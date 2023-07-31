Масалитин о судействе в матче «Ахмат» – ЦСКА: «Безбородов сломал игру. Он поплыл и дрогнул»

Валерий Масалитин раскритиковал работу Владислава Безбородова на матче РПЛ «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

«Я вообще не получил удовольствие от игры ЦСКА и « ». На первый план вышли нарушения, непонятные пенальти, реализация. Только два человека старались играть в футбол — Олейников и Чалов. С обеих сторон не было никакой игры. Неприятные ощущения испытываешь после такого футбола.

Не казалось ли мне, что Безбородов пытался задушить ЦСКА и уровнять игру? Это можно было бы сделать другими способами. Но ты ставишь пенальти, уже уверен в своем решении. Кстати, четвертого 11-метрового не было, там сам Олейников на Гайиче нарушал.

Но ладно, разобрался, поставил пенальти. Его пробили, но по какой причине 11-метровый надо было перебивать? И по какой причине красная Гайичу? Значит, Безбородов не разобрался в первом эпизоде. Ты же показал желтую. Проблем не должно было быть. Олейников уже выполнил удар, значит, игру надо было возобновить.

И второй раз еще другой футболист бьет пенальти. Я с таким сталкивался еще в советское время, когда играл во Второй лиге. Там люди били 11-метровые до тех пор, пока не забьешь. На первый план в итоге вышли судейские ошибки, а как такового футбола уже не было.

Подавать жалобу в ЭСК будут и со стороны «Ахмата», и со стороны ЦСКА. Потому что чудила сломал игру. Он сам поплыл, дрогнул. Хотя вроде опытный судья, не школьник какой-то. Возьми все в свои руки, понятно, что прессуют психологически. Но сколько можно допускать эти судейские ошибки из тура в тур?» — сказал бывший футболист .

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