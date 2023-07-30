Юран о «Пари НН» и 0:0 с «Уралом»: «Боевая игра. Ничья закономерна»

Сергей Юран считает справедливой ничью «Пари НН» с «Уралом» (0:0) в Мир РПЛ.

«В Екатеринбурге всем будет сложно. Здесь хорошая, добротная, организованная команда. Мы тщательно разбирали « ». И сегодня контролировали мяч, старались играть в атаку.

Были у нас моменты, когда могли забить. Где-то после 70-й минуты хозяева стали больше рисковать, а мы немного запаниковали, стали прижиматься к воротам. Этот момент разберем и обязательно поправим.

Конечно же, настраивались на победу, но нам немного не хватило впереди. Уже приехал в Нижний Новгород нападающий, который появится на поле в ближайшее время.

Если же подводить итог в целом, то получилась боевая игра. Ничья закономерна, но всегда хочется большего», – сказал главный тренер « ».