«Ман Сити» уверен в доходе больше 700 млн фунтов за сезон-2022/23. Клуб побьет рекорд «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес деньги Футбол

«Манчестер Сити» намерен зафиксировать рекордный доход.

Клуб ожидает, что заработает больше 700 миллионов фунтов по итогам прошедшего сезона и тем самым может установить новый британский рекорд.

На данный момент лучший финансовый результат принадлежит «Манчестер Юнайтед», который заработал 627 миллионов фунтов в сезоне-2018/19.

Манкунианцы ранее объявили, что превзойдут свой же показатель в этом сезоне – по их прогнозам, клуб получит от 630 до 640 миллионов фунтов стерлингов за текущий год.

Клубный мировой рекорд установлен «Барселоной», заработавшей 726 миллионов фунтов в 2020 году.

25 комментариев

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Трент 66
60% это арабские махинации канистры.
+14
-2
+12
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RooseBolton
Доход - это конечно важный аспект. Но очень хотелось бы еще увидеть показатели прибыли, это гораздо важнее. А то здесь в статье не даром с рекордом отмечена предбанкротная Барселона. А то частенько так получается, что вроде денег клуб генерирует море, но если вычесть из этой суммы расходы, то окажется, что прибыли едва на пару пакетиков сухариков хватит.
+8
0
+8
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serginn
Ответ llolishe
Марчиняк, Инфантино и Чеферин 80 процентов с дохода Ситевика получат Другие деньги-на зп Де Брене и Плакдерсона
При чем тут Зинченко?
+8
-2
+6
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Obdob
отличный повод чтобы отправить челси в шип за махинации с трансферами
+8
-5
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Любезный Коссутий
молодцы. но это вряд ли спишет те 115 махинаций, периода 09-18. и это будет справедливо.
+4
-2
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Igor Pivovarov
Ответ DolJun
доход мс: 700 лям доход мс без левых спонсорских контрактов: 7 лям
в 2019-м доходы только от телеправ АПЛ у них были 150 млн, об этом Воронин писал:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/2459726.htm

Добавь сюда контракты, не левые, а реальные в Китае, арабском мире, призовые в АПЛ и ЛЧ.

Ну и эта, а сколько без чукотских тугриков получалось раньше? Сейчас бы Должуну про ФФП задвигать. Классовую ненависть демонстрировать.
+11
-10
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Эксперимент
Ответ Ман Сити
Тут будет куча завистников, которые будут говорить что все 700 лично шейх задонатил, за АПЛ и ЛЧ Сити получили 0 доходов, контракты все фиктивные, стадион пустой, а Холанда купили за 1 миллиард, а не 60 лямов. Ведь по настоящему заработать может только проект который каждый сезон Севилья громит в ЛЕ.
100% 🤣. Ещё нужно лишить Сити кубка ЛЧ 2023 за махинации 2012)
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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manhuntrock
Ага, знаем мы эти доходы.
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Геннадий Роони
Ответ DolJun
доход мс: 700 лям доход мс без левых спонсорских контрактов: 7 лям
без джуньки вода не освятится
+1
-1
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Трент 66
Ответ Igor Pivovarov
в 2019-м доходы только от телеправ АПЛ у них были 150 млн, об этом Воронин писал: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/2459726.htm Добавь сюда контракты, не левые, а реальные в Китае, арабском мире, призовые в АПЛ и ЛЧ. Ну и эта, а сколько без чукотских тугриков получалось раньше? Сейчас бы Должуну про ФФП задвигать. Классовую ненависть демонстрировать.
Какие у них реальные спонсорские контракты, кроме Пумы?
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Igor Pivovarov
Ответ Трент 66
Какие у них реальные спонсорские контракты, кроме Пумы?
Ты меня спрашиваешь или гугл? Или правда веришь, что Факелу может какое-нибудь кафе "У Гиви" занести, а победителя АПЛ и ЛЧ нет желающих порекламироваться кроме Пумы.

Там даже аэрофлот до 24 февраля им друзьям и Юнайтед 5 млн в год платил. Значит аэрофлот это выгодное маркетинговое размещение, а эмирейтс - схемы канистры.
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llolishe
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Марчиняк два пордяд матча Ситевика ПРОСТО ТАК не судил бы
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Робо
Ответ RooseBolton
Доход - это конечно важный аспект. Но очень хотелось бы еще увидеть показатели прибыли, это гораздо важнее. А то здесь в статье не даром с рекордом отмечена предбанкротная Барселона. А то частенько так получается, что вроде денег клуб генерирует море, но если вычесть из этой суммы расходы, то окажется, что прибыли едва на пару пакетиков сухариков хватит.
прибыль же не показывают, чтобы не платить налоги. поэтому ее и делают минимальной.
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