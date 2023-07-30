За игру рукой на линии ворот Безбородов удалил защитника «Ахмата» Быстрова в начале матча с ЦСКА
«Ахмат» остался в меньшинстве в начале игры с ЦСКА.
На 9-й минуте игры 2-го тура Мир РПЛ форвард армейцев Федор Чалов навесил на дальнюю штангу, и защитник Милан Гайич нанес удар по воротам. Мяч попал в защитника грозненцев Марата Быстрова и вылетел за пределы поля.
Главный судья Владислав Безбородов, ознакомившись с видеоповтором, решил, что футболист «Ахмата» сыграл рукой, и удалил его. Также был назначен пенальти, реализованный Чаловым.
«Ахмат» – ЦСКА. 0:1 – Чалов забил с пенальти, Быстров удален за игру рукой. Онлайн-трансляция
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