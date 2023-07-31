Де Кетеларе интересен «Лейпцигу», «Астон Вилле», «Лансу» и ПСВ. «Милан» просит 28 млн евро
Шарль де Кетеларе после года в «Милане» может перейти в Лигу 1.
Как передает RMC Sport со ссылкой на Tuttosport, интерес к полузащитнику проявляет «Ланс». В числе претендентов на 22-летнего игрока также называются «Астон Вилла», «Лейпциг» и ПСВ.
«Россонери» предпочли бы продать бельгийца, а не отдавать в аренду – поэтому было отклонено предложение клуба из Эйндховена. За де Кетеларе просят 28 млн евро.
За 32 игры в Серии А хавбек отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Но Милан уже не может ему дать столько времени на развитие. Чуть опоздал он с переходом. Перешёл бы в 2019 году или хотя бы в 2020-ом времени хватило бы вылепить из него что то толковое. Продажа самый лучший вариант, как для клуба, так и для игрока.
Да и серия А не особо подходит Шарлю. Ему более лайтовый чемпионат нужен вроде ЛаЛиги или Эридивизи. Где больше полагаются на пас и технику, нежели умные открывания или физику как в серии А.
Так бывает. Я бы непрочь увидеть его в условной Севилье или Вильяреале. Испанский чемпионат, какой нибудь предтоп, который борется за ТОП4- для него идеальное место.