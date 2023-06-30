Радужные повязки не разрешили на женском ЧМ-2023. ФИФА предложила 8 альтернатив с другим посылом

Радужные повязки не разрешат носить на женском чемпионате мира.

ФИФА подтвердила, что футболистки стран-участниц ЧМ-2023 не смогут носить повязки в поддержку ЛГБТ или повязку OneLove, которую некоторые мужские сборные использовали на ЧМ-2022.

Вместо этого команды смогут выбрать одну из восьми альтернативных повязок со следующими надписями: «Единство во имя инклюзивности», «Единство во имя коренных народов», «Единство во имя гендерного равенства», «Единство во имя мира», «Единство во имя образования для всех», «Единство во имя отсутствия голода», «Единство во имя прекращение насилия в отношении женщин» и «Футбол – это радость, мир, любовь, надежда и страсть».

Капитанам будет разрешено выбрать посыл, который они будут использовать на протяжении всего турнира, или в конкретный игровой день.