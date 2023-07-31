Де Кетеларе интересен «Лейпцигу», «Астон Вилле», «Лансу» и ПСВ. «Милан» просит 28 млн евро

Теги Ланс Милан высшая лига Нидерланды ПСВ Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы РБ Лейпциг Шарль де Кетеларе деньги Футбол

Шарль де Кетеларе после года в «Милане» может перейти в Лигу 1.

Как передает RMC Sport со ссылкой на Tuttosport, интерес к полузащитнику проявляет «Ланс». В числе претендентов на 22-летнего игрока также называются «Астон Вилла», «Лейпциг» и ПСВ.

«Россонери» предпочли бы продать бельгийца, а не отдавать в аренду – поэтому было отклонено предложение клуба из Эйндховена. За де Кетеларе просят 28 млн евро.

За 32 игры в Серии А хавбек отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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lyosha1786
Можно конечно дать ещё шанс, но вряд ли заиграет. Очень бесхребетный футболист. Хотя я радовался, когда его купили.
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lyosha1786
Ответ Nikolai Masakov
Милан его загубил? Загубил его характер, слабохарактерный парень, который не справился с давлением. Когда вышел первый раз, играл отлично, а потом все, неуверенность в действиях в каждом движении. Шансов ему давали предостаточно.
Это вечный хейтер Милана. Он даже название команды специально пишет с ошибкой. Поэтому ничего ему, что-то доказывать.
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Slavanya
Отличный вариант для Шарля!
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Nikolai Masakov
Ответ QWertY
Мелан его так загубил, что он даже 15ку не стоит. Но вот переход в Ланс это дичайщее повышение. Топарь Эйс сделает из него конфетку
Милан его загубил? Загубил его характер, слабохарактерный парень, который не справился с давлением. Когда вышел первый раз, играл отлично, а потом все, неуверенность в действиях в каждом движении. Шансов ему давали предостаточно.
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red hikkikomori
Сдается мне что в Лиге 1 ему ещё сложнее будет, не просто так его нежным прозвали, там жёстче играют чем в Серии А
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Ilkin Azimov
Ответ QWertY
Мелан его так загубил, что он даже 15ку не стоит. Но вот переход в Ланс это дичайщее повышение. Топарь Эйс сделает из него конфетку
Никто тут не виноват, просто клуб с игроком не сошлись друг с другом
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Николай Иванов.
Не пошло у него в Италии, бывает, значит надо просто продать его вот и все.
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coimbra
а говорили, что он новый Кака...
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Николай Иванов.
Талант несомненный, и его лично сам Пиоли просил подписать, но не пошло у него в Италии, что тут сделаешь, бывает.
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Артем Русанов
За 15-20 продадут
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ya_za_ac_milan
Де Кетеларе в теории может стать сильным игроком.
Но Милан уже не может ему дать столько времени на развитие. Чуть опоздал он с переходом. Перешёл бы в 2019 году или хотя бы в 2020-ом времени хватило бы вылепить из него что то толковое. Продажа самый лучший вариант, как для клуба, так и для игрока.
Да и серия А не особо подходит Шарлю. Ему более лайтовый чемпионат нужен вроде ЛаЛиги или Эридивизи. Где больше полагаются на пас и технику, нежели умные открывания или физику как в серии А.
Так бывает. Я бы непрочь увидеть его в условной Севилье или Вильяреале. Испанский чемпионат, какой нибудь предтоп, который борется за ТОП4- для него идеальное место.
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