Габулов о старте «Динамо»: «Нельзя оставаться без побед с такими бюджетом и подбором игроков»
Владимир Габулов считает, что «Динамо» должно было стартовать успешнее в Мир РПЛ.
Накануне бело-голубые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3), в первом туре москвичи проиграли дома «Краснодару» (1:3).
«Безусловно, команда неудачно начала чемпионат. Это совершенно не те результаты, которые ждут болельщики клуба. Но я считаю, что есть и позитивный момент: «Динамо» забило «Крыльям» целых три мяча на выезде. Это довольно непросто против такого крепкого соперника. Плохо, что в конечном итоге упустили победу.
Но это все-таки объяснимо. У команды нет должной сыгранности, пока что отсутствует игровая система, которую пропагандирует Личка. Именно благодаря этому обычно достигается стабильный результат.
Конечно же, сейчас результаты негативные. «Динамо» не может на старте сезона после двух туров оставаться без побед. С такими бюджетом и подбором игроков такого просто не должно быть», — сказал бывший голкипер «Динамо».
Как говорил Валерий Лобановский: "Представление о жизни не есть сама жизнь".
- смешно (пусть и тревожно).