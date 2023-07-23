Тен Хаг о 2:0 с «Арсеналом»: «Именно так «МЮ» и хочет играть. Хотим быть прессингующей машиной»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал товарищеские матчи (клубы) Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг доволен игрой «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче с «Арсеналом» (2:0, 5:3 по пен.).

«Думаю, мы сыграли очень хорошо. Я очень доволен нашей игрой и тем, насколько активными мы были с мячом и без. Именно так мы и хотим играть. Сейчас единственный период в году, когда можно хорошо поработать на тренировках.

Можно стремиться к тому, чтобы перенести это на матчи без потерь, но мы все равно хотим побеждать, и, думаю, ребята показали это и провели хорошую игру. Думаю, мы хорошо справились, мы хотим быть прессингующей машиной, когда все нужно делать вместе.

Сегодня нам это удалось в обоих таймах. Это помогает нам прогрессировать с учетом того, что «Арсенал» – очень хороший соперник. Они играли невероятно хорошо в Премьер-лиге в прошлом сезоне, поэтому хорошо, что мы с ними сыграли», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jexOn
Ответ DolJun
интересно, кто-то еще верит словам 7хага после случаев с роналду, де хеа и магваером?)
Ничего особенного он не сказал. Сыграли они вчера здорово. Прессинг хорошо работал.
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илнур Кара
Ответ Борис Энгельгардт
зачем били пенальти? не понимаю
Тренинг пенальти + шоу для болельщиков
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steppenwolf
Как можно не хотеть выиграть, когда за тобой сто тысяч наблюдают ?
Кстати, вы заметили сколько много едят в Америке болельщики во время игры ? Хомячат намного больше, чем в Европе.))
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Трушников
Помню как при ЛВГ на предсезонке была тики-така , обыгрывали Интер и Реал М, а в первом туре АПЛ продемонстрировали пуки-каку и проиграли дома Суонси 1-2. Так что с тех пор сильно не радуюсь предсезонным успехам...
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДедаДома.нет
Ответ Борис Энгельгардт
зачем били пенальти? не понимаю
Тен Хаг решил доминатора дважды за матч нагнуть)))
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ronny92
Забавно, что Тен Хаг как обычно полностью поменял состав в перерыве, а Артета только одного) Как бы с Артетой не случилось того же прикола, что и с гением Френки во второй сезон, в этот раз спрос за результаты будет гораздо больше
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kipriot
Так приссенгатор есть, доминатор есть, владеватор есть. Кто ещё хочет предложить свою стратегию?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*** Ruslan ***
Ответ Steppenwolf
Как можно не хотеть выиграть, когда за тобой сто тысяч наблюдают ? Кстати, вы заметили сколько много едят в Америке болельщики во время игры ? Хомячат намного больше, чем в Европе.))
А ты не знал что люди в Америке толще чем в Европе, отсюда вывод
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алиса три семёрки ЕКХ
Ответ Steppenwolf
Как можно не хотеть выиграть, когда за тобой сто тысяч наблюдают ? Кстати, вы заметили сколько много едят в Америке болельщики во время игры ? Хомячат намного больше, чем в Европе.))
Это не только болельщики, кстати
В штатах средняя порция еды значительно превышает европейскую, поэтому в целом они и едят больше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neron
Ответ Ман Сити
А будет очередные 7-0 от любого средняка и увольнение физрука посреди сезона
Какой ты глупенький, всё будет не так))) скринь))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Noob Saibot
Ответ Егор Трушников
Помню как при ЛВГ на предсезонке была тики-така , обыгрывали Интер и Реал М, а в первом туре АПЛ продемонстрировали пуки-каку и проиграли дома Суонси 1-2. Так что с тех пор сильно не радуюсь предсезонным успехам...
Согласен. Предсезонные матчи не показатель. Посмотрим в августе, что команда из себя представляет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Борис Энгельгардт
зачем били пенальти? не понимаю
шоу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ Steppenwolf
Как можно не хотеть выиграть, когда за тобой сто тысяч наблюдают ? Кстати, вы заметили сколько много едят в Америке болельщики во время игры ? Хомячат намного больше, чем в Европе.))
Можешь посмотреть любой матч нба или нхл, там 80% рекламы это хавчик, остальное 20 это тачки и прочее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Steppenwolf
Как можно не хотеть выиграть, когда за тобой сто тысяч наблюдают ? Кстати, вы заметили сколько много едят в Америке болельщики во время игры ? Хомячат намного больше, чем в Европе.))
Когда едят и ходят на стадион- это хорошо! у нас всё с точностью наоборот))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Bego Yusupov
извини меня но ты похоже не смотришь игры мю
а где я писал про игры мю?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Bego Yusupov
извини меня но ты похоже не смотришь игры мю
он только их и смотрит 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bego Yusupov
Ответ DolJun
а какая разница?
извини меня но ты похоже не смотришь игры мю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neron
А вы заметили как обалденно отыграл Хитон?! Вообще без ошибок! Стена! Скала! Топ дичайший! 2 сейва в упор за 1 секунду!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
А будет очередные 7-0 от любого средняка и увольнение физрука посреди сезона
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий