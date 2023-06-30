«Ман Сити» уверен в доходе больше 700 млн фунтов за сезон-2022/23. Клуб побьет рекорд «МЮ»
«Манчестер Сити» намерен зафиксировать рекордный доход.
Клуб ожидает, что заработает больше 700 миллионов фунтов по итогам прошедшего сезона и тем самым может установить новый британский рекорд.
На данный момент лучший финансовый результат принадлежит «Манчестер Юнайтед», который заработал 627 миллионов фунтов в сезоне-2018/19.
Манкунианцы ранее объявили, что превзойдут свой же показатель в этом сезоне – по их прогнозам, клуб получит от 630 до 640 миллионов фунтов стерлингов за текущий год.
Клубный мировой рекорд установлен «Барселоной», заработавшей 726 миллионов фунтов в 2020 году.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/2459726.htm
Добавь сюда контракты, не левые, а реальные в Китае, арабском мире, призовые в АПЛ и ЛЧ.
Ну и эта, а сколько без чукотских тугриков получалось раньше? Сейчас бы Должуну про ФФП задвигать. Классовую ненависть демонстрировать.
Там даже аэрофлот до 24 февраля им друзьям и Юнайтед 5 млн в год платил. Значит аэрофлот это выгодное маркетинговое размещение, а эмирейтс - схемы канистры.