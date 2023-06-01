Хавбек «Локо» Марадишвили интересен «Ростову» и «Уралу». Он недоволен игровым временем

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Константин Марадишвили Чемпионат.com Футбол

Константин Марадишвили по окончании сезона может покинуть «Локомотив».

«Марадишвили недоволен игровым временем в «Локомотиве» и может покинуть команду.

Активный интерес к нему проявляют «Ростов» и «Урал». Оба клуба уже общались с окружением игрока», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

В 21 матче сезона Мир РПЛ на счету 23-летнего хавбека 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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17 комментариев

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Roman
Когда они переходили с Тикнизяном из ЦСКА, то казалось, что Марадишвили будет основным и будет тащить, а Тикнизян так, в довесок. Но все вышло с точностью наоборот, Тикнизян сейчас один из лидеров команды, отдает и забивает, а Мара безвылазно сидит на банке. Хотя мне он нравится больше того же Куликова, допустим.
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Oleg Olegov
А когда из ЦСКА уходил, его отец говорил, что Константин переходит в более перспективный проект. А вон как оно все выходит в жизни.
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Dmitry Orlov
Ответ Roman
Когда они переходили с Тикнизяном из ЦСКА, то казалось, что Марадишвили будет основным и будет тащить, а Тикнизян так, в довесок. Но все вышло с точностью наоборот, Тикнизян сейчас один из лидеров команды, отдает и забивает, а Мара безвылазно сидит на банке. Хотя мне он нравится больше того же Куликова, допустим.
Ну в последней игре - предголевой пас на Глушенкова, который потом Изидору отдал.

Что поделать, если в опорной зоне Баринов и Карпукас, и чтобы разместить Мару там, надо кого-то из этих двоих усадить на лавку, а по их игре, особенно Карпукаса, это сейчас нелогично.

А у Куликова вроде как контракт истекает, не удивлюсь, если просто отпустят. И так трансферы молодёжи в полузащиту намечаются.
+5
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SVD44
Я бы не торопился с продажей. Ни у Урала, ни у Ростова денег на полноценный трансфер скорее всего нет, поэтому скорее всего рассматривается аренда. Если так, то можно отдать.
+4
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s_kapa
Ответ Roman
Когда они переходили с Тикнизяном из ЦСКА, то казалось, что Марадишвили будет основным и будет тащить, а Тикнизян так, в довесок. Но все вышло с точностью наоборот, Тикнизян сейчас один из лидеров команды, отдает и забивает, а Мара безвылазно сидит на банке. Хотя мне он нравится больше того же Куликова, допустим.
Наверное надо уходить. Шансов было достаточно, но Мара просто не тянет уровень: скорости нет, всю борьбу проигрывает, позиционно играет с ошибками. Ему бы найти вариант, где будет возможность играть много и на позиции атакующего пз, где он сможет показать свои сильные стороны
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Сергей Жарковский
Интересный вариант Ростов, но не факт что будет много игрового времени у Карина, напротив в Урале перспективы развития реальнее!
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VintDV
В обмен на Глебова или Щетинина с доплатой- само То:)))
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Форвардиньо_
ну этому пора в Динамо Тбилиси
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Dmitry Orlov
Ответ Oleg Olegov
А когда из ЦСКА уходил, его отец говорил, что Константин переходит в более перспективный проект. А вон как оно все выходит в жизни.
Нет, там речь была о том, что Константину пообещали, что он будет постоянно получать игровое время.

Впрочем, сейчас он и в ЦСКА его бы вряд ли получал - у пришедшего из Локо Мухина его не густо после покупки пары легов.
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Dmitry Orlov
Ответ VintDV
В обмен на Глебова или Щетинина с доплатой- само То:)))
Учитывая слухи о переходе Коваленко + инфу о переходе Соколова, уже подтверждённую самим игроком, в полузащите и так много народу собирается.
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Dmitry Orlov
Ответ Юлия Закаблукова
Вратарь Валенсии??
При чём тут он? Тот вообще Мамардашвили.
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Zenith forever
Ответ Dmitry Orlov
При чём тут он? Тот вообще Мамардашвили.
А какая разница? Особенно для девушки.
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Dmitry Orlov
В Ростове и так в центре поля бывших локомотивцев хватает - Глебов, Миронов, Щетинин. А кроме них ещё Уткин. Так что Мара и тут может оказаться не основным.
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блокад блокадыч
хороший игрок, может пригодиться Ростову и Уралу
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Юлия Закаблукова
Вратарь Валенсии??
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Mr.Oizo
Не понимал немцев, которые пихали Мару в опорку, ведь пару матчей сыгранных им в атакующей трети показали, что он игрок атакующей линии, техничный с интеллектом, скоростью..
Я бы не отдавал.
Думаю, что Михалыч разберется
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