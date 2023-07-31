Александр Мостовой: «Бонгонда – топ-трансфер «Спартака». Он выделяется на уровне наших защитников и отрабатывает деньги»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Тео Бонгонда Футбол

Александр Мостовой похвалил футболиста «Спартака» Тео Бонгонда.

Хавбек забил два гола и сделал результативную передачу в трех матчах за «Спартак» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

«Тео очень неплох. Мне нравится его игра. Постоянно обостряет, что-то придумывает.

Конечно, он выделяется на уровне наших защитников. Только включает скорость, и все – становится все ясно.

Пока он отрабатывает деньги, вложенные в его трансфер. Класс у него есть.

Можно сказать, что это топ-трансфер. Но перехваливать не будем. Посмотрим, как он будет проявлять себя дальше», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Огненный старт Бонгонда – никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче. Топ-трансфер?

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Добрый
Будет видно к туру 10,а так играет хорошо 👍
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Вот в начале матча при выходе 2 в 1 отдал бы Промесу на пустые ворота - был бы прям молодец. Но и так неплохо
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Щетников
Не иначе, медведь в лесу сдох... Бывший царь кого-то похвалил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
Ну уж если сам Царь похвалил.... Значит обречен на успех)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
После таких слов Соболев просто запьет..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий