Де Кетеларе интересен «Лейпцигу», «Астон Вилле», «Лансу» и ПСВ. «Милан» просит 28 млн евро

Шарль де Кетеларе после года в «Милане» может перейти в Лигу 1.

Как передает RMC Sport со ссылкой на Tuttosport, интерес к полузащитнику проявляет « ». В числе претендентов на 22-летнего игрока также называются « », « » и .

«Россонери» предпочли бы продать бельгийца, а не отдавать в аренду – поэтому было отклонено предложение клуба из Эйндховена. За де просят 28 млн евро.

За 32 игры в Серии А хавбек отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.