Орлов об удалении у «Пари НН»: «Бакаев выходил один на один, фол тянул на красную. Все по закону»

Геннадий Орлов прокомментировал удаление Виктора Александрова в игре «Пари НН» и «Зенита».

Петербургский клуб одержал победу со счетом 2:0 в матче первого тура Мир РПЛ.

«Зенит» наиграл на победу – результат закономерен. Достаточно взглянуть на статистику. В первом тайме питерцы имели ощутимое преимущество во владении мячом – 82 процента. Да, били по воротам нечасто, однако давили, нагнетали, контролировали игру. В итоге подопечные Юрана подустали и не сдержали Кассьерру после перерыва.

О красной карточке Александрову: ну Бакаев же выходил один на один, врывался уже в штрафную. Нижегородец его такой возможности лишил. Основания для удаления у судей были. Так что с арбитрами, думаю, можно согласиться. Этот фол тянул на красную. Все по букве закона.

«Зенит» победил, но результат дался непросто. Это и понятно. Строится новая команда без Малкома и Вендела. Питерцы не оступились на выезде, хотя вы видите, какие результаты в РПЛ в начале сезона», – сказал комментатор Геннадий Орлов.