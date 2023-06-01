Хавбек «Локо» Марадишвили интересен «Ростову» и «Уралу». Он недоволен игровым временем
Константин Марадишвили по окончании сезона может покинуть «Локомотив».
«Марадишвили недоволен игровым временем в «Локомотиве» и может покинуть команду.
Активный интерес к нему проявляют «Ростов» и «Урал». Оба клуба уже общались с окружением игрока», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
В 21 матче сезона Мир РПЛ на счету 23-летнего хавбека 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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Что поделать, если в опорной зоне Баринов и Карпукас, и чтобы разместить Мару там, надо кого-то из этих двоих усадить на лавку, а по их игре, особенно Карпукаса, это сейчас нелогично.
А у Куликова вроде как контракт истекает, не удивлюсь, если просто отпустят. И так трансферы молодёжи в полузащиту намечаются.
Впрочем, сейчас он и в ЦСКА его бы вряд ли получал - у пришедшего из Локо Мухина его не густо после покупки пары легов.
Я бы не отдавал.
Думаю, что Михалыч разберется