Массажист Кокорина: «Александр – очень хороший игрок. Да и человек хороший. Многих знаю спортсменов, есть с кем сравнить»
Массажист Александра Кокорина высоко отозвался о форварде «Фиорентины».
— Как оцениваете перспективы Кокорина по здоровью в 32 года?
— Ему еще играть и играть.
— Сильно подломила его история с уголовным делом, отсидкой?
— Ну а вы как думаете? Прилично по нему ударила.
— Ему вечно выдавали авансы, но в итоге он себя не реализовал, как считаете?
— На 100 процентов — да. Но очень хороший игрок. Да и человек хороший. Я многих знаю спортсменов, есть с кем сравнить, – сказал Сергей Колесников.
- знаем его как вкусного футболиста!
Бактерии Кокорина:
- Саня кишечно-кислый технарь!
Прыщи Кокорина:
- Он разрывает!
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