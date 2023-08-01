Защитник «Балтики» Пуцко об 1:2: «Мы играли достойно, но моменты не реализовали, а «Спартак» забил»

Александр Пуцко оценил поражение «Балтики» от «Спартака» (1:2) в Мир РПЛ.

«В целом мы неплохо играли, но свои моменты не реализовали, а « » смог забить.

Рад был побывать на стадионе, где когда-то играл за «Спартак». Все знают, что здесь особая атмосфера, ходит немало народу на трибуны. Команде было интересно играть в такой обстановке. И играли мы достойно.

Но, повторюсь, случилась та же проблема, что и в матче с «Сочи» (0:2), поэтому пока мы с нулем очков в чемпионате. Надо в следующих играх меньше ошибаться и лучше реализовывать моменты в атаке. Тогда сезон будет успешным. Как минимум избежать вылета нам по силам», – сказал защитник «Балтики».