В среду, 2 августа, сыграют Милан и Барселона в рамках Клубных Товарищеских Матчей.

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Игра пройдет на стадионе Allegiant Stadium, штат Невада.

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Милан – Барселона

Начало матча запланировано на 06:00 по московскому времени.

Милан: все новости

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Прогноз на матч Милан – Барселона