«Аль-Хилаль» может купить вратаря «Атлетика» и Испании Симона за 45-50 млн евро. Саудовцы уже подписали Малкома, Кулибали, Невеша и Милинковича-Савича

«Аль-Хилаль» намерен приобрести вратаря «Атлетика» Унаи Симона.

Трансфер 26-летнего игрока сборной может обойтись саудовскому клубу в 45-50 млн евро.

Баски готовы расстаться с , так как возлагают надежды на 22-летнего голкипера Хулена Агирресабалу.

Этим летом купить Симона пытался «Тоттенхэм», но предложение в размере 20 млн евро « » не устроило.

Ранее « » подписал Малкома, Калиду Кулибали, Рубена Невеша и Сергея Милинковича-Савича.