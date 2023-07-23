Тен Хаг о 2:0 с «Арсеналом»: «Именно так «МЮ» и хочет играть. Хотим быть прессингующей машиной»

Эрик тен Хаг доволен игрой «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче с «Арсеналом» (2:0, 5:3 по пен.).

«Думаю, мы сыграли очень хорошо. Я очень доволен нашей игрой и тем, насколько активными мы были с мячом и без. Именно так мы и хотим играть. Сейчас единственный период в году, когда можно хорошо поработать на тренировках.

Можно стремиться к тому, чтобы перенести это на матчи без потерь, но мы все равно хотим побеждать, и, думаю, ребята показали это и провели хорошую игру. Думаю, мы хорошо справились, мы хотим быть прессингующей машиной, когда все нужно делать вместе.

Сегодня нам это удалось в обоих таймах. Это помогает нам прогрессировать с учетом того, что « » – очень хороший соперник. Они играли невероятно хорошо в Премьер-лиге в прошлом сезоне, поэтому хорошо, что мы с ними сыграли», – сказал главный тренер « ».