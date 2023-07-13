«Интер» показал домашнюю форму сезона-2023/24. Размытые черно-синие полосы символизируют единство и разнообразие

Теги Интер серия А Италия Nike игровая форма стиль Футбол

«Интер» представил домашнюю форму сезона-2023/24.

Комплект от Nike выполнен в традиционных для «Интера» черно-синих цветах. Переходы между полосами на футболке размыты – согласно описанию комплекта, цветовые переходы символизируют стирание границ, единство и разнообразие. На внутренней части воротника расположен флаг Милана и черно-синие шашечки.

Форма изготовлена из переработанных материалов, что позволяет сократить выбросы углерода при производстве.

В презентации формы поучаствовали несколько знаменитостей – в частности, музыканты Тедуа и Нина Шутц и фотограф Тони Бруньоли.

 

 

Фото: inter.it

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15 комментариев

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Caniball
Как-то не очень.
+15
-6
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Los Galácticos
Ответ Caniball
Как-то не очень.
Это потому что без Pirelli
+10
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Максим Черкашин
Довольно приятная и спонсор смотрится.😎
+11
-5
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Caniball
Ответ Los Galácticos
Это потому что без Pirelli
100%
Форма Интера без Pirelli - деньги на ветер!
+5
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elikoo555
былбы пирелли смотрелса круто и престижно
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Трент Резнор
Ну так…бывало и лучше…Paramount ещё этот
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Laidinen
Лучше точно не стало...
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Барберис
Ничего не символизирует.

И вообще, кажется вся индустрия в нареотическом запое.

Форма не ахти какая.
Но в этом бизнесе в основном работают "заднесчастливые".
Что от них ожидать?
+2
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Саша Белый
Вроде же писали что Paramount на футболке только в финале ЛЧ будет?
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Алексей Ненахов
Как ловко косяки китайцев обыграли )
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Joey Ramone
Ответ Саша Белый
Вроде же писали что Paramount на футболке только в финале ЛЧ будет?
Продлили контракт на весь год. У Парамаунта дела хорошо в Италии.
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TaR
Ответ Барберис
Ничего не символизирует. И вообще, кажется вся индустрия в нареотическом запое. Форма не ахти какая. Но в этом бизнесе в основном работают "заднесчастливые". Что от них ожидать?
Наконец то кто-то это написал)
Все формы в целом либо одинаковые либо бессмысленные либо просто убогие.

Но главное найти оправдание что они что-то символизируют или чем-то вдохновлены
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