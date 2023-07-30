Ташуев о поражении «Ахмата»: «Третий пенальти не понял – из пальца все высовывается. Не могу у ЦСКА особенно вспомнить что-то опасное, кроме трех своеобразных 11-метровых»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев заявил, что «Ахмат» создал больше моментов, чем ЦСКА.

«Ахмат» уступил со счетом 2:3 в матче Мир РПЛ. Главный арбитр Владислав Безбородов назначил три пенальти в ворота команды.

«Такой матч сложно комментировать. Неоднозначный. Даже комментарий неоднозначный. Мы остались вдесятером.

Я спрашивал ребят – игра в грудь, может, по касательной коснулось – почему красная карточка? Буква закона сыграла почему-то в нашу сторону. Третий пенальти так и не понял.

Толкотня в штрафной, все толкаются – из пальца все высовывается. Второй пенальти в том числе.

Легкое прикосновение к игроку, который падает и встает – это реакция на судейство, конечно. Понятно, что эмоции, но, когда ты около бровки, чувствуется энергетика.

Доволен, что создали намного больше моментов. У ЦСКА был момент с прострелом, когда замыкали... А так, больше особенно не могу вспомнить, что было что-то опасное. Кроме трех своеобразных пенальти.

Мы создали достаточно моментов, много ударов, владения, даже вдесятером достаточно активно играли. Ребята сделали все, что могли и все, что не могли.

В первом тайме мы играли 30 с чем-то минут вдесятером и опять же владели инициативой во втором тайме. Готовность команды – нормальная», – сказал главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
"Из пальца все высовывается "🤣
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amroyan
Все сегодня было высунуто из пальца "героя России", дон
+25
-8
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ермек Жолдаспаев
В перерыве Безбородов понял,что ошибся со 2-ым пенальти и ждал случая,чтоб дать пенальти в пользу ЦСКА,в итоге счёт матча закономерный.
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artpal
А красную Гайича ты понял? А перебитие пенальти понял? Так что не вам сегодня пенять на судейство
Ахмат - одна из самых костоломных команд РПЛ, должна каждый второй матч вдесятером заканчивать.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
группа Последний День Недели
Вечная проблема нашего футбол - это всунутые и высунутые пальцы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Ветров
Бред. Объясни сначала удаление Милана Гайича.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
🤡
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Тяжелейший матч, ЦСКА были ближе к победе, результат - справедлив. Ахмату - уважение, бились. О судействе принципиально писать не буду.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Там в пятом пенальти удушающий неправильно произведён, поэтому пенальти и направление на переобучение к дону
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TiNO
Из пальца все высовывается..? Может высасывается?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Малышев
Ответ llolishe
Если есть справедливость Локо обыграет ЦСКу
Не, ЦСКу Локо не обыграет, справедливости не существует, солнце всегда на западе заходит, а дождь сверху вниз льет. 🤯
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezequiel93
Ответ Ермек Жолдаспаев
В перерыве Безбородов понял,что ошибся со 2-ым пенальти и ждал случая,чтоб дать пенальти в пользу ЦСКА,в итоге счёт матча закономерный.
Тогда почему он показал на точку только после того, как вмешался ВАР, а не сделал это сразу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий