Бонгонда о 2:1 с «Балтикой»: «Не лучший матч «Спартака». Не ожидал, что в российском футболе такая высокая интенсивность»

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Тео Бонгонда Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Тео Бонгонда считает, что «Спартак» провел не лучший матч с «Балтикой».

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в домашнем матче 2-го тура Мир РПЛ.

– Не ожидал, что в российском футболе такая высокая интенсивность, я в хорошем смысле удивлен. Думаю, это здорово.

Мне нравится прогрессировать. Забивая голы, этого добиться легче.

Думаю, это была не лучшая наша игра, но мы оставались сконцентрированными на протяжении всего матча. Это не самое лучшее наше выступление.

Соболев – отличный игрок, это его первый матч в стартовом составе. Мне кажется, ему нужно время. Он покажет себя.

– Одно слово по‑русски от Тео Бонгонда.

– Думаю, не могу сказать этого по телевизору. Придержу в себе, – сказал Тео Бонгонда.

Огненный старт Бонгонда – никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче. Топ-трансфер?

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9 комментариев

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Илья Ломакин
«***, вам!» - добавил Бонгода!
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Валерий Глубокий
Это против КБ - все жилы рвут ))) тройные премиальные или ещё что то !!!
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Доктор Верховцев
«Не ожидал, что в российском футболе такая высокая интенсивность».

И это ты играл с новичком РПЛ.
+9
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bedLaM
Ответ Доктор Верховцев
«Не ожидал, что в российском футболе такая высокая интенсивность». И это ты играл с новичком РПЛ.
Побольше бы таких новичков! Ярких, играющих, а не беспросветный автобус.
+6
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Евгений Кузнецов
да, Балтика реально все 90 минут выдержала по интенсивности - приятный сюрприз! Игнашевич - перспективный тренер! удачи ему
+3
0
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Кондитер
в декабре увидишь интенсивность 😀😀
+1
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Дмитрий Тихонов
Парень не ожидал, что в российском футболе надо играть))
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