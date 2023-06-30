Радужные повязки не разрешили на женском ЧМ-2023. ФИФА предложила 8 альтернатив с другим посылом

Теги женский футбол ФИФА чемпионат мира среди девушек игровая форма ЛГБТ Политика Футбол

Радужные повязки не разрешат носить на женском чемпионате мира.

ФИФА подтвердила, что футболистки стран-участниц ЧМ-2023 не смогут носить повязки в поддержку ЛГБТ или повязку OneLove, которую некоторые мужские сборные использовали на ЧМ-2022.

Вместо этого команды смогут выбрать одну из восьми альтернативных повязок со следующими надписями: «Единство во имя инклюзивности», «Единство во имя коренных народов», «Единство во имя гендерного равенства», «Единство во имя мира», «Единство во имя образования для всех», «Единство во имя отсутствия голода», «Единство во имя прекращение насилия в отношении женщин» и «Футбол – это радость, мир, любовь, надежда и страсть».

Капитанам будет разрешено выбрать посыл, который они будут использовать на протяжении всего турнира, или в конкретный игровой день.

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18 комментариев

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Кулёс
хочу увидеть лицо рапино когда это прочитает)
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Vik Elis
” Мир , труд , май “ как вариант
+8
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psixyec
Все вот эти ЛГБТ повязки, пособничество укронацистам, террористам и прочим надо запретить навсегда в ФИФА.
+39
-33
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SaH4r.
соревнование по футболу, так наслаждайтесь и играйте в футбол. Политическим акциям, повязкам всяким, вставанию на колено вообще не место
+6
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Игорь Климов
Пора уже давно заканчить с этой модой на ЛГБТ- и БЛМ-сообщества.
+6
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Кокич
«во имя Отца и Сына и Святого Духа»
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Значит на мужских матчах в поддержку геев можно, а женщинам в поддержку лесбиянкам нельзя...

Дискриминация и Сексизм одновременно 🤣🤣🤣
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Marcus-light
Ответ psixyec
Все вот эти ЛГБТ повязки, пособничество укронацистам, террористам и прочим надо запретить навсегда в ФИФА.
Почему? А георгиевские ленты норм запрещать?
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Геннадий Тёкин
А где- весь мир з нами)).
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Kira625
А вариант "Во имя ФИФА" можно?
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Teodrakis
Это наша победа. Люди видят, что можно сопротивляться западной диктатуре.
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Фан Рубина
«Футбол – это радость, мир, любовь, надежда и страсть» - хорошо хоть на турнире по футболу предложили хоть что-то про футбол.
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