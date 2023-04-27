Де Кетеларе интересен «Аталанте». У хавбека «Милана» нет результативных действий с августа

Теги Милан Аталанта серия А Италия возможные трансферы Шарль де Кетеларе Футбол

Шарль де Кетеларе может перейти из «Милана» в другой итальянский клуб.

Как утверждает TuttoMercatoWeb, интерес к бельгийцу проявляет «Аталанта».

За «россонери» полузащитник провел 35 матчей и отметился одним результативным действием – голевой передачей в игре с «Болоньей» (2:0) 27 августа.

Подробно со статистикой игрока, подписанного за 36 млн евро с учетом бонусов, можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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deadjoker
Ну т.е. он не тянет интенсивность в Милане, а у гасперини в персоналке типа потянет? Ну ну
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ya_za_ac_milan
Де Кетеларе Милану не подходит. Это провальный трансфер. Сам игрок не знает, что делать на поле, так как всю жизнь играл в другой футбол. В Милане нужен на этой позиции игрок типажа Уэсли Снейдера- быстро принимающий решения, умеющий видеть свободные зоны, пасующий на дальние расстояния, быстро обрабатывающий мяч. Де Кетеларе слишком долго думает, слишком долго обрабатывает мяч, у него нет рывка, крейсерской высокой скорости бега. И да, если кто то думает, что он вдруг забежит за сезон, или начнёт быстрее думать- НЕТ КОНЕЧНО. Телосложение у него не такое, да и по повадкам видно, что он вдумчивый что ли. Нужно продавать и выкупить Браима Диаса. Браимка понял что от него требует Пиоли, он растёт как игрок, даже в физике прибавил сильно. Он станет ключевым футболистом Милана наравне с Леао-Тео-Беннасером в продвижении мяча и создании контратак в переходных фазах. Нынешний Милан- это усовершествованная тактика Интера Моуриньо образца 2010 года. Почти все футболисты идеально подходят именно под такой стиль игры. Надо отпускать Де Кетеларе- ни Милан не получит от него никаких дивидендов по игре, ни Де Кетеларе- он сгубит карьеру себе уже через сезон.
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пей
Де Кетеларе интересен Аталанте минимум с 2019 года и должен был переходить туда вместе с Копмайнерсом еще два года назад, другое дело что на тот момент из-за перебора атакующих полузащитников и неопределенной ситуации с Иличичем трансфер так и не состоялся.
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Далерджон Дадабаев
А это может быть интересно. Он может стать заменой для Иличича. Тоже высокий, похожий по фактуре, но как и Иличич креативный, техничный и хорошо прессингующий атакующий полузащитник
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Игорь Новиков
В Аталанту точно не надо. Там система. нужна играющая команда без перегрузка тактики.
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Антибаскет Поповича
Пока, наверное, трудно рассуждать об интересах Аталанты, если неизвестно, уйдёт Гаспер или нет по окончании сезона, и ежели да, то кто вместо него.
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ya_za_ac_milan
Единственный шанс хоть как то встроить Де Кетеларе- это опустить его пониже и переделать схему в 4-3-3. То есть у нас уже есть Тонали- мегаталант, который совмещает в себе функции Гаттузо и Пирло. Вот с Де Кетеларе надо тоже самое сделать. Сделать из него универсального полузащитника. Тогда будет мегасвязка в центре поля Тонали-Бенассер-Де Кетеларе. Единственный вопрос потянет ли Де Кетеларе такой объём созидательной и разрушительной работы. Тонали на поле умирает постоянно, здоровья у него много, двужильный какой то.
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