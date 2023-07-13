«Интер» показал домашнюю форму сезона-2023/24. Размытые черно-синие полосы символизируют единство и разнообразие

«Интер» представил домашнюю форму сезона-2023/24.

Комплект от выполнен в традиционных для « » черно-синих цветах. Переходы между полосами на футболке размыты – согласно описанию комплекта, цветовые переходы символизируют стирание границ, единство и разнообразие. На внутренней части воротника расположен флаг Милана и черно-синие шашечки.

Форма изготовлена из переработанных материалов, что позволяет сократить выбросы углерода при производстве.

В презентации формы поучаствовали несколько знаменитостей – в частности, музыканты Тедуа и Нина Шутц и фотограф Тони Бруньоли.

Фото: inter.it