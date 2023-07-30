Ташуев о поражении «Ахмата»: «Третий пенальти не понял – из пальца все высовывается. Не могу у ЦСКА особенно вспомнить что-то опасное, кроме трех своеобразных 11-метровых»

Сергей Ташуев заявил, что «Ахмат» создал больше моментов, чем ЦСКА.

«Ахмат» уступил со счетом 2:3 в матче Мир . Главный арбитр Владислав Безбородов назначил три пенальти в ворота команды.

«Такой матч сложно комментировать. Неоднозначный. Даже комментарий неоднозначный. Мы остались вдесятером.

Я спрашивал ребят – игра в грудь, может, по касательной коснулось – почему красная карточка? Буква закона сыграла почему-то в нашу сторону. Третий пенальти так и не понял.

Толкотня в штрафной, все толкаются – из пальца все высовывается. Второй пенальти в том числе.

Легкое прикосновение к игроку, который падает и встает – это реакция на судейство, конечно. Понятно, что эмоции, но, когда ты около бровки, чувствуется энергетика.

Доволен, что создали намного больше моментов. У ЦСКА был момент с прострелом, когда замыкали... А так, больше особенно не могу вспомнить, что было что-то опасное. Кроме трех своеобразных пенальти.

Мы создали достаточно моментов, много ударов, владения, даже вдесятером достаточно активно играли. Ребята сделали все, что могли и все, что не могли.

В первом тайме мы играли 30 с чем-то минут вдесятером и опять же владели инициативой во втором тайме. Готовность команды – нормальная», – сказал главный тренер « » .