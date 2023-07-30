Марадишвили близок к аренде в «Урал». От перехода в «Ростов» хавбек «Локомотива» отказался

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Константин Марадишвили Чемпионат.com Футбол

Константин Марадишвили присоединится к «Уралу», скорее всего.

По данным «Чемпионата», полузащитник «Локомотива» близок к переходу в этот клуб на правах аренды.

«У Марадишвили был вариант с «Ростовом», но он от него отказался. Переход в «Урал» должен быть оформлен в ближайшее время», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 хавбек провел 21 матч и забил 2 гола, один из которых был признан лучшим по итогам чемпионата.

Сообщалось, что футболист недоволен игровым временем. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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SALTAN
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Испугался конкуренции в Ростове?
Тут он скорее к тренеру идет. Тот же Газинский не принял предложение Урала в начале прошлого сезона, а как пришел Ганчаренко, тут же появился в составе.
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Андрей Макаревич
неудивительно , с Гончаренко работал же в ЦСКА
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Ya Tolik
Правильный вариант для него. Надеюсь, ещё заиграет.
+8
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Пинающий Достоинства
Марадишвили к нам не поедет (с)
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Japonskiy Magnitofon
Ответ SALTAN
Я могу то же самое сказать о вашем комментарии. Не в ту сторону думаете. Ничего не имею против Карпина. По нему согласен с вами. Но игрок знает Ганчаренко, а Ганчаренко знает возможности игрока. А месторасположение Ростова? Не думаю, что там все так страшно. Сам собираюсь, как нибудь посетить Ростов папу.
Карпин говорил, что у Ростова сорвались два варианта. Что из-за закрытого аэропорта и так не особо хотели переходить, а после ситуации с ЧВК и вовсе отказались. Возможно один из этих вариантов как раз и был трансфер Марадишвили.
+5
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ SALTAN
Тут он скорее к тренеру идет. Тот же Газинский не принял предложение Урала в начале прошлого сезона, а как пришел Ганчаренко, тут же появился в составе.
Ну удачи ему тогда в Урале.
+6
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Алексеич (Ростов-Дон)
Испугался конкуренции в Ростове?
+8
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SALTAN
Ответ Artie Bukko
одно дело посетить, другое подписаться работать там целый год и ездить на матчи на поезде никто сейчас при прочих равных не выберет Ростов
Ну, люди уходили в Океан Находку, сейчас в Хабаровский СКА.
Понятно, что некоторые финансовые изыскания нужны. В Ростове финансы есть. Поэтому, не думаю, что железные дороги главное.
Ваше право иметь свое собственное мнение.
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Artie Bukko
Ответ SALTAN
Я могу то же самое сказать о вашем комментарии. Не в ту сторону думаете. Ничего не имею против Карпина. По нему согласен с вами. Но игрок знает Ганчаренко, а Ганчаренко знает возможности игрока. А месторасположение Ростова? Не думаю, что там все так страшно. Сам собираюсь, как нибудь посетить Ростов папу.
одно дело посетить, другое подписаться работать там целый год и ездить на матчи на поезде

никто сейчас при прочих равных не выберет Ростов
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Artie Bukko
Ответ SALTAN
Тут он скорее к тренеру идет. Тот же Газинский не принял предложение Урала в начале прошлого сезона, а как пришел Ганчаренко, тут же появился в составе.
Вы оба по-моему не туда думаете, Карпин вряд ли менее привлекателен как тренер, чем Гончаренко. Очевидно, дело в военных действиях.
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SALTAN
Ответ Japonskiy Magnitofon
Карпин говорил, что у Ростова сорвались два варианта. Что из-за закрытого аэропорта и так не особо хотели переходить, а после ситуации с ЧВК и вовсе отказались. Возможно один из этих вариантов как раз и был трансфер Марадишвили.
Не думаю, что игроки говорили Карпину про ЧВК. Пресса часто додумывает. Но игроки сами решают, где им играть. Имеют право.
И сколько трансферов срывается у других команд. Стоит ли об этом много думать.
Сорвалось у Ростова два трансфера. Карин же не истерит. Приходят другие игроки, которых Ростов во всем устраивает. Не смотря на различные сложности
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SALTAN
Ответ Artie Bukko
Вы оба по-моему не туда думаете, Карпин вряд ли менее привлекателен как тренер, чем Гончаренко. Очевидно, дело в военных действиях.
Я могу то же самое сказать о вашем комментарии. Не в ту сторону думаете. Ничего не имею против Карпина. По нему согласен с вами. Но игрок знает Ганчаренко, а Ганчаренко знает возможности игрока.
А месторасположение Ростова? Не думаю, что там все так страшно. Сам собираюсь, как нибудь посетить Ростов папу.
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dreamstep
В Ростове Марадишвили на лавке бы также сидел, там не хуже исполнители в центре. Поэтому в Урал, там Михалычу точно не будет лишним.
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Никита Самарин
Для Урала очень качественное пополнение, Гончаренко таких игроков любит.
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Михаил Комкин
Нам очень не хватает оперника, был Рафал топчик, Сиссе тоже, сейчас жесткого игрока в центре нет
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Давид Кочинян
Шикарно. ВМГ сделает его одним из ярчайших игроков центра поля в РПЛ. Ждём, Мара! 💥
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AMORR 987
Неплохой состав у Урала собрался, можно и в топ 8 попасть.
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Андрей Девил
Странно, в прошлом сезоне неплохо выглядел, казалось вот-вот и основа, и как-то быстро сдулся. Надеюсь сможет собраться, талантом явно не обделён
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