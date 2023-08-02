2 августа, в среду, итальянский «Милан» и «Барселона» проведут товарищеский матч в Соединенных Штатах Америки. Встреча пройдет на арене «Эллиджент Стэдиум» в Неваде и начнется в шесть утра по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2; ТБ 2,5.

Милан

«Милан» постарается поправить свое не слишком удачное выступление в предсезонном турне: команда Стефано Пиоли провела в США два матча и в обоих потерпела поражения.

Сначала итальянцы уступили мадридскому «Реалу» 2:3. При этом «россонери» по ходу встречи вели 2:0, но во втором тайме растеряли свое преимущество и в итоге уступили.

В следующем матче «»Милан» встречался с «Ювентусом». Основное время игры завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти удачливее были туринцы.

В межсезонье «Милан» постарался качественно усилиться. Итальянцы приобрели сразу двух футболистов лондонского «Челси» Рубена Лофтус-Чика и Кристиана Пулишича. За англичанина и американца миланцы заплатили в общей сложности 36 миллионов евро.

Также за «Милан» теперь будет играть нигериец Сэмюэл Чуквуэзе, который здорово выступал за свой прежний клуб испанский «Вильярреал».

Еще два новичка «Милана» — голландский полузащитник Тейани Рейндерс из «АЗ» и швейцарец Ноа Окафор, купленный у австрийского «РБ Зальцбург».

Что касается потерь, то «Милан» продал Сандро Тонали «Ньюкаслу», который в предстоящем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов. За полузащитника англичане отдали 70 миллионов евро.

Также в свои клубы после аренды возвращаются Браим Диас из мадридского «Реала» и Серджиньо Дест из «Барселоны».

Барселона

«Барселона», как и «Милан», также провела в Америке две контрольные встречи: в первой игре каталонцы уступили лондонскому «Арсеналу» 3:5, а затем в Арлингтоне при 82 тысячах зрителей разгромили мадридский «Реал» — 3:0.

Матч с мадридцами, несмотря на итоговый крупный счет, получился весьма напряженным. До 85-й минуты преимущество «Барселоны» было минимальным, и при этом Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

За пять минут до конца матча Фермин Лопес удвоил преимущество своей команды, а уже в компенсированное время Ферран Торрес довел счет до крупного.

Единственный минус «класико» — травму получил новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган. Немец повредил приводящую мышцу и пропустит как минимум два ближайших товарищеских матча.

Также не смог доиграть матч с «Реалом» защитник Андреас Кристенсен, но его участие в игре с «Миланом» остается под вопросом.

Милан — Барселона: история личных встреч

В официальных матчах команды последний раз встречались в 2013 году: тогда на групповом этапе Лиги Чемпионов команды разошлись миром 1:1 в Милане, а в Каталонии сильнее были хозяева 3:1.

Годом ранее команды играли в ⅛ финала главного клубного турнира Европы. Тогда миланцы в первом матче дома выиграли 2:0 и, казалось бы, создали хороший задел, но в ответной встрече «Барса» не оставила шансов сопернику, забив четыре безответных мяча, и прошла дальше.

В последний раз команды пересекались в 2018 году в Америке, и тогда в товарищеском матче выиграли итальянцы с минимальным счетом.

Милан — Барселона: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующий коээфициенты на предстоящий матч: победа «Милана» оценивается в 3.72, ничья — 3.93, а успех «Барселоны» — 1.79.

Матч с «Реалом» показал, что игроки «Барселоны» оправились от вспышки гастроэнтерита и уже находятся в неплохой форме. Скорее всего, «Барса», превосходящая миланцев в классе, сумеет обыграть соперника, и можно взять их чистую победу.

Учитывая результативность команд в предсезонных играх в Америке, можно предположить, что матч получится верховым, и должна пройти ставка ТБ 2,5 за 1.48.

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