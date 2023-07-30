Марадишвили близок к аренде в «Урал». От перехода в «Ростов» хавбек «Локомотива» отказался

Константин Марадишвили присоединится к «Уралу», скорее всего.

По данным «Чемпионата», полузащитник « » близок к переходу в этот клуб на правах аренды.

«У Марадишвили был вариант с « », но он от него отказался. Переход в « » должен быть оформлен в ближайшее время», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

В Мир в сезоне-2022/23 хавбек провел 21 матч и забил 2 гола, один из которых был признан лучшим по итогам чемпионата.

Сообщалось, что футболист недоволен игровым временем. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.