Массажист Кокорина: «Александр – очень хороший игрок. Да и человек хороший. Многих знаю спортсменов, есть с кем сравнить»

Массажист Александра Кокорина высоко отозвался о форварде «Фиорентины».

— Как оцениваете перспективы по здоровью в 32 года?

— Ему еще играть и играть.

— Сильно подломила его история с уголовным делом, отсидкой?

— Ну а вы как думаете? Прилично по нему ударила.

— Ему вечно выдавали авансы, но в итоге он себя не реализовал, как считаете?

— На 100 процентов — да. Но очень хороший игрок. Да и человек хороший. Я многих знаю спортсменов, есть с кем сравнить, – сказал .