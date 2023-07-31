«Челси» сделал предложение по вратарю Испании Санчесу. Он не попадает в старт «Брайтона» и согласен на переход

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Джейсон Стил Роберт Санчес Фабрицио Романо Футбол

«Челси» хочет увеличить конкуренцию на позиции вратаря и контактирует с «Брайтоном».

По данным The Athletic, лондонцы сделали предложение по Роберту Санчесу. Официального ответа пока нет, но стороны обсуждают возможный трансфер.

25-летний футболист сборной Испании провел в АПЛ-2022/23 23 матча. Он перестал попадать в стартовый состав в марте, уступив место в воротах Джейсону Стилу. Весной у него лишь одна игра в чемпионате.

По данным Фабрицио Романо, Санчес согласен на переход в «Челси».

Со статистикой Санчеса можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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headmaster
Порядком напрягает интерес Боулинг ко всему из Брайтона. Проще было этот клуб купить вместо Челси
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Искуственный интеллект
Зачем он нужен? Кепа неплохо справляется
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Акира_1
Кто уже скажет Боэли, что можно покупать игроков не только в Брайтоне, чтоб потом не быть в дураках, как с Кукурельей и Поттером. 🤭
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White Lotus
Ответ Marina_Greta
По сути, Кепе нужен дублёр, вариант хороший. Жаль, что Мамардашвили не ведём..Надеюсь, Слонина когда нибудь пробьется к основе, определённо, не зря его хвалят. Но нам нужен кипер здесь и сейчас.
Если «Челси» хочет увеличить конкуренцию на позиции вратаря, тогда лучше подписать Давида Райю из «Брентфорда». Контракт Давида Райи с «Брентфордом» действителен до лета 2024 года. «Брентфорд» хочет получить за Райю около 40 миллионов фунтов. Давид Райя шикарно играет ногами и может усадить на лавку Кепу.
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Артём Ларсон
Ответ Born is the King
В АПЛ будет играть Аррисабалага. В кубках Слонина. Для третьего есть Бетинелли который будет получше Санчеса
Бетинелли лучше Санчеса? Панамку летом надо носить
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Marina_Greta
По сути, Кепе нужен дублёр, вариант хороший.
Жаль, что Мамардашвили не ведём..Надеюсь, Слонина когда нибудь пробьется к основе, определённо, не зря его хвалят. Но нам нужен кипер здесь и сейчас.
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Эрнест Леньков
Ещё один игрок Брайтона?
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azt3c14
В Апл уже испанских вратарей больше чем в Ла Лиге?
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Арсений Чернобаев
я думал они у Брайтона после мрачного времени покупать ничего не будут. что ж, на ошибках учатся, но явно не челси
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Born is the King
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Febos_
эти новые спортдиры клуба хотят сделать из Челси середняк какими были их предыдущие проекты??
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DolJun
Ответ headmaster
Порядком напрягает интерес Боулинг ко всему из Брайтона. Проще было этот клуб купить вместо Челси
похоже на заход на искомую сотку за кайседо. думаю сотку за двоих боули готов предложить, учитывая что брайтону этот воротчик не нужен, а у кепы нет внятной конкуренции. вообще удивляет насколько в современное время тугие агенты у кайседо: сперва предложили ему продлить контракт с чайками на "слове пацана" а не на юридически выверенном пункте о сумме отступных, теперь челси бьется над его трансфером, сам он вроде тоже не против, а они просто в носу ковыряют вместо того, чтобы склонять брайтон к переговорам. если сделка сорвется - то явно не по вине челси
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White Lotus
Ответ Marina_Greta
Можно, но там же Бавария где-то мелькает и Арсенал, сейчас Арсенал выглядит предпочтительнее Челси, сам Райа кажется намекал, что даже ради Арсенала готов отказать Баварии. Понимаете, варианты есть всегда, только не всегда их можно реализовать, чем плох Мамардашвили?
Мамардашвили хорош, но Райя уже адаптирован к АПЛ. Сейчас в «Челси» просматривается французский вектор (Фофана, Бадиашиле, Нкунку) В «Челси» ещё могут перейти Дисаси и Ваи. Так что не удивлюсь, если в итоге «Челси» подпишет Люка Шевалье из французского «Лилля». Шевалье уверенно играет ногами и качественно справляется с главной задачей голкипера – пропустил на 2,6 гола меньше ожидаемого. В минувшем сезоне 21-летний вратарь сыграл за «Лилль» 32 матча в Лиге 1, из них 10 сухих матчей. В общем, Люка Шевалье провёл сильный и прорывной сезон.
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