«В любой непонятной ситуации делай Siuuuuuu». Защитник хоккейного «Спартака» Орлов изобразил празднование Роналду
Защитник хоккейного «Спартака» Даниил Орлов повторил празднование Криштиану Роналду.
Московский клуб выложил фотографии, на которых Орлов играет в футбол. Хоккеист изобразил движение, которое делает нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, когда празднует голы.
«В любой непонятной ситуации делай Siuuuuuu», – подписала фотографии пресс-служба «Спартака», назвав игрока «Орловым Даниилом Роналдовичем».
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