«Вест Хэм» может взять Ориги из «Милана» и отдать Скамакку «Роме» в аренду с выкупом за 24 млн евро

Трансфер Дивока Ориги может помочь «Роме» заполучить Джанлуку Скамакку.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, главный тренер лондонцев заинтересован в подписании форварда « ». В случае, если бельгиец вернется в АПЛ, «молотобойцы» могут отпустить в Италию.

24-летний итальянец нравится «Роме», которая хотела бы его арендовать. « » при таком варианте намерен добиться включения в договор хотя бы пункта об обязательном выкупе Скамакки за 23-24 млн евро в том случае, если нападающий проведет определенное количество матчей, а «волки» попадут в Лигу чемпионов.

Скамакка за 16 игр в АПЛ-2022/23 забил 3 гола. На счету 27 игр и 2 мяча в Серии А.