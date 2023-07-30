Где смотреть Фейеноорд – ПСВ, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Нидерландов 4 августа

Теги ПСВ Фейеноорд Суперкубок Нидерландов Футбол

В пятницу, 4 августа, сыграют Фейеноорд и ПСВ в рамках Суперкубка Нидерландов по футболу.

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Во сколько играют Фейеноорд – ПСВ

  • Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

Фейеноорд: все новости

ПСВ: все новости

Суперкубок Нидерландов по футболу: все новости

Прогноз на матч Фейеноорд – ПСВ

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