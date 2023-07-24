«Вест Хэм» может взять Ориги из «Милана» и отдать Скамакку «Роме» в аренду с выкупом за 24 млн евро

Теги Рома Милан Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Дивок Ориги Джанлука Скамакка Футбол

Трансфер Дивока Ориги может помочь «Роме» заполучить Джанлуку Скамакку.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, главный тренер лондонцев Дэвид Мойес заинтересован в подписании форварда «Милана». В случае, если бельгиец вернется в АПЛ, «молотобойцы» могут отпустить Джанлуку Скамакку в Италию.

24-летний итальянец нравится «Роме», которая хотела бы его арендовать. «Вест Хэм» при таком варианте намерен добиться включения в договор хотя бы пункта об обязательном выкупе Скамакки за 23-24 млн евро в том случае, если нападающий проведет определенное количество матчей, а «волки» попадут в Лигу чемпионов.

Скамакка за 16 игр в АПЛ-2022/23 забил 3 гола. На счету Ориги 27 игр и 2 мяча в Серии А.

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7 комментариев

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Милан 757
Отличный вариант для Милана скинуть мёртвого Ориги с зарплатой в 4 миллиона хоть забесплатно лишь бы его забрали ...
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Artik Gulobov
Если Милану удастся продать Ориги это будет очень хорошее трансферное окно
+7
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red hikkikomori
Скамакка>Ориги, старик Мойес совсем выжил из ума, раз интересуется деревяхой скаузерской
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Милан 757
Леао только во сне Вест Хэм может забрать ...
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Е.Р.
Скамакка должен быть в Интере
А Лапушару продать в Вест Хам хоть за сколько
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