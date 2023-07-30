Габулов о старте «Динамо»: «Нельзя оставаться без побед с такими бюджетом и подбором игроков»

Владимир Габулов считает, что «Динамо» должно было стартовать успешнее в Мир РПЛ.

Накануне бело-голубые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3), в первом туре москвичи проиграли дома «Краснодару» (1:3).

«Безусловно, команда неудачно начала чемпионат. Это совершенно не те результаты, которые ждут болельщики клуба. Но я считаю, что есть и позитивный момент: « » забило «Крыльям» целых три мяча на выезде. Это довольно непросто против такого крепкого соперника. Плохо, что в конечном итоге упустили победу.

Но это все-таки объяснимо. У команды нет должной сыгранности, пока что отсутствует игровая система, которую пропагандирует . Именно благодаря этому обычно достигается стабильный результат.

Конечно же, сейчас результаты негативные. «Динамо» не может на старте сезона после двух туров оставаться без побед. С такими бюджетом и подбором игроков такого просто не должно быть», — сказал бывший голкипер «Динамо».