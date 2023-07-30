Габулов о старте «Динамо»: «Нельзя оставаться без побед с такими бюджетом и подбором игроков»

Теги Владимир Габулов премьер-лига Россия Динамо Москва Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Владимир Габулов считает, что «Динамо» должно было стартовать успешнее в Мир РПЛ.

Накануне бело-голубые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3), в первом туре москвичи проиграли дома «Краснодару» (1:3).

«Безусловно, команда неудачно начала чемпионат. Это совершенно не те результаты, которые ждут болельщики клуба. Но я считаю, что есть и позитивный момент: «Динамо» забило «Крыльям» целых три мяча на выезде. Это довольно непросто против такого крепкого соперника. Плохо, что в конечном итоге упустили победу.

Но это все-таки объяснимо. У команды нет должной сыгранности, пока что отсутствует игровая система, которую пропагандирует Личка. Именно благодаря этому обычно достигается стабильный результат.

Конечно же, сейчас результаты негативные. «Динамо» не может на старте сезона после двух туров оставаться без побед. С такими бюджетом и подбором игроков такого просто не должно быть», — сказал бывший голкипер «Динамо».

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8 комментариев

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ОФутболе ТВ
Владимир, у нас же деньги в футбол играют, а не люди
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Ка Ман
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Как говорил Валерий Лобановский: "Представление о жизни не есть сама жизнь".
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dimur
А с каким бюджетом? Деньги в Динамо тратятся не на футбол, а на PR-активности.
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Денис Чуев
Какой состав? У того-же Оренбурга состав не слабее.
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argentina10
ну, наверное, бюджет средний в РПЛ, а вот про состав....какой такой у Динамо состав мощный, что обязаны сезон с побед начать??? нее, как болельщик Динамо я только ЗА, что бы вообще весь сезон только выигрывали, но реалии в клубе сейчас другие и с ними приходится считаться..
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Артем Федосеев
Какой состав то?все с прошлого года остались и никто не пришёл кроме тренера.Какие могут быть разговоры о составе?ни одного трансфера кроме тренера в розовом свитере!!!
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Артем Федосеев
Габулов походу Динамо с кем-то перепутал.
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justbored
Динамо обычно начинает за здравие (даже при Йокановиче первый раз проиграли в сентябре). Будем надеяться тут обратный случай. В любом случае "после двух туров"
- смешно (пусть и тревожно).
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