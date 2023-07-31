Игнашевич об 1:2 от «Спартака»: «У «Балтики» было превосходство в легкости, но не смогли перетерпеть соперника. За начало сезона в РПЛ – двойка»

Теги Спартак Сергей Игнашевич премьер-лига Россия судьи Первая лига Балтика Sports.ru видеоповторы Футбол

Сергей Игнашевич поставил «Балтике» неудовлетворительную оценку за начало сезона в Мир РПЛ.

Команда проиграла оба матча со старта чемпионата. Сегодня – «Спартаку» (1:2).

– Хотелось большего. Были хорошие моменты. К сожалению, не смогли забить. Было превосходство в легкости, но не смогли перетерпеть соперника.

– Что не получилось?

– Разобрали игру. Сейчас все мысли уже о «Факеле».

Все три игры физически были лучше соперников, но не хватило опыта с такими соперниками и научиться терпеть. Мы недотерпели при переходах, при завершении атак и в своей штрафной.

– Много судейских скандалов. Как оцените уровень судей?

– Приезжайте в ноябре. Может, там появится картинка. Разница с ФНЛ огромная. Там нет ВАР, а здесь цивилизация.

– Как оцените старт сезона для «Балтики»?

– В чемпионате твердая двойка, в Кубке – пятерка. Вы лучше меня напишете, в чем нужно прибавлять.

Эта лига выплюнет нас обратно, если будем позволять такие ошибки. Нам нужно быстро прибавить, чтобы не терять очки.

– Спонсоры из «Ростеха» говорили перед началом сезона, что хотят видеть команду в середине таблицы. Как вы считаете, на что способна эта команда, какая цель у «Балтики»?

– Посмотрим, на что мы способны. Цель – цепляться за каждый матч и каждое очко. Задача-минимум – выигрывать в каждом матче, – передает слова главного тренера «Балтики» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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28 комментариев

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Marat82
Хорошо играют калининградцы, заставили волноваться, но сезон длинный, вряд-ли они весь сезон смогут на эмоциях так играть
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Кондитер
Игнашевич молодец , на Спартак настроил отлично команду , посмотрим как будут играть против соперников своего уровня
+14
-2
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achrustalev
Балтика намного лучше смотрелась сегодня, чем в матче с Сочи. Но и тогда, и сегодня просто катастрофически транжирит стопроцентные моменты. Это чисто психология. Физически калининградцы готовы если не идеально, то близко к этому.
+8
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Любитель побеждать
Игнашевич из тренеров нового поколения один из немногих, кто не очкует играть, а не автобусит, но при этом еще и понимает как играть, а не тупо беги шашки наголо. В целом я думаю, что это следующий тренер ЦСКА после Федотова. Не факт, что скоро, конечно.
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Гаврила Ардалионович
А чё там, Балтика правда хороша? Рад за них. Интересно с Факелом будет посмотреть - одного уровня команды.
+3
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brownie
Ответ Василий Васильевич
физрук автобусный игнаш,каждый топ футболист лезет в тренеры и становится днищенским тренером
Не соглашусь с Вами. Все три матча (2 в лиге и один в кубке) для новичка сезона очень приличные. Не забывайте что в фнл совершенно другие скорости и исполнители
+3
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Marina_Greta
Свои очки Балтика ещё возьмёт, играют неплохо. Важнейший матч между Факелом и Балтикой как раз будет.
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Красная стрела
Моменты были. Вполне могли взять очки. Здорово, что одолели не простого соперника. Уверен, что Игнашевич ещё удивит.
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Алексей Ненахов
Где то грустит Кариока
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arspurs9
При всей старательности Балтики, по мастерству и как раз тренерской подготовке пока есть вопросы. Игры на эмоциях.
Выходить на Спартак с, вероятно, самой быстрой линией атаки в лиге и с первых минут устраивать высокий прессинг, оставляя гектары пространства с медленными защитниками - ужасное решение. Спартак просто слишком много прощал в начале матча.
Но в атаке да, носятся, руки не опускают, молодцы.
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Faust Doc
Дуойка!
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Серафима Кузьмина
Балтика - двойка. Дух Бубнова вселился в Игнашевича
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Tom_York
Ответ arspurs9
При всей старательности Балтики, по мастерству и как раз тренерской подготовке пока есть вопросы. Игры на эмоциях. Выходить на Спартак с, вероятно, самой быстрой линией атаки в лиге и с первых минут устраивать высокий прессинг, оставляя гектары пространства с медленными защитниками - ужасное решение. Спартак просто слишком много прощал в начале матча. Но в атаке да, носятся, руки не опускают, молодцы.
Ну с другой стороны могли бы играть автобус, а смысл, надо развиваться. Хорошо играли, но в микро моментах не хватала именно мастерства.
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Алексей Смирнов
Не стыдно было смотреть. Игра есть, мысль есть. Мальчиками для битья Балтика в этом сезоне не будет.
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Жорег Борщофф
Хороший комментарий.
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Ярик01
За начало сезона в РПЛ – твердая Кариока
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инок
Думал будет избиение, ан нет, прилично Балтика смотрелась, молодцы. Игнашевичу и Балтике удачи в РПЛ
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Удар Кержакова
Ответ Уся Ваткин
Новый Бубнов
Казаев дуойка!
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Жорег Борщофф
Ответ Гаврила Ардалионович
А чё там, Балтика правда хороша? Рад за них. Интересно с Факелом будет посмотреть - одного уровня команды.
Пожалуй. Факел, Урал, было бы любопытно.
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Сергей Морозов
Ответ инок
Думал будет избиение, ан нет, прилично Балтика смотрелась, молодцы. Игнашевичу и Балтике удачи в РПЛ
Защиту выстроил Игнашевич нехило )
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