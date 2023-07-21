Мане хотел остаться в «Баварии», но мюнхенцы намерены расстаться. Садьо ведет переговоры с «Аль-Насром»

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Фабрицио Романо Футбол

Садьо Мане может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным Фабрицио Романо, сенегалец хотел бы остаться, но мюнхенский клуб настаивает на расставании.

В связи с этим Мане согласился вести переговоры с «Аль-Насром». Он всерьез рассматривает вариант с Саудовской Аравией,

Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач.

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Papa Paolo
Ответ José Capablanca
он абсолютно нулевой,там нечего тушить,словно инородное тело для команды
Как может один из лучших игроков АПЛ за год стать нулевым ?? Первый сезон у многих не получается по разным причинам. Не влился - возможно. Но нулевой ? Это бред, он мирового уровня игрок, возивший лучших защитников АПЛ играя за Ливерпуль.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
José Capablanca
Ответ Papa Paolo
100%, просто тушат отличного футболиста. Еще тот факт, что немцу втащил, что не красит его само собой, но это был поворотный момент похоже
он абсолютно нулевой,там нечего тушить,словно инородное тело для команды
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Думать надо было прежде чем уходить из топ лиги в чемпионат уровня Хорватии
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
José Capablanca
Ответ Papa Paolo
Как может один из лучших игроков АПЛ за год стать нулевым ?? Первый сезон у многих не получается по разным причинам. Не влился - возможно. Но нулевой ? Это бред, он мирового уровня игрок, возивший лучших защитников АПЛ играя за Ливерпуль.
Ты профан в футболе,примеров как футболист превращается в тыкву миллион,Азар тот же.В общем спорить не собираюсь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Papa Paolo
Ответ José Capablanca
Ты профан в футболе,примеров как футболист превращается в тыкву миллион,Азар тот же.В общем спорить не собираюсь
Прости Хосе ) 25 лет футбол смотрю, видимо да, профан. В любом случаем, даже сравнивать Азара с Мане нельзя. Тот лентяй, а тут рабочая машина, просто не сразу вставшая на рельсы (как по мне).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Surviving
Ответ dr. cage
Баварии стоит хорошо подумать перед тем, как выгонять Мане.. Вон Ливерпуль в позапрошлом сезоне кукарекал, что Мане им не нужен, на изи справятся и без него, благодаря бегунам по типу Салмахов и Диасов.. И действительно, на изи, вылетели из лигочемпионской зоны.. В Бундеслиге конечно занять место ниже 3-го для Баварии нереально, но вот очередной пластмассовый салатник от мюнхенцев может и уплыть в легкую..
Спасибо за совет, передадим правлению.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий