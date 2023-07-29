«Спартак» хочет защитника «Клермона» Боржеса, интересующего ЦСКА. От покупки Рябчука у «Олимпиакоса» отказались (Metaratings)

Нето Боржес вместо ЦСКА может оказаться в «Спартаке».

По данным Metaratings, красно-белые рассматривают возможность подписания защитника « », которым ранее заинтересовались армейцы.

При этом « » отказался от продолжения переговоров по с « ».

Сообщалось, что за «Клермон» рассчитывает получить 5 млн евро.

В минувшем сезоне бразилец забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 34 матчах за клуб во всех турнирах. Подробную статистику можно найти здесь.