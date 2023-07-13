«Интер» показал домашнюю форму сезона-2023/24. Размытые черно-синие полосы символизируют единство и разнообразие
«Интер» представил домашнюю форму сезона-2023/24.
Комплект от Nike выполнен в традиционных для «Интера» черно-синих цветах. Переходы между полосами на футболке размыты – согласно описанию комплекта, цветовые переходы символизируют стирание границ, единство и разнообразие. На внутренней части воротника расположен флаг Милана и черно-синие шашечки.
Форма изготовлена из переработанных материалов, что позволяет сократить выбросы углерода при производстве.
В презентации формы поучаствовали несколько знаменитостей – в частности, музыканты Тедуа и Нина Шутц и фотограф Тони Бруньоли.
Фото: inter.it
Форма Интера без Pirelli - деньги на ветер!
И вообще, кажется вся индустрия в нареотическом запое.
Форма не ахти какая.
Но в этом бизнесе в основном работают "заднесчастливые".
Что от них ожидать?
Все формы в целом либо одинаковые либо бессмысленные либо просто убогие.
Но главное найти оправдание что они что-то символизируют или чем-то вдохновлены