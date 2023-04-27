Де Кетеларе интересен «Аталанте». У хавбека «Милана» нет результативных действий с августа
Шарль де Кетеларе может перейти из «Милана» в другой итальянский клуб.
Как утверждает TuttoMercatoWeb, интерес к бельгийцу проявляет «Аталанта».
За «россонери» полузащитник провел 35 матчей и отметился одним результативным действием – голевой передачей в игре с «Болоньей» (2:0) 27 августа.
Подробно со статистикой игрока, подписанного за 36 млн евро с учетом бонусов, можно ознакомиться здесь.
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