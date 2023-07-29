«В любой непонятной ситуации делай Siuuuuuu». Защитник хоккейного «Спартака» Орлов изобразил празднование Роналду

Теги Спартак Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия КХЛ Аль-Наср Эр-Рияд Даниил Орлов Хоккей

Защитник хоккейного «Спартака» Даниил Орлов повторил празднование Криштиану Роналду.

Московский клуб выложил фотографии, на которых Орлов играет в футбол. Хоккеист изобразил движение, которое делает нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, когда празднует голы. 

«В любой непонятной ситуации делай Siuuuuuu», – подписала фотографии пресс-служба «Спартака», назвав игрока «Орловым Даниилом Роналдовичем». 

Фото: https://twitter.com/spartak_hc/

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11 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Очень интересно, держите в курсе.
+9
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Арсен Талант-Уулу
Ответ DecardShow
Как же велик Криштиану
Бро, он мопед
+8
-3
+5
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GuruFutbola
Кринж запостили, субботу отмечают)
+5
-4
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DecardShow
Как же велик Криштиану
+5
-4
+1
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нелюбитель футбола
В любой непонятной ситуации обращайтесь к "доктору" Моргану... А-ха-ха-ха...
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Дониёр Расулов
Ветерок из Европы
0
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Dark.Babysitter
Лучше бы плеснул водой в камеру. Было бы актуальнее
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RussianSteel
Я подумал, на коньках
0
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Greatest Of All Time
Ответ Арсен Талант-Уулу
Бро, он мопед
Не дотягивает, максимум велосипед.
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