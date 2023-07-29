Личка об упущенной победе над «Крыльями»: «Динамо» надо уметь контролировать матч до конца. За 45 минут очков не дают, нужно хорошо играть 90»

Марцел Личка призвал «Динамо» хорошо играть весь матч, а не только первый тайм.

Тренер москвичей оценил итог матча Мир с «Крыльями Советов» (3:3), где клуб вел в счете 2:0 и 3:1, но упустил победу.

«65 минут контролировать игру – плохо. В футбол играют 95-98 минут, надо держать ритм и стабильность на протяжении всей игры.

В первом тайме показали очень хороший футбол, показали, что ребята могут играть в короткий пас. Соперник забил нам из‑за технической ошибки, такое случается.

Но когда после 65‑й минуты садимся, начинаем бояться, когда думаешь о негативном, это приходит. Красивый гол Бейла, но у него было много свободного пространства, никто не встречал его и дал пробить. За 45 минут очков не дают, нужно хорошо играть 90 минут и больше.

Мы всегда стараемся команду психологически мотивировать, чтобы они были уверены в себе. Может все случиться на поле, иногда нужно уметь терпеть. Мастерство команды, которая выигрывает чемпионат, – уметь выигрывать тяжелые матчи. Как «Зенит» в матче с «Пари НН».

Мы вот вели со счетом 3:1, и надо уметь контролировать до конца и побеждать. Нам нужно думать о защите, потому что мы пропустили по три гола в первых двух турах. Невозможно забивать в каждом матче по 4-5 мячей.

Голова решает в футболе многое, потому что физически мы работаем, стараемся. Нужно верить в себя и в то, что ты можешь достигнуть больших целей», – сказал .

«Динамо» не выиграло ни одного из трех матчей при Личке, пропустив 7 голов. Дальше – «Зенит»