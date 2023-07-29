Личка об упущенной победе над «Крыльями»: «Динамо» надо уметь контролировать матч до конца. За 45 минут очков не дают, нужно хорошо играть 90»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка призвал «Динамо» хорошо играть весь матч, а не только первый тайм.

Тренер москвичей оценил итог матча Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3), где клуб вел в счете 2:0 и 3:1, но упустил победу.

«65 минут контролировать игру – плохо. В футбол играют 95-98 минут, надо держать ритм и стабильность на протяжении всей игры.

В первом тайме показали очень хороший футбол, показали, что ребята могут играть в короткий пас. Соперник забил нам из‑за технической ошибки, такое случается.

Но когда после 65‑й минуты садимся, начинаем бояться, когда думаешь о негативном, это приходит. Красивый гол Бейла, но у него было много свободного пространства, никто не встречал его и дал пробить. За 45 минут очков не дают, нужно хорошо играть 90 минут и больше.

Мы всегда стараемся команду психологически мотивировать, чтобы они были уверены в себе. Может все случиться на поле, иногда нужно уметь терпеть. Мастерство команды, которая выигрывает чемпионат, – уметь выигрывать тяжелые матчи. Как «Зенит» в матче с «Пари НН».

Мы вот вели со счетом 3:1, и надо уметь контролировать до конца и побеждать. Нам нужно думать о защите, потому что мы пропустили по три гола в первых двух турах. Невозможно забивать в каждом матче по 4-5 мячей.

Голова решает в футболе многое, потому что физически мы работаем, стараемся. Нужно верить в себя и в то, что ты можешь достигнуть больших целей», – сказал Личка.

«Динамо» не выиграло ни одного из трех матчей при Личке, пропустив 7 голов. Дальше – «Зенит»

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59 комментариев

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Григорий Гашников
мне правда кажется, что у него может получиться, но некоторых надо из состава убирать и набраться терпения
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Данко Лазович
зато весёлый футбол получается. получше чем в прошлом сезоне.
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Marina_Greta
Ответ Григорий Гашников
мне правда кажется, что у него может получиться, но некоторых надо из состава убирать и набраться терпения
Некоторым сразу подавай победы и разгромы, только вот состав Динамо далеко не самый сильный и проблемы есть, Личка потихоньку выправит ситуацию, главное доверие и своевременное укрепление проблемных позиций!
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maddd
Сам замены проспал
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Владимир Никаноров
Зачем перекладывать с больной головы на здоровую контролировать игру должен тренер а не игроки и замены производить вовремя видно было что к 60 минуте команда совсем подсела сразу нужно было принимать кардинальные меры но этого не произошло...а пенальти в добавленное время это вообще за пределами разума...
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yuri30.05.62@icloud.com
Он нас всех, видимо, за дураков держит. Где замены по ходу матча, где ведение игры? Ау! Тренер?!
Есть возможность заменить уставших, поменять тактику, наконец просто перебегать противника! 5 замен! ПЯТЬ!
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argentina10
минуты с 70-ой Даса и Маричаль ошибок сотворили на пол сезона, вообще вся команда показала себя непрофессионалами, половину минимум гнать надо во вторую лигу..
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tolobas
Надо было замены раньше делать. Видно же было, что подсели после 60-й минуты
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besaxara
А ведь Личка фактически спас для нас ничью, успев прозорливо поменять Тюкавина на Паршивлюка на последней минуте. Вот, значит, за что мильон Оренбургу за него отдали.
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Marina_Greta
Ответ Anton Nikonorov
ну вот посмотри: какой подбор футболистов в нападении и какой в защите! вот и ответ на твои слова
Я об этом и говорила, люди ждут от Лички сразу и все, но так не бывает, это не Зенит, где на позиции по два игрока отличных, дублирующих друг друга, у Динамо хорошая атака, местами неплохой центр, но и там есть проблемы, тот же опорник нужен я считаю, Норманна взяли, но что-то он далеко не тот, что был в Ростове. Защите тоже требуется усиления. Пока нападения делает разницу, защита эту разницу уничтожает. Пока не будет баланса, ждать что-то сверхъестественного как минимум, глупо)
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skorpy55
Ответ argentina10
минуты с 70-ой Даса и Маричаль ошибок сотворили на пол сезона, вообще вся команда показала себя непрофессионалами, половину минимум гнать надо во вторую лигу..
А Фомина надо пороть розгами за второй тайм. Парень совсем сдал в последнее время....
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Marina_Greta
Ответ П.Е.К.К.А величия
Личка не умеет ставить игру в обороне, так что можно не ждать от него стабильности, проблемы у Динамо в обороне были и до его прихода, а с его приходом ещё сильнее станут дыры в обороне
Тут согласна) Но опять же, Динамо может ему приобрести куда более сильного защитника, нежели в Оренбурге, так что, поживем увидим, вдруг в обороне потихоньку ситуация изменится)
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argentina10
Ответ Marina_Greta
Вот вот, к тому же с обороной у Лички впринципе априори всегда были сложности, но Динамо только может ему дать гораздо больше возможностей, нежели Оренбург)
да, так....но больше всего проблема не только в защите, по всей середине поля....это мое личное мнение, от центра защиты и до атакующего полузащитника - будет мощный хребет, будет хорошая команда..
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Артем Федосеев
Ответ skorpy55
Володь Привет!!! А кем замены то производить? Грулёвым что ли? Подкрепления так и нет, новичков не покупают. а те кто есть на лавке не усиление, а так.....
Пока только слухи ходят о продажах,явно руководство Динамо никого покупать не будут.ВТБ отошли от дел и все опять пошло прахом
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argentina10
Ответ Данко Лазович
зато весёлый футбол получается. получше чем в прошлом сезоне.
ну с этим не поспоришь, со смехом....дай Бог, что бы дальше такого меньше было с каждой игрой..
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Marina_Greta
Ответ argentina10
но этого укрепления до сих пор нет, а там совсем не мало проблемных позиций, больше, чем на пол поля..
Вот вот, к тому же с обороной у Лички впринципе априори всегда были сложности, но Динамо только может ему дать гораздо больше возможностей, нежели Оренбург)
+1
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argentina10
Ответ Marina_Greta
Некоторым сразу подавай победы и разгромы, только вот состав Динамо далеко не самый сильный и проблемы есть, Личка потихоньку выправит ситуацию, главное доверие и своевременное укрепление проблемных позиций!
но этого укрепления до сих пор нет, а там совсем не мало проблемных позиций, больше, чем на пол поля..
+1
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Marina_Greta
Динамо бы в защите навести порядок, тогда будет действительно интересно, ибо с атакой полный порядок у Лички.
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argentina10
Ответ Владимир Никаноров
Зачем перекладывать с больной головы на здоровую контролировать игру должен тренер а не игроки и замены производить вовремя видно было что к 60 минуте команда совсем подсела сразу нужно было принимать кардинальные меры но этого не произошло...а пенальти в добавленное время это вообще за пределами разума...
привет, тезка!!! Личка еще не очень игроков знает, вообще команду, конечно и у него, как от тренера косяки еще будут, не одного же своего с собой не привел....но мне лично, все равно его "бухой" футбол больше нравится, чем от Йокановича унылое гамно было..
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Крыло советов
А у нас счастье в мелочах) рады любым очкам)
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Anton Nikonorov
Ответ Marina_Greta
Я об этом и говорила, люди ждут от Лички сразу и все, но так не бывает, это не Зенит, где на позиции по два игрока отличных, дублирующих друг друга, у Динамо хорошая атака, местами неплохой центр, но и там есть проблемы, тот же опорник нужен я считаю, Норманна взяли, но что-то он далеко не тот, что был в Ростове. Защите тоже требуется усиления. Пока нападения делает разницу, защита эту разницу уничтожает. Пока не будет баланса, ждать что-то сверхъестественного как минимум, глупо)
полностью согласен, я в принципе это и имел ввиду;)
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Red-Blue Warrior.
Ответ Marina_Greta
Я об этом и говорила, люди ждут от Лички сразу и все, но так не бывает, это не Зенит, где на позиции по два игрока отличных, дублирующих друг друга, у Динамо хорошая атака, местами неплохой центр, но и там есть проблемы, тот же опорник нужен я считаю, Норманна взяли, но что-то он далеко не тот, что был в Ростове. Защите тоже требуется усиления. Пока нападения делает разницу, защита эту разницу уничтожает. Пока не будет баланса, ждать что-то сверхъестественного как минимум, глупо)
Личка хороший человек, по личным качествам. Атака у него всегда бодрая, а вот оборону ставить не умел никогда, не его конек это.
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skorpy55
Ответ Владимир Никаноров
Зачем перекладывать с больной головы на здоровую контролировать игру должен тренер а не игроки и замены производить вовремя видно было что к 60 минуте команда совсем подсела сразу нужно было принимать кардинальные меры но этого не произошло...а пенальти в добавленное время это вообще за пределами разума...
Володь Привет!!! А кем замены то производить? Грулёвым что ли? Подкрепления так и нет, новичков не покупают. а те кто есть на лавке не усиление, а так.....
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argentina10
Ответ skorpy55
А Фомина надо пороть розгами за второй тайм. Парень совсем сдал в последнее время....
да за такие привозы игрока сборной, капитана....три года расстрела деревянными пулями..
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a2wai
Удивительно, что они 60 минут хотя бы могут играть, учитывая, что после сборов все говорили, что у них никогда таких нагрузок не было => загоняли на сборах всех.

Посмотрим на дистанции сезона.
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