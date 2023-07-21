Мане хотел остаться в «Баварии», но мюнхенцы намерены расстаться. Садьо ведет переговоры с «Аль-Насром»

Садьо Мане может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным Фабрицио Романо, сенегалец хотел бы остаться, но мюнхенский клуб настаивает на расставании.

В связи с этим Мане согласился вести переговоры с «Аль-Насром». Он всерьез рассматривает вариант с Саудовской Аравией,

присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач.

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.