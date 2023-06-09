«МЮ» может отдать Гринвуда в аренду в Испанию, Италию или Турцию

« » рассматривает возможность ухода в аренду.

21-летний вингер может провести следующий сезон в одном из клубов , Италии или Турции.

Гринвуд отстранен от тренировок с «МЮ» с прошлого сезона. Несмотря на то, что с него сняли обвинения в попытке изнасилования и нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке, клуб продолжает собственное расследование.

Контракт англичанина с манкунианцами рассчитан до июня 2025 года, он получает 75 тысяч фунтов в неделю.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?