«Интер» показал гостевую форму – белую с черно-синей полосой. В ней отражен «космополитизм» клуба

Теги Интер серия А Италия Nike игровая форма стиль Футбол

«Интер» показал гостевую форму на новый сезон.

Основной цвет комплекта от компании Nike – белый. По передней части футболки от левого плеча к правому нижнему краю тянется черно-синяя полоса.

Форму представили под девизом «Never Away» – «никогда не на выезде». «Без разницы, сколько километров нужно преодолеть. Дом «Интера» – это весь мир. Куда бы мы ни отправились, мы везде найдем черно-синих, потому что наша ДНК интернациональна», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что в комплекте запечатлены «международный характер» и «космополитичная душа» клуба.

Фото: inter.it

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19 комментариев

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Ебздрогыч
Красиво!
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Sanan1908
Симпатичная форма и девиз хороший 🖤💙
+4
-1
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ya_za_ac_milan
Ответ Вадим Сидоров
А зачем эта размытость на уровне солнечного сплетения, словно закрывает какое-то неприличное слово:)
I M erda))
+2
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ya_za_ac_milan
не хватает надписи на полоске: Выпускник 2002. )
+2
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Лагер
Всё так классика с Пирелли это топ
+1
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Вадим Сидоров
А зачем эта размытость на уровне солнечного сплетения, словно закрывает какое-то неприличное слово:)
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
лукаку будет хорошо в ней смотреться) плюс белый есть и полосы, как у юве, опять же
Он им теперь не нужен там хватает напов
только в СА его сплавить
Ну или вместе с Мудриком будет зажигать 🤣
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Нефанатик
Смотрю на форму и сразу космополитизм в голу пришел. Он так ярко в этой форме выражен. Нет.
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DolJun
лукаку будет хорошо в ней смотреться) плюс белый есть и полосы, как у юве, опять же
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dimonivanov
А можно сейчас просто делать форму, без поиска глубинных смыслов?
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Вадим Сидоров
Ривер Плэйт: "У нас дизайн слямзали"
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tolybasickkk
Огонь ) вперед Интер!
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Inter1818
Форза чемпионы
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onegin2007
Зачем он тянет форму?
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feanor
Примитивно, имхо. Лого спонсора самое симпатичное из всего комплекта
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App. Bs
Неплохо!10 голов(голова)Лукаку из 10!
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SaH4r.
Космополитан
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Lindeman
Красивая форма
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