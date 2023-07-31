Тен Хаг о 2:3 от «Дортмунда»: «На поле были 11 индивидуалистов. Непростительно»
Эрик тен Хаг возмущен действиями игроков «Ман Юнайтед» в матче с «Боруссией» (2:3).
«Юнайтед» повел на 24-й минуте благодаря голу Диогу Далота, затем пропустил на 43-й и 44-й минутах – дубль сделал Дониэлл Мален. На 52-й Антони сравнял. Окончательный счет на 71-й минуте установил Юссуфа Мукоко.
– Игра разделилась на две части. Первый час был хорошим, мы неплохо играли, действовали как команда, показывали хороший темп и прессинг. Это было приятно видеть. Вот что я хотел сказать команде в перерыве, а потом игроки вдруг подарили сопернику два гола. Это действительно были подарки.
Это уже раздражало, но последние полчаса были ужасны. Слабое выступление. Игроки вообще не соблюдали правила – ни в прессинге, ни в командном построении, ни в атаке. На поле были 11 индивидуалистов, и это вообще нехорошо.
– Тур пошел на пользу команде?
– Думаю, да. Я сказал об этом и команде: считаю, тур был хорошим, но хотелось закончить хорошим матчем, а я увидел лишь 60 минут, которыми могу быть довольным. Пропущенными голами я не могу довольствоваться, они были реально простыми. Первый – очень слабая игра в обороне, второй – очень плохие действия при построении атаки. Это не мы.
Мы должны контролировать ситуацию, ответственно распоряжаться мячом. При счете 3:2 в пользу «Дортмунда» ситуация не изменилась. Такого не может происходить. Это непростительно, даже если это и товарищеский матч, – сказал тен Хаг.
Победы чередующиеся с поражениями даже обнадеживают слегка))
https://youtu.be/JJNYn-44zbE?t=87
ДДХ бы молча стоял.
Карабао Кап максимум что светит холодильнику в новом сезоне.
ну ладно ладно в следующем сезоне увидимся посмотрим что ты скажешь на этот раз