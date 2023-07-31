Игнашевич об 1:2 от «Спартака»: «У «Балтики» было превосходство в легкости, но не смогли перетерпеть соперника. За начало сезона в РПЛ – двойка»
Сергей Игнашевич поставил «Балтике» неудовлетворительную оценку за начало сезона в Мир РПЛ.
Команда проиграла оба матча со старта чемпионата. Сегодня – «Спартаку» (1:2).
– Хотелось большего. Были хорошие моменты. К сожалению, не смогли забить. Было превосходство в легкости, но не смогли перетерпеть соперника.
– Что не получилось?
– Разобрали игру. Сейчас все мысли уже о «Факеле».
Все три игры физически были лучше соперников, но не хватило опыта с такими соперниками и научиться терпеть. Мы недотерпели при переходах, при завершении атак и в своей штрафной.
– Много судейских скандалов. Как оцените уровень судей?
– Приезжайте в ноябре. Может, там появится картинка. Разница с ФНЛ огромная. Там нет ВАР, а здесь цивилизация.
– Как оцените старт сезона для «Балтики»?
– В чемпионате твердая двойка, в Кубке – пятерка. Вы лучше меня напишете, в чем нужно прибавлять.
Эта лига выплюнет нас обратно, если будем позволять такие ошибки. Нам нужно быстро прибавить, чтобы не терять очки.
– Спонсоры из «Ростеха» говорили перед началом сезона, что хотят видеть команду в середине таблицы. Как вы считаете, на что способна эта команда, какая цель у «Балтики»?
– Посмотрим, на что мы способны. Цель – цепляться за каждый матч и каждое очко. Задача-минимум – выигрывать в каждом матче, – передает слова главного тренера «Балтики» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
Выходить на Спартак с, вероятно, самой быстрой линией атаки в лиге и с первых минут устраивать высокий прессинг, оставляя гектары пространства с медленными защитниками - ужасное решение. Спартак просто слишком много прощал в начале матча.
Но в атаке да, носятся, руки не опускают, молодцы.