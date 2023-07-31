«Челси» сделал предложение по вратарю Испании Санчесу. Он не попадает в старт «Брайтона» и согласен на переход

«Челси» хочет увеличить конкуренцию на позиции вратаря и контактирует с «Брайтоном».

По данным The Athletic, лондонцы сделали предложение по . Официального ответа пока нет, но стороны обсуждают возможный трансфер.

25-летний футболист сборной Испании провел в АПЛ-2022/23 23 матча. Он перестал попадать в стартовый состав в марте, уступив место в воротах . Весной у него лишь одна игра в чемпионате.

По данным Фабрицио Романо, Санчес согласен на переход в «Челси».

Со статистикой Санчеса можно ознакомиться здесь.