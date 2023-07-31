«Аль-Хилаль» может купить вратаря «Атлетика» и Испании Симона за 45-50 млн евро. Саудовцы уже подписали Малкома, Кулибали, Невеша и Милинковича-Савича

Теги Атлетик Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Унаи Симон Футбол

«Аль-Хилаль» намерен приобрести вратаря «Атлетика» Унаи Симона.

Трансфер 26-летнего игрока сборной Испании может обойтись саудовскому клубу в 45-50 млн евро.

Баски готовы расстаться с Симоном, так как возлагают надежды на 22-летнего голкипера Хулена Агирресабалу.

Этим летом купить Симона пытался «Тоттенхэм», но предложение в размере 20 млн евро «Атлетик» не устроило.

Ранее «Аль-Хилаль» подписал Малкома, Калиду Кулибали, Рубена Невеша и Сергея Милинковича-Савича.

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10 комментариев

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Петя Петров
Вам не кажется, что все это выходит из-под контроля?
+13
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Фарид Харисов
Ответ Зелёный гопник
Почему Сауды не рассматривают игроков из Спартака? Вообще новостей не было 😁
Промеса подпишут, когда нужно будет снова эффектно прикончить какого-нибудь журналиста в посольстве.
+10
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Иван Иванов
Чё Аль-Хиляль парится? Почему бы им просто не закидать баблом свободного агента Давида Де Хеа?! И будет вам топ-вратарь! Навряд ли они там собираются ставить тотальный футбол с хорошим пасом от вратаря... 🤷🏻‍♂️
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Иван Иванов
Арабы, там Уго Льорис вроде свободен...🤷🏻‍♂️
+2
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Зелёный гопник
Почему Сауды не рассматривают игроков из Спартака?
Вообще новостей не было 😁
+2
-2
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goodok
Сильная банда у них собирается
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Andrew Weird
Скоро купят Лигу чемпионов и будут там играть... И никакой суперлиги не надо...
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Фарид Харисов
Ответ Иван Иванов
Арабы, там Уго Льорис вроде свободен...🤷🏻‍♂️
Я не думаю, что Уго им там нужен.

Он постарел и стал слабее играть, популярности не принесёт, так ещё и по качеству игры не даст прибавить.
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