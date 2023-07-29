«Спартак» хочет защитника «Клермона» Боржеса, интересующего ЦСКА. От покупки Рябчука у «Олимпиакоса» отказались (Metaratings)
Нето Боржес вместо ЦСКА может оказаться в «Спартаке».
По данным Metaratings, красно-белые рассматривают возможность подписания защитника «Клермона», которым ранее заинтересовались армейцы.
При этом «Спартак» отказался от продолжения переговоров по Олегу Рябчуку с «Олимпиакосом».
Сообщалось, что за Боржеса «Клермон» рассчитывает получить 5 млн евро.
В минувшем сезоне бразилец забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 34 матчах за клуб во всех турнирах. Подробную статистику можно найти здесь.
Клубы могут вести одного и того же игрока, это бывает что тем или иным футболистом интересуются два а то и три клуба с одной страны или с разных стран. Сам подумай, если игрок хорошо себя проявил то к нему есть интерес. Судя по твоему глупому комментарию то если игроком интересуется один клуб то никто другой не может на него глаз положить ?? не тупо ли ??
И что значит "на всё готовое" ??
Каждый клуб делает свою работу по интересующему ему игроку
Что успел прочитать, интуитивно чувстую, хороший футболист и человек Олег Рябчук. Подходит для Спартака.
Гражданство быстро бы получил. Ну и потом, всё очень хорошо могло в Спартаке получится, на долгие годы.
Если Спартак его перехватит, я улечу на Юпитер 🤦♀️