Тен Хаг о 2:3 от «Дортмунда»: «На поле были 11 индивидуалистов. Непростительно»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия товарищеские матчи (клубы) Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг возмущен действиями игроков «Ман Юнайтед» в матче с «Боруссией» (2:3).

«Юнайтед» повел на 24-й минуте благодаря голу Диогу Далота, затем пропустил на 43-й и 44-й минутах – дубль сделал Дониэлл Мален. На 52-й Антони сравнял. Окончательный счет на 71-й минуте установил Юссуфа Мукоко.

– Игра разделилась на две части. Первый час был хорошим, мы неплохо играли, действовали как команда, показывали хороший темп и прессинг. Это было приятно видеть. Вот что я хотел сказать команде в перерыве, а потом игроки вдруг подарили сопернику два гола. Это действительно были подарки.

Это уже раздражало, но последние полчаса были ужасны. Слабое выступление. Игроки вообще не соблюдали правила – ни в прессинге, ни в командном построении, ни в атаке. На поле были 11 индивидуалистов, и это вообще нехорошо.

– Тур пошел на пользу команде?

– Думаю, да. Я сказал об этом и команде: считаю, тур был хорошим, но хотелось закончить хорошим матчем, а я увидел лишь 60 минут, которыми могу быть довольным. Пропущенными голами я не могу довольствоваться, они были реально простыми. Первый – очень слабая игра в обороне, второй – очень плохие действия при построении атаки. Это не мы.

Мы должны контролировать ситуацию, ответственно распоряжаться мячом. При счете 3:2 в пользу «Дортмунда» ситуация не изменилась. Такого не может происходить. Это непростительно, даже если это и товарищеский матч, – сказал тен Хаг.

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32 комментария

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NIRVANA
Помню времена, когда МЮ выносил всех топов на предсезонке, а с началом сезона начинался лютый кошмар.
Победы чередующиеся с поражениями даже обнадеживают слегка))
+34
-4
+30
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Ronny92
Ответ Александр Северный
отмазки пошли от Севена Хага)
Там пепун слил матраса. Ждём требл от Симеоне
+14
-3
+11
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Alexander Yavriantz
Ответ Акира_1
Помнится Тухель прошлую предсезонку тоже начинал с токсичных интервью, что в итоге уже на групповом этапе ЛЧ уехал. Хотя Тен Хага, конечно, не хочется терять, ведь он наследник Сера Алекса.
С какой стороны он наследник Фергюсона? Нет, конечно очень хочется, чтобы он стал таким же успешным или хотя бы на пятую часть от успеха Сэра, и к этому есть предпосылки, но наследником был только Мойес, который с треском провалился. Думаю Эрика всё-таки ждёт успех.
+8
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S. A.
Ответ QWertY
Верните 4рсенал с дровосеком Райсом в центре!
Арсенал последний раз был 4-м 9 лет назад. Шутка теряет актуальность
+6
-1
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Манковский
Пхахахах, вы видели как Онана наехал на Магуайра за привоз?!

https://youtu.be/JJNYn-44zbE?t=87

ДДХ бы молча стоял.

Карабао Кап максимум что светит холодильнику в новом сезоне.
+6
-3
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Bego Yusupov
Ответ Александр Северный
отмазки пошли от Севена Хага)
смешно а что если бы Пеп так сказал?
+6
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Ман Сити
Ответ Bego Yusupov
ХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХА тепичный фан Ман сити ну ладно ладно в следующем сезоне увидимся посмотрим что ты скажешь на этот раз
Мне каждый сезон манюшники пишут "следующий сезон точно наш, конец твоему Сити", но постоянно одно и тоже: Сити выигрывает АПл. А теперь еще и треблы.
+2
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Bego Yusupov
Ответ Ман Сити
Легко распишу логику, мне не сложно: Решфорд распиаренный потому что якобы изобрел школьные завтраки, что просто смешно. Фернандеша пиарят как тру ассистента, но столько же гп как у Холанда, который якобы "замыкалду в пустые". Лисандро настолько хавает атаки соперника что привез 6 против Сити и 7 против Ливера. Для АПЛ он гном, но его пиарят как якобы защитника. Каземиро просто провалился в АПЛ. Его пиарили, но его успехи связанн с Модричем и Кросом, без них он полный ноль в сборной и в маню играет очень плохо.
ХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХА тепичный фан Ман сити
ну ладно ладно в следующем сезоне увидимся посмотрим что ты скажешь на этот раз
+3
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Bego Yusupov
Ответ NIRVANA
Помню времена, когда МЮ выносил всех топов на предсезонке, а с началом сезона начинался лютый кошмар. Победы чередующиеся с поражениями даже обнадеживают слегка))
возможно этот сезон всё скажет
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Кашшай Чакырович
Ответ Манковский
Пхахахах, вы видели как Онана наехал на Магуайра за привоз?! https://youtu.be/JJNYn-44zbE?t=87 ДДХ бы молча стоял. Карабао Кап максимум что светит холодильнику в новом сезоне.
Да он привык что у Интера норм защита ,а тут думает куда я попал ,что за проходной двор !
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Ronny92
Ответ Акира_1
Помнится Тухель прошлую предсезонку тоже начинал с токсичных интервью, что в итоге уже на групповом этапе ЛЧ уехал. Хотя Тен Хага, конечно, не хочется терять, ведь он наследник Сера Алекса.
Так Тен Хаг и в прошлом году в выражениях не стеснялся, однако завоевал уважение у состава своим поведением и решениями.
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Ман Сити
Ответ Ronny92
Плакплак((( помнится у тебя униженный демичелис был, теперь родрю будут сажать на задницу(
Да, конечно, требл большое унижение, вот юбилей 10 лет без титулов ээто реальное достижение.
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Ronny92
Ответ Ман Сити
Как вышли распиаренные поленья: Маунт, Каземира, Пенальдеш, рашфор, Шоу, Лисандра, качество игры проекта упало в разы. а впрочем 7хаг не тренер
Норм не тренер твоим клубам в прошлом сезоне по губам проводил)
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S. A.
Ответ QWertY
Ты прав, 4рсенал теперь 8рсенал
2 раза были 8-ми всего🤦‍♂️
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QWertY
Ответ S. A.
Арсенал последний раз был 4-м 9 лет назад. Шутка теряет актуальность
Ты прав, 4рсенал теперь 8рсенал
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elkipalki
А во главе всего этого лысый шарлатан)
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dimonivanov
напомнило про 11 академиков с тросточками
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Акира_1
Помнится Тухель прошлую предсезонку тоже начинал с токсичных интервью, что в итоге уже на групповом этапе ЛЧ уехал. Хотя Тен Хага, конечно, не хочется терять, ведь он наследник Сера Алекса.
+2
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Argilac Durrandon
Чё-то тревожно перед началом-то сезона.
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