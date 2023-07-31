Александр Мостовой: «Бонгонда – топ-трансфер «Спартака». Он выделяется на уровне наших защитников и отрабатывает деньги»
Александр Мостовой похвалил футболиста «Спартака» Тео Бонгонда.
Хавбек забил два гола и сделал результативную передачу в трех матчах за «Спартак» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
«Тео очень неплох. Мне нравится его игра. Постоянно обостряет, что-то придумывает.
Конечно, он выделяется на уровне наших защитников. Только включает скорость, и все – становится все ясно.
Пока он отрабатывает деньги, вложенные в его трансфер. Класс у него есть.
Можно сказать, что это топ-трансфер. Но перехваливать не будем. Посмотрим, как он будет проявлять себя дальше», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Огненный старт Бонгонда – никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче. Топ-трансфер?
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