«Ман Сити» уверен в доходе больше 700 млн фунтов за сезон-2022/23. Клуб побьет рекорд «МЮ»

«Манчестер Сити» намерен зафиксировать рекордный доход.

Клуб ожидает, что заработает больше 700 миллионов фунтов по итогам прошедшего сезона и тем самым может установить новый британский рекорд.

На данный момент лучший финансовый результат принадлежит « », который заработал 627 миллионов фунтов в сезоне-2018/19.

Манкунианцы ранее объявили, что превзойдут свой же показатель в этом сезоне – по их прогнозам, клуб получит от 630 до 640 миллионов фунтов стерлингов за текущий год.

Клубный мировой рекорд установлен «Барселоной», заработавшей 726 миллионов фунтов в 2020 году.