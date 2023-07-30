За игру рукой на линии ворот Безбородов удалил защитника «Ахмата» Быстрова в начале матча с ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации судьи Ахмат Владислав Безбородов видеоповторы Милан Гайич Федор Чалов Марат Быстров Футбол

«Ахмат» остался в меньшинстве в начале игры с ЦСКА.

На 9-й минуте игры 2-го тура Мир РПЛ форвард армейцев Федор Чалов навесил на дальнюю штангу, и защитник Милан Гайич нанес удар по воротам. Мяч попал в защитника грозненцев Марата Быстрова и вылетел за пределы поля.

Главный судья Владислав Безбородов, ознакомившись с видеоповтором, решил, что футболист «Ахмата» сыграл рукой, и удалил его. Также был назначен пенальти, реализованный Чаловым.

«Ахмат» – ЦСКА. 0:1 – Чалов забил с пенальти, Быстров удален за игру рукой. Онлайн-трансляция

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Красную то за что? Явно не намеренно играл так, не выбивал мяч.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Не знаю как надо было видео смотреть, чтобы в итоге тут руку разглядеть. Последние 2 повтора в приложенном отрезке трансляции - четко видно попадание в грудь. Чудовищная судейская ошибка.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
В трансляции на графике красная у Ахмата до сих пор не висит, косяк.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Красная явно лишняя. Рука не двигалась даже в момент удара. Желтая и пенальти.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zver
двойное наказание кк+пенка давно же отменили. Тем более здесь не было умышленной игры рукой.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BET3P
Непонятно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стасян Максимов
Быстрову, наверное, об штангу разбиться надо было, но руку не выставлять
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Ответ Marina_Greta
Давайте ненамеренно руками мяч выбивать, удобная трактовка, я же ненамеренно...
Марин, ты совсем не шаришь. Очень много моментов, где судьи определяют намеренность и исходя из этого решают. Или ты тут видишь умысел игрока обороны?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Eugene88
Марин, ты совсем не шаришь. Очень много моментов, где судьи определяют намеренность и исходя из этого решают. Или ты тут видишь умысел игрока обороны?
Намеренно или нет - это фол последней надежды. Другой вопрос что там доподлинно не видно рука или грудь была
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Намеренно или нет - это фол последней надежды. Другой вопрос что там доподлинно не видно рука или грудь была
За «фол последней надежды» в штрафной уже давно не удаляют, если была попытка сыграть в мяч. Тоесть за одинаковый фол внутри штрафной и вне ее - разное наказание (жк и кк) и это по правилам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Zver
двойное наказание кк+пенка давно же отменили. Тем более здесь не было умышленной игры рукой.
в исключительных случаях, а про умысел...тут мне вообще показалось от груди в руку, а от части тела рука не фиксируется...То есть если, грубо говоря, от твоего колена тебе же в руку мяч попадает, судья свистеть не должен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Marina_Greta
Давайте ненамеренно руками мяч выбивать, удобная трактовка, я же ненамеренно...
ЦСКА-Краснодар?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Ответ Marina_Greta
Ну уж нет) К судьям давно нет доверия, потому, знаешь, скажу так, чтобы он не принял, я уже без эмоций воспринимаю. Ну сколько можно скандалить? Сколько можно один и тот же эпизод трактовать по-разному?)
Ну без эмоций эт ты зря, зачем вообще следить за спортом, если эмоций не вызывает? Тем более в начале сезона)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Ответ Marina_Greta
Хорошо, не шарю, значит судья, раз дал красную, тоже не шарит Жень? И давай напрямую, каждый видит то, что он хочет видеть)
А, то есть теперь мы доверяем безоговорочно судьям и считаем как федотов: раз судья поставил - значит было? Но только если не против нас поставил 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kk.abb
Ответ Eugene88
Красную то за что? Явно не намеренно играл так, не выбивал мяч.
Мяч шел в пустой угол ворот, за это и красная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Конечно, это не рука Суареса, но на руку Абела Шавьера похоже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Zhomkov
продублирую)) какой то шайтанский момент с пенальти, я все повторы внимательно посмотрел так и не понял, попало в руку или нет)) а вообще двойное наказание надо отменять, минус игрок и 0-1 на 10ой минуте, игра сделана, даже с проблемами ЦСКА в обороне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
от груди в руку?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladvenk
То-то он удивится, когда посмотрит матч Факел–Локомотив.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий