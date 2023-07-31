«Интер» показал гостевую форму – белую с черно-синей полосой. В ней отражен «космополитизм» клуба

«Интер» показал гостевую форму на новый сезон.

Основной цвет комплекта от компании – белый. По передней части футболки от левого плеча к правому нижнему краю тянется черно-синяя полоса.

Форму представили под девизом «Never Away» – «никогда не на выезде». «Без разницы, сколько километров нужно преодолеть. Дом « » – это весь мир. Куда бы мы ни отправились, мы везде найдем черно-синих, потому что наша ДНК интернациональна», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что в комплекте запечатлены «международный характер» и «космополитичная душа» клуба.

Фото: inter.it