устроит истерику, что увели игрока))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Калашников
Новый Антифриз , вот это возвращение старого доброго спартака в то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OneLad
Спартак хочет стать ЦСКА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Очень жаль, что отказались.
Что успел прочитать, интуитивно чувстую, хороший футболист и человек Олег Рябчук. Подходит для Спартака.

Гражданство быстро бы получил. Ну и потом, всё очень хорошо могло в Спартаке получится, на долгие годы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Святослав Федорович
шутки про Зенит уже были?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кую коней
тега зенит нет? тогда есть шанс что не перехватят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бобрик838
я извиняюсь,в чем претензии?разве Нето не должен играть в Спартаке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Надеюсь, ЦСКА все таки на вход заберет Боржеса, очень интересный игрок и позиция заодно требуется укрепления, ждём подтверждения!
Если Спартак его перехватит, я улечу на Юпитер 🤦‍♀️
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий