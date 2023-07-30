«Аль-Хилаль» дает 45 млн евро «Севилье» за Эн-Несири, а игроку – 45 млн за 3 сезона

Лучший бомбардир «Севильи» заинтересовал «Аль-Хилаль».

Саудовский клуб готов заплатить 45 миллионов евро за нападающего сборной Марокко Юссефа Эн-Несири. Сам игрок в случае перехода сможет заработать 45 миллионов за 3 сезона.

« » в течение многих недель пытался заполучить форварда «Фулхэма» Александра Митровича, но не преуспел. Теперь приоритетной целью стал .

«Аль-Хилалю» нужно будет убедить марокканца перебраться в Саудовскую Аравию. Эн-Несири дважды отказывался от перехода в «Вест Хэм», нападающий предпочел бы, чтобы его следующая команда не уступала «Севилье» в плане спортивных амбиций. Но выгодное в финансовом плане предложение может заставить форварда передумать.

В прошлом сезоне Эн-Несири стал лучшим бомбардиром «Севильи» в , забив 8 голов в 31 матче в рамках чемпионата. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно посмотреть здесь.