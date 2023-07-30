Где смотреть Фейеноорд – ПСВ, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Нидерландов 4 августа
В пятницу, 4 августа, сыграют Фейеноорд и ПСВ в рамках Суперкубка Нидерландов по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «де Кейп».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фейеноорд – ПСВ
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
Суперкубок Нидерландов по футболу: все новости
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