Де Кетеларе интересен «Аталанте». У хавбека «Милана» нет результативных действий с августа

Шарль де Кетеларе может перейти из «Милана» в другой итальянский клуб.

Как утверждает TuttoMercatoWeb, интерес к бельгийцу проявляет « ».

За «россонери» полузащитник провел 35 матчей и отметился одним результативным действием – голевой передачей в игре с «Болоньей» (2:0) 27 августа.

Подробно со статистикой игрока, подписанного за 36 млн евро с учетом бонусов, можно ознакомиться здесь.

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