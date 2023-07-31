«Аль-Хилаль» может купить вратаря «Атлетика» и Испании Симона за 45-50 млн евро. Саудовцы уже подписали Малкома, Кулибали, Невеша и Милинковича-Савича
«Аль-Хилаль» намерен приобрести вратаря «Атлетика» Унаи Симона.
Трансфер 26-летнего игрока сборной Испании может обойтись саудовскому клубу в 45-50 млн евро.
Баски готовы расстаться с Симоном, так как возлагают надежды на 22-летнего голкипера Хулена Агирресабалу.
Этим летом купить Симона пытался «Тоттенхэм», но предложение в размере 20 млн евро «Атлетик» не устроило.
Ранее «Аль-Хилаль» подписал Малкома, Калиду Кулибали, Рубена Невеша и Сергея Милинковича-Савича.
Вообще новостей не было 😁
Он постарел и стал слабее играть, популярности не принесёт, так ещё и по качеству игры не даст прибавить.