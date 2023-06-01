Хавбек «Локо» Марадишвили интересен «Ростову» и «Уралу». Он недоволен игровым временем

Константин Марадишвили по окончании сезона может покинуть «Локомотив».

« недоволен игровым временем в « » и может покинуть команду.

Активный интерес к нему проявляют « » и « ». Оба клуба уже общались с окружением игрока», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

В 21 матче сезона Мир на счету 23-летнего хавбека 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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