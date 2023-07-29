«В любой непонятной ситуации делай Siuuuuuu». Защитник хоккейного «Спартака» Орлов изобразил празднование Роналду

Защитник хоккейного «Спартака» Даниил Орлов повторил празднование Криштиану Роналду.

Московский клуб выложил фотографии, на которых Орлов играет в футбол. Хоккеист изобразил движение, которое делает нападающий « » и сборной Португалии по футболу , когда празднует голы.

«В любой непонятной ситуации делай Siuuuuuu», – подписала фотографии пресс-служба « », назвав игрока «Орловым Даниилом Роналдовичем».

Фото: https://twitter.com/spartak_hc/