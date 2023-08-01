Экс-хавбек «Балтики» Кашчелан войдет в тренерский штаб «Пари НН»
Младен Кашчелан станет ассистентом главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.
Сегодня 40-летний черногорец, получивший в прошлом году российское гражданство, подпишет контракт с волжанами, сообщает Metaratings.ru.
Этим летом Кашчелан завершил игровую карьеру. В «Балтике», где он выступал последние 4 года, его рассматривали в качестве тренера академии, но он предпочел перейти в «Пари НН».
Также Кашчелан известен по выступлениям за «Тамбов», тульский «Арсенал» и «Тосно».
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