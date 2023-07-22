Орлов об удалении у «Пари НН»: «Бакаев выходил один на один, фол тянул на красную. Все по закону»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Геннадий Орлов Зелимхан Бакаев Пари НН Спорт-Экспресс Виктор Александров Футбол

Геннадий Орлов прокомментировал удаление Виктора Александрова в игре «Пари НН» и «Зенита».

Петербургский клуб одержал победу со счетом 2:0 в матче первого тура Мир РПЛ.

«Зенит» наиграл на победу – результат закономерен. Достаточно взглянуть на статистику. В первом тайме питерцы имели ощутимое преимущество во владении мячом – 82 процента. Да, били по воротам нечасто, однако давили, нагнетали, контролировали игру. В итоге подопечные Юрана подустали и не сдержали Кассьерру после перерыва.

О красной карточке Александрову: ну Бакаев же выходил один на один, врывался уже в штрафную. Нижегородец его такой возможности лишил. Основания для удаления у судей были. Так что с арбитрами, думаю, можно согласиться. Этот фол тянул на красную. Все по букве закона.

«Зенит» победил, но результат дался непросто. Это и понятно. Строится новая команда без Малкома и Вендела. Питерцы не оступились на выезде, хотя вы видите, какие результаты в РПЛ в начале сезона», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

29 комментариев

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Стахович
Там куча игроков находились слева…Выход один на один)))
+37
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Семён Жуйло
Нашли кого спросить. Еще Боярский должен высказаться.
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Burel
По Газпромовскому своду правил, конечно же было удаление
+16
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Зелёный гопник
Ответ Спартак сила
левое удаление чего греха таить
Сектант
+5
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Anton Vasilev
Ответ Егор Крид58
да всем понятно что там было удаления, зачем раздувать скандал, где все нормально? есть ощущение что РПЛ и тур не может без судейского скандала, даже если все хорошо отсудили, болелы и эксперты ищут ошибки у судей; а не у своих у любимых команд, которые заслуженно теряют очки
журна***** нужны клики. Любым способом
+4
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Король Крусибла
"Не нравится наш закон? Идите на наши выборы."
+2
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Назар Игорь
Повторюсь - в правилах прописано чëрным по белому -
"Выходом один на один с вратарëм является положение защитников ближе к центру поля от линии офсайда независимо от близости к точке нарушения.
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V_J_I_K
Лично для меня это не красная. Уходил в сторону от ворот,по центру ещё один защитник был, какая ж это красная?!
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трахтенберг месть коней
Орлов ИНХ
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Егор Крид58
Ответ </c/>
на момент фола, Бакаев мяч уже отпустил и следующим касанием без фола не имел возможности забить гол, что я характеризую не как фол последней надежды и не было по моменту как принято в правилах, явной возможности забить...штрафной и жёлтая! всё остальное притянуто за уши...
’притянуто за уши’ - это Спартак на третьем месте в таблице, а удаления верное!
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-12
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Федот Евграфович
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ KOTOV71
Думаете, именно в этом матче ,началось " покушение на убийство Спартака"?
Думаешь, блеснул остроумием? Шути так с приятелями в песочнице.
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munhin
Ответ Roman Araslanov
Почему все питерские считают что чёрное это белое?
потому что вы нездоровые на всю голову
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