«Интер» показал гостевую форму – белую с черно-синей полосой. В ней отражен «космополитизм» клуба
«Интер» показал гостевую форму на новый сезон.
Основной цвет комплекта от компании Nike – белый. По передней части футболки от левого плеча к правому нижнему краю тянется черно-синяя полоса.
Форму представили под девизом «Never Away» – «никогда не на выезде». «Без разницы, сколько километров нужно преодолеть. Дом «Интера» – это весь мир. Куда бы мы ни отправились, мы везде найдем черно-синих, потому что наша ДНК интернациональна», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Отмечается, что в комплекте запечатлены «международный характер» и «космополитичная душа» клуба.
Фото: inter.it
только в СА его сплавить
Ну или вместе с Мудриком будет зажигать 🤣