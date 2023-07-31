Тен Хаг о 2:3 от «Дортмунда»: «На поле были 11 индивидуалистов. Непростительно»

Эрик тен Хаг возмущен действиями игроков «Ман Юнайтед» в матче с «Боруссией» (2:3).

« » повел на 24-й минуте благодаря голу Диогу Далота, затем пропустил на 43-й и 44-й минутах – дубль сделал Дониэлл Мален. На 52-й Антони сравнял. Окончательный счет на 71-й минуте установил Юссуфа Мукоко.

– Игра разделилась на две части. Первый час был хорошим, мы неплохо играли, действовали как команда, показывали хороший темп и прессинг. Это было приятно видеть. Вот что я хотел сказать команде в перерыве, а потом игроки вдруг подарили сопернику два гола. Это действительно были подарки.

Это уже раздражало, но последние полчаса были ужасны. Слабое выступление. Игроки вообще не соблюдали правила – ни в прессинге, ни в командном построении, ни в атаке. На поле были 11 индивидуалистов, и это вообще нехорошо.

– Тур пошел на пользу команде?

– Думаю, да. Я сказал об этом и команде: считаю, тур был хорошим, но хотелось закончить хорошим матчем, а я увидел лишь 60 минут, которыми могу быть довольным. Пропущенными голами я не могу довольствоваться, они были реально простыми. Первый – очень слабая игра в обороне, второй – очень плохие действия при построении атаки. Это не мы.

Мы должны контролировать ситуацию, ответственно распоряжаться мячом. При счете 3:2 в пользу « » ситуация не изменилась. Такого не может происходить. Это непростительно, даже если это и товарищеский матч, – сказал тен Хаг.