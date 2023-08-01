Экс-хавбек «Балтики» Кашчелан войдет в тренерский штаб «Пари НН»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран отставки Младен Кашчелан Пари НН Футбол

Младен Кашчелан станет ассистентом главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

Сегодня 40-летний черногорец, получивший в прошлом году российское гражданство, подпишет контракт с волжанами, сообщает Metaratings.ru.

Этим летом Кашчелан завершил игровую карьеру. В «Балтике», где он выступал последние 4 года, его рассматривали в качестве тренера академии, но он предпочел перейти в «Пари НН».

Также Кашчелан известен по выступлениям за «Тамбов», тульский «Арсенал» и «Тосно».

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1 комментарий

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ТимТалер
Вот и смена Божовичу подросла )
+2
0
+2
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