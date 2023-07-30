В РПЛ опровергли просьбу «Спартака» перенести матч с «Уралом»: «МВД просило не проводить матчи в Екатеринбурге во время Универсиады»

В Мир РПЛ опровергли информацию, что «Спартак» просил перенести матч с «Уралом».

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сказал, что «Спартак» не направлял запрос по поводу переноса матча в Екатеринбурге с «Уралом».

Ранее «Матч ТВ» сообщал, «Спартак» обращался к «Уралу» и в РПЛ с просьбой перенести матч с 11 на 12 августа, но получил отказ.

«Спартак» не направлял в Лигу официальный запрос по поводу переноса матча в Екатеринбурге. Кроме того, еще на стадии формирования расписания в РПЛ пришло письмо от МВД с просьбой не проводить футбольные матчи в Екатеринбурге с 12 по 31 августа в связи с проведением Универсиады.

Напомню, что при формировании расписания матчей РПЛ учитываются несколько факторов, в том числе пожелания самих клубов, загрузка футбольных арен другими массовыми мероприятиями, требования со стороны органов государственно власти и власти субъектов РФ», – заявил Фетисов.