Марадишвили близок к аренде в «Урал». От перехода в «Ростов» хавбек «Локомотива» отказался
Константин Марадишвили присоединится к «Уралу», скорее всего.
По данным «Чемпионата», полузащитник «Локомотива» близок к переходу в этот клуб на правах аренды.
«У Марадишвили был вариант с «Ростовом», но он от него отказался. Переход в «Урал» должен быть оформлен в ближайшее время», – заявил источник, знакомый с ситуацией.
В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 хавбек провел 21 матч и забил 2 гола, один из которых был признан лучшим по итогам чемпионата.
Сообщалось, что футболист недоволен игровым временем. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Понятно, что некоторые финансовые изыскания нужны. В Ростове финансы есть. Поэтому, не думаю, что железные дороги главное.
Ваше право иметь свое собственное мнение.
никто сейчас при прочих равных не выберет Ростов
И сколько трансферов срывается у других команд. Стоит ли об этом много думать.
Сорвалось у Ростова два трансфера. Карин же не истерит. Приходят другие игроки, которых Ростов во всем устраивает. Не смотря на различные сложности
А месторасположение Ростова? Не думаю, что там все так страшно. Сам собираюсь, как нибудь посетить Ростов папу.