Массажист Кокорина: «Александр – очень хороший игрок. Да и человек хороший. Многих знаю спортсменов, есть с кем сравнить»

Теги Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия Александр Кокорин Сергей Колесников Футбол

Массажист Александра Кокорина высоко отозвался о форварде «Фиорентины».

— Как оцениваете перспективы Кокорина по здоровью в 32 года?

— Ему еще играть и играть.

— Сильно подломила его история с уголовным делом, отсидкой?

— Ну а вы как думаете? Прилично по нему ударила.

— Ему вечно выдавали авансы, но в итоге он себя не реализовал, как считаете?

— На 100 процентов — да. Но очень хороший игрок. Да и человек хороший. Я многих знаю спортсменов, есть с кем сравнить, – сказал Сергей Колесников.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Крид58
массажист Кокорина))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Собака хаски в маске
Прям как Данила Козловский в его Чернобыле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Имя и фамилию писали бы уже в заголовке,в конце то концов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олимпионик
Через руки этого массажиста прошли Бубка, Халк, Аршивин и др. звездные спортсмены, но запомнится он только как массажист Кокорина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Блохи Кокорина:
- знаем его как вкусного футболиста!
Бактерии Кокорина:
- Саня кишечно-кислый технарь!
Прыщи Кокорина:
- Он разрывает!
гы гы гы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий