Мане хотел остаться в «Баварии», но мюнхенцы намерены расстаться. Садьо ведет переговоры с «Аль-Насром»
Садьо Мане может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным Фабрицио Романо, сенегалец хотел бы остаться, но мюнхенский клуб настаивает на расставании.
В связи с этим Мане согласился вести переговоры с «Аль-Насром». Он всерьез рассматривает вариант с Саудовской Аравией,
Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач.
Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
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