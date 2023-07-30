«Аль-Хилаль» дает 45 млн евро «Севилье» за Эн-Несири, а игроку – 45 млн за 3 сезона

Теги Вест Хэм Фулхэм премьер-лига Англия Севилья Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Александар Митрович Юссеф Эн-Несири Футбол

Лучший бомбардир «Севильи» заинтересовал «Аль-Хилаль».

Саудовский клуб готов заплатить 45 миллионов евро за нападающего сборной Марокко Юссефа Эн-Несири. Сам игрок в случае перехода сможет заработать 45 миллионов за 3 сезона.

«Аль-Хилаль» в течение многих недель пытался заполучить форварда «Фулхэма» Александра Митровича, но не преуспел. Теперь приоритетной целью стал Эн-Несири.

«Аль-Хилалю» нужно будет убедить марокканца перебраться в Саудовскую Аравию. Эн-Несири дважды отказывался от перехода в «Вест Хэм», нападающий предпочел бы, чтобы его следующая команда не уступала «Севилье» в плане спортивных амбиций. Но выгодное в финансовом плане предложение может заставить форварда передумать.

В прошлом сезоне Эн-Несири стал лучшим бомбардиром «Севильи» в Ла Лиге, забив 8 голов в 31 матче в рамках чемпионата. Подробную статистику 26-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

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20 комментариев

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takehiko
Ответ Пацанчик реальный
Мда,это только первый год,представляете,что будет года через два-три,если они продолжат такими темпами переманивать к себе игроков??!
Суперлига
+12
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Пинающий Достоинства
Уйдёт
+4
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Пацанчик реальный
Мда,это только первый год,представляете,что будет года через два-три,если они продолжат такими темпами переманивать к себе игроков??!
+6
-2
+4
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Отец Абду
Ответ med-a-lion
кто это?(
Тот, кто отправил Португалию домой на ЧМ 22:)
+2
0
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Marina_Greta
Ответ Пинающий Достоинства
Уйдёт
Эх, а мог бы каждый год брать Лигу Европы.
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ten Hag
Отпускать нужно
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хавбек+
Аль Хилаль ненасытный
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Kahn01
Ответ Пацанчик реальный
Мда,это только первый год,представляете,что будет года через два-три,если они продолжат такими темпами переманивать к себе игроков??!
Можно будет устраивать Чемпионат мира среди клубов вместо Лиги Чемпионов. Или туда Азию добавить.
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Gündoğan
Ответ med-a-lion
кто это?(
Ты серьезно? И этот человек ставит в профиль себе ЛаЛигу и Барсу.
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Marina_Greta
Ответ хавбек+
Аль Хилаль ненасытный
Интересно, сколько это будет длиться и сколько ещё хороших игроков в расцвете сил уйдут туда...
+1
-1
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хавбек+
Ответ Marina_Greta
Интересно, сколько это будет длиться и сколько ещё хороших игроков в расцвете сил уйдут туда...
шейхам из Парижа и Манчестера вроде не надоело, пожалуй, эти тоже задержатся в футбольной песочнице
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