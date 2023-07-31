Бонгонда о 2:1 с «Балтикой»: «Не лучший матч «Спартака». Не ожидал, что в российском футболе такая высокая интенсивность»

Тео Бонгонда считает, что «Спартак» провел не лучший матч с «Балтикой».

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в домашнем матче 2-го тура Мир .

– Не ожидал, что в российском футболе такая высокая интенсивность, я в хорошем смысле удивлен. Думаю, это здорово.

Мне нравится прогрессировать. Забивая голы, этого добиться легче.

Думаю, это была не лучшая наша игра, но мы оставались сконцентрированными на протяжении всего матча. Это не самое лучшее наше выступление.

– отличный игрок, это его первый матч в стартовом составе. Мне кажется, ему нужно время. Он покажет себя.

– Одно слово по‑русски от Тео Бонгонда.

– Думаю, не могу сказать этого по телевизору. Придержу в себе, – сказал .

Огненный старт Бонгонда – никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче. Топ-трансфер?